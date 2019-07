Incidente per cane randagio: più difficile il risarcimento

Il Comune risarcisce l’automobilista per l’incidente col cane randagio solo se il danneggiato riesce a dimostrare la colpa dell’amministratore che non ha adottato le misure di sicurezza.

Brutte notizie per chi fa un incidente stradale a causa di un cane che attraversa la strada: da oggi diventa più difficile chiedere il risarcimento del danno. Una sentenza della Cassazione pubblicata ieri [1] e che aderisce a un indirizzo consolidato già da due anni [2] stabilisce infatti che il Comune e l’Azienda sanitaria non sono automaticamente responsabili per il solo fatto di essere custode del suolo pubblico e, quindi, di doverlo “mettere in sicurezza”. Al contrario è necessario dimostrare una specifica colpa da parte dell’amministrazione. Non siamo quindi in presenza di una responsabilità oggettiva che scatta, cioè, a prescindere da qualsiasi colpa. Con la conseguenza – tutt’altro di poco conto – che al danneggiato non basta dimostrare che l’incidente è stato determinato dalla presenza dell’animale sulla strada; deve anche dar prova che l’Ente pubblico ha omesso o violato uno degli obblighi su di esso spettanti. Come ad esempio quello di attivarsi immediatamente a seguito di segnalazioni, da parte dei cittadini, circa la presenza di animali randagi nella zona. Un onere difficilmente raggiungibile. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di comprendere come e perché, in caso di incidente per cane, diventa più difficile chiedere il risarcimento.

Come abbiamo già detto nell’articolo Chi paga i danni causati da animali, se un cane randagio attraversa la strada e provoca un incidente, la responsabilità è degli enti pubblici che devono garantire l’incolumità della collettività da fatti legati al randagismo. Per stabilire se a pagare i danni deve essere il Comune o l’Asl bisogna verificare se c’è una legge regionale – così come nella maggior parte dei casi – che affida all’Azienda Sanitaria Locale la gestione, la cura e la prevenzione del randagismo. In tale ipotesi la richiesta di risarcimento va inoltrata all’Asl (ad esempio è il caso della Puglia e della Calabria, trattati nelle sentenze della Cassazione), altrimenti a risarcire è solo il Comune.

Dopo aver individuato il soggetto a cui fare causa, bisogna sapere cosa è necessario dimostrare per ottenere il risarcimento del danno.

Innanzitutto bisogna dar prova del «fatto», ossia della presenza di un cane sulla strada e del conseguente incidente stradale. Si può ricostruire la vicenda tramite fotografie scattate dopo l’incidente, prove testimoniali dei presenti ed eventuali certificati medici.

Poi è necessario dimostrare il cosiddetto «rapporto di causalità», ossia che il sinistro stradale è stato determinato proprio dall’animale e non da altri fattori concomitanti (ad esempio una buca sull’asfalto).

Dopo di ciò qualcuno potrebbe ritenere di aver fatto tutto il necessario per ottenere l’indennizzo da parte del Comune o dell’Asl. Ma non è così. E a spiegarlo sono le sentenze della Cassazione in commento. Il danneggiato deve compiere un ulteriore passo nell’impervia strada del risarcimento. Infatti la responsabilità dell’amministrazione deve dipendere da un comportamento colpevole di quest’ultima [3] e non da una responsabilità oggettiva [4]. Non basta, cioè, il solo compito generale di controllo e gestione del fenomeno del randagismo attribuito a questi Enti pubblici, che comprende anche la cattura e la custodia degli animali randagi. Quindi è necessario dimostrare di quale colpa concreta e specifica si è macchiato il Comune o l’Asl, non ottemperando ai propri doveri. Bisogna verificare se il Comune ha ricevuto segnalazioni ufficiali della presenza di animali randagi nella zona senza attivarsi presso la Asl affinché si procedesse alla loro cattura.

Perde così il diritto al risarcimento l’automobilista che sostiene di aver fatto un incidente a causa di un cane randagio sbucato fuori all’improvviso che gli ha attraversato la strada facendogli perdere il controllo del veicolo (specialmente se l’incidente è avvenuto in una strada al di fuori del centro abitato) ma non prova che nei giorni precedenti la presenza dell’animale in zona è stata segnalata mentre l’ente locale non è intervenuto. È impossibile del resto pretendere un controllo così penetrante nei confronti dei cani randagi che, per loro natura, si muovono sempre da una zona a un’altra.

Il Comune e l’Asl rispondono solo per colpa – e non in via automatica – dei danni arrecati da animali randagi agli automobilisti sulle strade di propria competenza. Non è sufficiente che il Comune venga individuato come l’ente pubblico proprietario della strada o che la legge regionale gli abbia affidato i compiti di controllo e gestione del fenomeno del randagismo o anche quello più stringente di cattura e custodia degli animali. Non conta neanche che alcuni testimoni confermino di aver visto il cane randagio «nella zona» nei giorni antecedenti il sinistro: affinché il Comune si trovi in colpa è necessario dimostrare di aver allertato l’amministrazione sulla presenza dell’animale in modo da poter richiedere l’intervento del servizio di cattura gestito dall’Asl. Nei casi decisi dalla Cassazione, invece, non erano stati avvistati animali randagi e non c’era stata nessuna segnalazione o richiesta di intervento: per questo i giudici hanno deciso che gli incidenti non potevano essere evitati con uno « sforzo ragionevole» delle pubbliche amministrazioni deputate a controllare il fenomeno del randagismo.