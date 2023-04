Diffamazione online: giudice competente

Diffamazione su Facebook e Instagram: quale giudice decide? Denigrare una persona su un gruppo WhatsApp è diffamazione aggravata?

Sono definiti “leoni da tastiera” gli utenti dei social network che, protetti dallo schermo, sfogano rabbia e frustrazioni contro personaggi pubblici, parenti, compagni di scuola e perfino persone sconosciute. Gli haters, però, dimenticano che un reato è sempre un reato, anche se commesso utilizzando mouse e tastiera. Chi offende l’altrui reputazione attraverso Facebook, Instagram o altri social network, infatti, rischia di incorrere nel delitto di diffamazione.

Anche una semplice scritta sul proprio stato può diventare una condotta penalmente perseguibile. Il problema, però, è che colpevole e persona offesa potrebbero essere molto distanti tra loro. Si pensi ad un utente residente in Sicilia che offenda una persona che si trova in Toscana, oppure a un milanese che insulti sulla bacheca social un calabrese. In tutte queste ipotesi, dove si svolgerà il processo penale? Con questo articolo spiegheremo cos’è la diffamazione online e qual è il giudice competente.

Diffamazione: cos’è?

La diffamazione consiste nel ledere la reputazione di un’altra persona quando questa non è presente [1].

L’offesa, quindi, deve essere comunicata a terze persone, non al diretto interessato, il quale nemmeno deve essere presente: è questa la differenza con l’ex reato di ingiuria [2].

Mentre con l’ingiuria si lede la considerazione che la persona offesa ha di sé stessa, con la diffamazione si offende la reputazione che la vittima ha all’interno della società. Per questo motivo essa è ritenuta più grave della semplice ingiuria e, pertanto, a differenza di quest’ultima, la diffamazione è ancora reato.

Il Codice penale punisce la “diffamazione semplice” con la reclusione fino a un anno oppure, in alternativa, con la multa fino a 1.032 euro. Se, però, l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro.

Diffamazione su Facebook e Instagram: che reato è?

Chi offende la reputazione di un’altra persona utilizzando Facebook o Instagram commette una diffamazione aggravata, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a 516 euro.

Perché questo trattamento sanzionatorio più severo? Semplice: perché chiunque può leggere l’offesa scritta sul social. Insultare una persona su un social network equivale a oltraggiarla pubblicamente, come se si utilizzasse la stampa oppure si urlasse in una piazza affollata.

Proprio la dimensione di internet fa sì che il reato sul web sia considerato più grave di quello realizzato in una realtà materiale: più precisamente, l’utilizzo di internet integra l’ipotesi di diffamazione aggravata dall’uso di un mezzo di pubblicità, stante la particolare capacità divulgativa del mezzo telematico.

Ciò ha riflessi anche sulla competenza del giudice: giudicare della diffamazione aggravata spetta al tribunale in composizione monocratica, mentre la diffamazione semplice è di competenza del giudice di pace.

Diffamazione online: qual è il giudice competente?

Appurato che quella online è un’ipotesi di diffamazione aggravata, resta da capire davanti a quale giudice l’imputato si troverà a difendersi. In particolare, due sono le ipotesi che si fronteggiano:

giudice competente è quello del luogo ove è avvenuto il reato: in questa circostanza, il processo si celebrerebbe nel posto ove si trovava il reo al momento del fatto, cioè quando ha digitato l’offesa [3]; giudice competente è quello del luogo ove si trovava la vittima nel momento in cui ha avuto percezione dell’offesa, cioè quando ha letto gli insulti a lui pubblicamente diretti.

Poiché è difficile capire quando concretamente si realizza la lesione all’onore, la Corte di Cassazione preferisce adottare il criterio più sicuro del luogo ove il contenuto offensivo è stato caricato: prevale quindi in giurisprudenza la tesi che individua il giudice competente del reato di diffamazione online in quello del luogo in cui la condotta lesiva si è realizzata, che è il posto dove si trovava il colpevole al momento del fatto [4].

Secondo la Cassazione [5], se la diffamazione a mezzo social network è commessa da più imputati con residenza in luoghi diversi, la competenza per territorio appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato all’interno del registro degli indagati.

Diffamazione online: è sempre reato?

La diffamazione online perpetrata attraverso i social network si può perfezionare anche a mezzo chat o sistemi di messaggistica istantanea, a meno che l’offesa non sia inviata attraverso mail o messaggi diretti a un unico destinatario: in questo caso, non si potrà avere diffamazione ma al massimo ingiuria.

Se invece il messaggio viene inoltrato a destinatari diversi e molteplici, ad esempio attraverso gruppi WhatsApp, le cose cambiano: per la giurisprudenza la condotta è più grave, si tratta di diffamazione aggravata dal mezzo di pubblicità e la competenza è del tribunale.

Perché scatti il reato di diffamazione non è necessario che la vittima sia identificata con il suo nome e cognome: bastano indicazioni univoche che tolgano ogni dubbio sul destinatario della frase.

Per una guida completa si legga l’articolo dedicato al reato di diffamazione.