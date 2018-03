La fattura è un indizio o una prova? È possibile richiedere il risarcimento del danno o avviare un recupero crediti solo con una fattura? E che succede se l’Agenzia delle Entrate la contesta?

Quando si parla di fatture è difficile pensare che queste possano avere un valore di prova in un processo: ciò perché si tratta di documenti realizzati in modo unilaterale e quindi facilmente alterabili dall’autore. Ad esempio se, a seguito di un incidente stradale, si volesse ottenere un risarcimento del danno all’auto più elevato del dovuto basterebbe chiedere a un carrozziere compiacente di alzare l’importo della fattura per frodare l’assicurazione. Allo stesso modo, se una persona volesse rivendicare un credito nei confronti di un’altra, riconoscendo alla fattura da questi emessa il valore di prova si attribuirebbe al creditore il potere arbitrario di determinare qualsiasi importo voglia. Ovviamente le cose non stanno così e la fattura, seppur a volte può essere considerata un indizio, non può mai assumere la credibilità di una prova piena. Di tali questioni si è spesso occupata la giurisprudenza con una serie di sentenze che hanno chiarito se e quando le fatture sono prova scritta.

La fattura per ottenere il risarcimento dei danni

Un caso ricorrente in cui ci si chiede se la fattura è una prova scritta è quando si vuol chiedere il rimborso delle spese sostenute per riparare un oggetto danneggiato: si pensi all’auto a seguito di un incidente stradale o alla pittura di una stanza a seguito di infiltrazioni di acqua.

A riguardo la Cassazione [1] ha di recente detto che la fattura non costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata neanche da una quietanza di pagamento o da un’accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla. Dunque, a detta dei giudici supremi, per ottenere il risarcimento, la fattura non quietanzata non costituisce prova del danno. La ragione di questa interpretazione è molto semplice. La quietanza serve a disincentivare il ricorso alle fatture di comodo. Nessuno infatti emetterebbe una fattura falsa attestando, nello stesso tempo, che la stessa è stata pagata: mentre da un lato, infatti, è tenuto a versare le tasse allo Stato, dall’altro non avrebbe alcuna certezza di recuperare l’importo qualora il cliente non paghi spontaneamente, stante la presenza della quietanza.

La fattura nelle cause contro l’Agenzia delle Entrate

Le fatture relative ai costi sostenuti da un contribuente o da un’azienda vengono riportate nella dichiarazione dei redditi per chiedere detrazioni e deduzioni fiscali. Che deve fare il fisco qualora le voglia contestare? Qui il discorso si capovolge. Le fatture infatti si presumono corrette e servono a provare la spesa sostenuta. L’Agenzia delle Entrate che voglia dimostrare il contrario deve fornire una prova, prova che può basarsi anche su indizi, purché siano gravi, precisi e tra loro concordanti (ne serve quindi più di uno).

La giurisprudenza ha detto, ad esempio, che [2] la fattura è considerato un documento contabile, data la sua natura, e ciò comporta che è compito dell’Amministrazione Finanziaria dimostrare l’inesistenza, anche attraverso prova indiziaria dell’operazione documentata formalmente dalla fattura; spetterà poi al contribuente fornire la dimostrazione, a contrario, dell’effettività dell’operazione economica svolta.

Stesso discorso in merito alla indebita detrazione dell’Iva in caso di contestazione di fattura per operazioni inesistenti [3]: è il fisco che deve provare che l’operazione fatturata non è stata effettuata. Dopodiché, sarà il contribuente ad avere l’onere di dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, ma quest’ultima prova non potrà consistere nell’esibizione della fattura, ma dovrà riguardare lo scambio effettivo delle prestazioni [4].

La fattura come prova d’acquisto di un oggetto

La fattura è un documento di carattere fiscale e ha lo scopo solo di regolarizzare il versamento delle imposte da parte del soggetto emittente. Non è quindi una prova di acquisto. Questo significa, ad esempio, che l’acquirente che smarrisce lo scontrino o la fattura può ugualmente chiedere la garanzia per il prodotto difettoso, la sostituzione o la riparazione dell’oggetto acquistato. Bisognerà però fornire la prova del contratto di acquisto in altro modo: ad esempio l’estratto conto della carta di credito o del bancomat, la copia dell’assegno, anche una testimonianza.

Un altro caso che potrebbe verificarsi è quello in cui due persone convivano e una di queste subisca un pignoramento dei beni mobili perché debitrice di un creditore: come dimostrare che i beni presenti in casa sono stati acquistati dall’altro soggetto? Secondo il Tribunale di Capua Vetere [5] la fattura è una prova di proprietà del bene (proprietà che altrimenti non potrebbe dimostrarsi con i testimoni) purché essa risulti sottoscritta dal venditore, accettata dall’acquirente e abbia data certa e anteriore al pignoramento.

La fattura come prova di un credito

Un dubbio frequente riguarda la possibilità, per il creditore, di procedere al recupero crediti solo attraverso la fattura. Come ricordano una serie di pronunce del Tribunale di Roma [6], di l’Aquila [7] e della stessa Cassazione [8], la fattura è solo un indizio che consente di ottenere un decreto ingiuntivo. Nessuno, infatti, emetterebbe una fattura, pagando le relative tasse allo Stato, se non avesse una ragione di credito nei confronti di un’altra persona. Se però quest’ultima intende contestare tale richiesta di pagamento, entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo può fare opposizione. Si aprirà una vera e propria causa volta a verificare l’esistenza e l’ammontare del credito. In tale fase, la fattura non è più prova e il creditore dovrà dimostrare il proprio diritto in altro modo.

Dunque, la fattura è sufficiente alla concessione del decreto ingiuntivo ma, se contestata, non consente da sola l’accoglimento della domanda del creditore di recupero del credito, trattandosi di un documento proveniente dalla parte che intende avvalersene e necessitando, nella fase di merito, di ulteriori riscontri oggettivi.

La fattura di pagamento consente l’emissione del decreto ingiuntivo ma non integra, nel giudizio di opposizione, piena prova del credito indicato.

La fattura e l’estratto delle scritture contabili sono titoli idonei per l’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi li ha redatti ma nell’eventuale giudizio di opposizione gli stessi non costituiscono prova dell’esistenza del credito che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto [7].

