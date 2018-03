Negoziazione assistita dagli avvocati illegittima

Contrasta con il diritto comunitario e con una giustizia equa la norma che impone la negoziazione assistita obbligatoria come condizione di procedibilità.

Dopo l’attacco da parte della Comunità europea alla mediazione obbligatoria con la necessaria presenza dell’avvocato, ora è il turno della negoziazione assistita che, a detta di una ordinanza del Tribunale di Verona [1], va disapplicata perché in contrasto con la normativa dell’Unione Europea. La ragione è semplice: a detta del tribunale veneto, la condizione di procedibilità per determinate cause – quelle relative al recupero crediti fino a 50 mila euro, il risarcimento da incidenti stradali e i contratti di autotrasporto – contrasta con la carta dei diritti fondamentali dell’unione europea. Quest’ultima, in un articolo [2] dedicato al «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale» stabilisce infatti che «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».

Non c’è quindi improcedibilità se l’avvocato presenta la domanda giudiziale senza prima esperire la negoziazione assistita obbligatoria. Tra i requisiti richiesti affinché i mezzi di risoluzione alternativa delle liti (cosiddetti ADR) possano essere considerati legittimi vi è l’economicità della procedura, che deve essere gratuita o almeno non generare costi ingenti. Cosa che non succede – secondo la decisione in commento – nel caso della negoziazione assistita non potendo quest’ultima prescindere dall’intervento di un difensore.

Ed era proprio sulla necessaria presenza dell’avvocato – imposta dalla legislazione italiana – che si era già pronunciata la scorsa estate la Corte di Giustizia dell’Ue con riferimento alla mediazione obbligatoria, stabilendo che la stessa, benché condizione preliminare necessaria per adire il giudice, potesse essere intrapresa dal cittadino autonomamente, senza assistenza legale. Come avevamo già spiegato in Mediazione, avvocato non più necessario, secondo la Corte di Giustizia Europea, pur essendo legittimo il meccanismo della mediazione italiana – che pertanto non violerebbe il diritto alla difesa – è invece contrario alla normativa europea imporre la presenza dell’avvocato in tutte le cause in cui uno dei soggetti è un consumatore.

Simile discorso viene ora riproposto per la negoziazione assistita (ovviamente solo quando obbligatoria): l’assistenza legale infatti «comporta dei costi non contenuti per le parti», visti i criteri attuali di determinazione del compenso di avvocato. Né la questione sarà risolta dal nuovo decreto sui parametri in fase di pubblicazione. Non rileva neanche la possibilità di recuperare i costi dalla parte vittoriosa nel successivo giudizio, perché questi esiti sono incerti. La pronuncia accenna infine alla differenza con le regole per determinare il compenso per i mediatori, regole rivolte a contenere i costi e pertanto compatibili con i principi comunitari.

note [1] Trib. Verona, ord. del 27.02.2018. [2] Art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.