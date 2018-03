Come ottenere il risarcimento del danno senza bisogno di una radiografia: la visita medica e i certificati da produrre all’assicurazione.

Hai fatto un incidente stradale e la tua assicurazione ti ha detto che, per ottenere il risarcimento, è necessario portare tutti i documenti e i certificati medici che attestano i danni fisici subiti. In particolare ti è stato detto che senza una radiografia non potrai mai ottenere alcuna somma. Sei ben disposto a sottoporti a visita medica, anche perché hai già il certificato del pronto soccorso che parla chiaro e che ti dà una prognosi di qualche giorno. Tuttavia, ti sembra eccessivo esporti a dei raggi quando già il medico dell’ospedale, come quello di base, hanno attestato il tuo stato di salute. Così ti chiedi quale potrebbe essere l’orientamento di un giudice se, nel caso in cui ti fosse negato il risarcimento, dovessi essere costretto ad andare in causa contro la compagnia. Insomma, in caso di incidente stradale, quali certificati medici sono necessari? La questione è stata decisa quest’anno da una sentenza della Cassazione che ha il merito di spezzare una lancia a favore degli automobilisti. Vediamo, più nel dettaglio, cosa è stato detto dai giudici in questa occasione.

Incidente stradale: la prova dell’altrui responsabilità

La vittima di un incidente stradale che chiede il risarcimento del danno deve dimostrare di non avere alcuna responsabilità nello scontro. Il che significa:

provare che l’altro conducente ha violato il codice della strada ;

; provare non solo di aver rispettato le norme stradali, ma di aver fatto di tutto per evitare l’incidente. Ad esempio, in uno scontro a un incrocio può chiedere il risarcimento solo chi proveniva da destra, dimostra di aver rispettato i limiti di velocità e di aver tentato di frenare in anticipo per evitare l’impatto ma che ciò è stato impossibile. Insomma, non basta essere in regola con il codice della strada, ma bisogna tentare di prevedere e prevenire le altrui violazioni stradali.

Incidente stradale: la prova del danno fisico

Dimostrato il diritto al risarcimento, ora bisogna dimostrare l’entità del danno. Per l’automobile parlano chiaro le fatture e le perizie. Invece più complessa è la prova del danno fisico. Qui, infatti, una riforma del 2012 [2] ha voluto limitare le richieste di risarcimento per danni inesistenti, per fastidi lamentati dalle vittime di incidenti ma non riscontrabili clinicamente. L’esempio tipico è quello del colpo di frusta che spesso e volentieri era diagnosticato solo sulla base della sintomatologia lamentata dal paziente pur non essendo visibile all’occhio del medico; l’automobilista così si doleva di capogiri, sensi di nausea e vertigini: tutti sintomi che spesso non trovano un riscontro obiettivo all’occhio o alle strumentazioni. Così la legge che ha modificato il codice delle assicurazioni, per limitare le truffe assicurative e una richiesta di risarcimento anche per danni inesistenti ha stabilito quanto segue: «Le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente».

Cosa significa? che per tutte le lesioni fisiche di lieve entità – ossia quelle con danno biologico inferiore a 9 punti percentuali – la prova delle lesioni subite va per forza fornita con una indagine strumentale come la radiografia.

Invece per le lesioni superiori ai 9 punti percentuali la radiografia o comunque qualsiasi altra indagine strumentale non è più necessaria. Riguardo al termine «strumentale» si deve invece intendere l’utilizzo da parte del medico di quelle apparecchiature messe a disposizione dalla scienza e dalla tecnica per la diagnosi delle patologie nel paziente (come accade in ecografia, endoscopia, radiologia, ecc.).

Insomma, a leggere la norma sembrerebbe certo il binomio: nessun risarcimento per il colpo di frusta senza radiografia. Di tanto abbiamo già parlato in Colpo di frusta e incidente: la radiografia è necessaria? In sostanza, per contrastare l’annoso fenomeno delle tante richieste di risarcimento per problemi al collo anche dopo piccoli tamponamenti, si era scelto di obbligare il danneggiato a dimostrare il danno patito con una radiografia. Una soluzione che già all’epoca fece discutere, visto che dimostrare l’esistenza di una menomazione da colpo di frusta è scientificamente difficile.

Incidente: per il risarcimento la radiografia è necessaria?

La sentenza della Cassazione in commento ha però attenuato la rigorosità della norma, stabilendo che l’esame strumentale non è necessario laddove vi sia comunque un’attestazione del medico a confermare la lesione del paziente. Insomma, la radiografia può essere sostituita da un certificato che comprovi il colpo di frusta o qualsiasi altra conseguenza fisica, anche se di lieve entità, ossia sotto i 9 punti percentuali di danno biologico. Per ottenere il risarcimento dall’assicurazione basta che il danno alla persona sia riscontrato da una semplice visita medica. La Cassazione non sembra privilegiare il riscontro di uno specialista del settore, ma è sicuramente da preferire la struttura pubblica a quella privata.

L’accertamento clinico strumentale obiettivo potrà essere ritenuto necessario e indispensabile solo se si tratta di una «patologia difficilmente verificabile sulla base della sola visita del medico legale» e che per questo «sia suscettibile di riscontro oggettivo soltanto attraverso l’esame clinico strumentale».

Secondo i giudici supremi, il danno di lieve entità (anche chiamato lesione micropermanente), come il colpo di frusta, va risarcito anche in assenza di una radiografia nonostante la riforma del 2012. Difatti il ruolo del medico è insostituibile, medico che peraltro è anche pubblico ufficiale e non può affermare il falso. Imporre una prova piuttosto che un’altra sarebbe del resto incostituzionale.

Certo, per il colpo di frusta l’accertamento clinico strumentale (appunto la radiografia) resta lo strumento decisivo che consente – al perito dell’assicurazione o al consulente d’ufficio nominato dal giudice – di offrire al tribunale una conclusione documentata sul piano scientifico. Ma anche in quel caso resta fermo il ruolo fondamentale della visita medica. Questo significa che anche in assenza di una indagine strumentale, se il medico del pronto soccorso ha visitato il paziente e, sulla base della propria «scienza e coscienza» ha ritenuto veritiera la sintomatologia affermata dal paziente stesso, anche senza una successiva conferma strumentale, il danno si può dire ugualmente provato e deve essere risarcito.

Incidenti: quali altri certificati medici?

Una volta dimostrato il danno e l’entità della lesione, il paziente dovrà provare la durata della malattia e le eventuali complicanze, le medicine prescrittegli e quelle acquistate, i corsi di riabilitazione e fisioterapia, i successivi interventi, ecc. Ogni visita al pronto soccorso, così come i certificati del medico di base, vanno quindi accuratamente conservati per essere prodotti all’assicurazione, ivi comprese le prescrizioni mediche con i farmaci e i relativi scontrini di acquisto.

Alla fine dei giorni di prognosi, il paziente che non si sente guarito dovrà tornare a visita presso il medico di una struttura pubblica e farsi rilasciare un certificato di prosecuzione della malattia, e così via fino a guarigione avvenuta. In quest’ultimo momento anche il medico di base potrà rilasciare l’attestazione di avvenuta guarigione e fine malattia, che andrà anch’essa presentata alla compagnia assicurativa. È solo con quest’ultimo documento che può partire la pratica di risarcimento del danno.

note [1] Cass. sent. n. 1272/2018. [2] Art. 139, co. 2, del Codice delle assicurazioni, per come modificato dalla conversione in legge del Dl 1/2012.

