Rumore bar o negozio sotto casa: che fare?

Il problema del rumore, all’interno dei condomini, assume sfaccettature diverse a seconda non solo dell’intensità, ma anche del soggetto che lo provoca. Abbiamo più volte visto come tutelarsi dal rumore causato dal vicino di casa, dal cane che abbaia e dagli impianti di areazione. In questo articolo spiegheremo invece che fare contro il rumore del bar o del negozio sotto casa. Lo spunto viene offerto da una recente sentenza del tribunale di Roma [1] che ha affrontato il tema sotto l’aspetto condominiale, ossia valutando la possibilità di far cessare un’attività considerata molesta dai proprietari degli appartamenti. Prima però di affrontare questo tema è necessaria una considerazione: bisogna saper essere tolleranti, il che non solo corrisponde alle regole del vivere in comune ma anche alle norme giuridiche. Come vedremo infatti a breve, il codice civile stabilisce che le immissioni acustiche sono considerate lecite se rientrano nella “norma”. Certo, si tratta di un riferimento tanto generico da consentire al giudice di valutare, a proprio piacimento, caso per caso, ma è anche il modo per contemperare le esigenze imprenditoriali con la tranquillità delle abitazioni. Ma procediamo con ordine e vediamo dunque che fare in caso di rumore del negozio o del bar sotto casa.

Il regolamento di condominio

La prima cosa da fare è valutare se l’attività del negozio o del bar è consentita dal regolamento di condominio. In caso negativo, infatti, si potrebbe imporne la chiusura. Tuttavia i regolamenti sono spesso generici per evitare di costituire un freno alla vendita degli immobili. In tal caso non è possibile imporre dei limiti all’uso della proprietà e rivolgersi al giudice per chiedere lo sloggio dell’esercizio commerciale. Tutto ciò che si potrà fare – come vedremo a breve – è chiedere l’isolamento acustico, l’adozione di misure per disporre la cessazione delle molestie o la denuncia sotto un profilo penale.

Secondo il tribunale di Roma, se il regolamento non vieta in modo esplicito di destinare i singoli immobili ad attività commerciali, il negozio o il bar – benché rumoroso – può restare aperto e non c’è modo di limitarne l’apertura neanche richiamandosi alle norme che tutelano «il decoro e il buon nome del comprensorio».

Anche se l’andirivieni di clienti e fornitori crea baccano e traffico che infastidiscono i residenti, l’unico rimedio contro i disagi è l’azione volta a limitare le condotte moleste e a chiederne la cessazione. Ma questo è ben lontano dall’imporre la saracinesca chiusa. Il regolamento che riduce la facoltà d’uso dei singoli appartamenti o locali introduce limiti al diritto di proprietà e dunque deve ritenersi di stretta interpretazione non potendo essere applicato in via analogica a casi simili.

Se invece il regolamento condominiale dovesse vietare l'uso dell'immobile a uso commerciale, il proprietario non potrebbe affittarlo a terzi con la consapevolezza dell'impiego che questi ne vogliono fare e poi scaricare su di loro la patata bollente delle beghe condominiali. Difatti il locatore è tenuto a prevenire le violazioni del conduttore e a sanzionarle anche con la cessazione del contratto. Il che significa che il condominio potrà agire contro il titolare dell'immobile (non invece contro l'affittuario) perché responsabile di aver dato i locali a un bar o a un negozio in spregio al regolamento.

La responsabilità per i rumori del bar o del negozio

Alla luce di quanto detto sopra, in caso di locale concesso in affitto, responsabile dei danni è sempre il gestore del locale e non anche il proprietario dello stesso. Tuttavia, ci sono dei casi in cui non possono ritenersi responsabili né il proprietario del locale rumoroso (perché il regolamento non pone divieti di affitto ad attività commerciali), né chi lo ha preso in locazione (perché ha predisposto misure concrete, come cartelli, volte a dissuadere la clientela dal molestare i condomini). Ciò si verifica soprattutto quando i rumori provengono dall’esterno del locale. In determinate ipotesi, infatti, chiamato a rispondere dei danni prodotti dal disturbo alla quiete pubblica è direttamente il Comune. Secondo Tar Lombardia [2] non grava sul gestore dell’esercizio l’obbligo di vigilanza degli spazi esterni: è piuttosto il Comune a dover vigilare sugli schiamazzi. Per cui si potrà fare causa all’amministrazione locale.

L’azione civile per la cessazione del rumore e il risarcimento

Quando il rumore del bar o del negozio è sì intollerabile ma crea fastidio solo a pochi condomini (quelli ad esempio del piano superiore) l’unica strada possibile per tutelarsi è chiedere il risarcimento del danno e agire in via civile per la cessazione delle molestie acustiche. Il giudice, nel condannare il titolare dell’attività commerciale, potrebbe anche imporgli una “multa” per ogni violazione successiva alla pubblicazione della sentenza.

Oltre a ciò è ovviamente concesso agire per ottenere il risarcimento del danno, danno che però deve essere dimostrato. Ad esempio, se si lamenta di non poter dormire la notte bisognerà mostrare certificati medici che dimostrino la lesione alla salute.

L’azione penale per disturbo alla quiete pubblica

Contro i rumori c’è sempre la possibilità di procedere a una denuncia. Gli schiamazzi prodotti all’esterno del bar dai suoi avventori, che superano i limiti della normale tollerabilità e che non sono strettamente connessi all’esercizio dell’attività del bar, integrano il reato di disturbo della quiete pubblica (o meglio detto «disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone»). La denuncia però può scattare solo quando le molestie acustiche siano tali da disturbare tutto il vicinato, quindi non solo chi abita sopra l’attività commerciale ma tutto lo stabile e/o quelli di fronte. Non poche volte la giurisprudenza ha ritenuto responsabile il proprietario del negozio per il rumore causato all’esterno dai clienti.

