Cancro per le sigarette: le compagnie del tabacco devono pagare il risarcimento al malato o ai suoi eredi?

Si può ottenere il risarcimento per il danno da fumo? Un famoso libro del 1996 di John Grisham, intitolato “La giuria,” racconta di un processo intentato contro le case del tabacco dagli eredi di un fumatore incallito deceduto per tumore ai polmoni, e di come la richiesta di risarcimento sia stata accolta da una giuria scelta (e molto “sofferta”, visti gli interessi economici della difesa). In Italia però siamo ben lontani dal vedere condannare le compagnie che producono sigarette sui cui lauti guadagni, peraltro, anche lo Stato nutre un interesse grazie alle entrate derivanti da imposte e accise. Una fabbrica della morte, legalizzata anche dai giudici stando alle numerose sentenze della Cassazione, l’ultima delle quali di stamattina [1]: è normale morire di cancro ai polmoni per colpa del fumo ed è illegittimo chiedere il risarcimento a chi ne è causa, dicono i magistrati. «Il fumatore è consapevole di uccidersi lentamente perché glielo dice la scatola, con l’apposito messaggio di dissuasione imposto dalla legge»: è questa la sintesi delle argomentazioni addotte dai giudici per salvare la baracca. Non conta poi che, dall’altro lato, lo Stato vieti tanti prodotti nocivi alla salute (droghe comprese) o magari impedisca a un malato terminale o vegetale di togliersi la vita per non soffrire. E così, a chi si chiede se il danno da fumo si può risarcire, e magari arriva fino in cassazione per avere un po’ di giustizia, ad oggi viene sbattuta la porta in faccia. Mentre il resto del mondo sta cambiando posizione, l’Italia è invece ferma in una posizione anacronistica. Ma procediamo con ordine e vediamo cosa è stato scritto stamattina in questo nuovo capitolo della saga di cause contro i produttori di sigarette.

Il principio purtroppo non è nuovo e già in passato – come dicevamo – la Cassazione ha addotto la medesima motivazione. Non possono essere risarciti gli eredi del fumatore morto di cancro ai polmoni, anche se risulta che la sigaretta è stata la causa esclusiva del decesso, in quanto il vizio del fumo è una scelta. Ne avevamo già parlato in Morte di cancro per fumo: possibile il risarcimento? Le carte in tavola non sono cambiate neanche stamane quando gli eredi dell’ennesimo tabagista incallito, cui i medici avevano diagnosticato il cancro, si sono al giudice per ottenere il risarcimento del danno da fumo a seguito della morte del parente. Le loro argomentazioni sono state quelle degli altri: è vero che si comincia a fumare per scelta, ma si rimane imprigionati non più per volontà. Anzi, c’è chi fa di tutto per uscirne, ma non ci riesce. Allora, non si può più parlare di vizio, ma di dipendenza patologica. E non è ignoto il fatto che le compagnie produttrici abbiano diminuito la dose di tabacco contenuta nelle sigarette per aumentare quella di catrame, che è il vero artefice della dipendenza. Il tutto ovviamente non certo nell’ottica di tutelare la salute dei propri clienti.

Eppure la Cassazione continua a dire che il fumo è il frutto di una scelta consapevole e libera.

L’uomo, fumatore fin da giovane, arrivava a consumare dai due ai quattro pacchetti di sigarette senza riuscire a smettere perché più forte era il desiderio di consumare tabacco. A causa del “cattivo vizio” si era ammalato di cancro ai polmoni e solo dopo essere stato edotto sulla gravità della sua situazione si concedeva una tregua dalle sigarette, ma senza successo perché il tumore ha il sopravvento.

Si “salva” (si fa per dire) solo chi si è accorto di avere il tumore prima dell’entrata in vigore della legge che ha imposto le avvertenze sugli astucci delle sigarette: il 1991 per l’esattezza. Sempre ammesso che, nel frattempo, non siano morti di vecchiaia gli stessi eredi.

Il punto, secondo la Corte di appello che esclude il risarcimento dei danni è che non c’è il nesso di causa tra le condotte illegittime delle controparti e il danno provocato dal consumo di tabacco. Che il fumo faccia male alla salute è fatto notorio e anche alcune campagne pubblicitarie promosse in quegli anni (2000) da organizzazioni no profit avevano messo in guardia i cittadini dal consumo. La Corte suprema conferma la sentenza di appello: gli eredi non hanno diritto al risarcimento dei danni.

note [1] Cass. sent. n. 11272/18 del 10.05.2018.