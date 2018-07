Mantenimento: come si calcola

Separazione e divorzio: come cambia la misura e il calcolo dell’assegno divorzile dopo le Sezioni Unite della Cassazione. A quanto ammonta il mantenimento?

Dopo quasi un anno di separazione, tu e tua moglie (o tuo marito) state per divorziare. Non avete alcuna intenzione di farvi di nuovo causa e di pagare altri avvocati, tanto più che avete ormai trovato il vostro equilibrio. In realtà, su di voi pesa ancora la precedente pronuncia che aveva deciso un assegno di mantenimento giudicato troppo esoso dal marito e troppo esiguo dalla moglie. Vorreste che fosse definito in modo equo e più certo un importo definitivo, che metta a tacere ogni reciproca pretesa. Avete trovato qualche “calcolatore” su internet, ma non vi fidate. E fate bene. Difatti, se state cercando di sapere come si calcola il mantenimento sappiate che questi tools non hanno alcun valore legale: non esiste un algoritmo o una tabella che possa stabilire quanto spetta di mantenimento. La legge è generica e non ha voluto ancorare l’ammontare dell’assegno ad operazioni algebriche e matematiche. E questo perché ogni singolo caso ha una storia a sé. Ma se leggerai questo articolo ne uscirai certamente con le idee più chiare. O, se anche così non dovesse essere, saprai di certo cosa verosimilmente potrà decidere il giudice.

Esiste ancora l’assegno di mantenimento?

C’è chi dice che l’assegno di mantenimento è stato cancellato dopo il 10 maggio 2017. Chi invece sostiene che il successivo intervento delle Sezioni Unite dell’11 luglio 2018 ha comportato un ritorno al passato. La realtà come sempre sta in mezzo. Di novità, in realtà, ce ne sono tante, ma è anche vero che tracciare una regola generale, uguale per tutte le coppie, è tutt’ora impossibile. In altri termini, la misura dell’assegno di mantenimento resta ancor oggi ad esclusivo appannaggio del giudice che deve valutare una serie di parametri come: le condizioni economiche dei due ex coniugi, la durata del matrimonio, l’eventuale addebito, l’autosufficienza del coniuge economicamente più debole e, in ogni caso, il contributo da questi dato al patrimonio familiare durante il matrimonio. Sulla base di tali parametri è possibile definire, seppur in modo generico, come si calcola il mantenimento dopo il divorzio. E sottolineo “dopo il divorzio”, perché per quanto invece riguarda la misura dell’assegno dopo la separazione, questa è rimasta pressoché inalterata nonostante i due recenti interventi della Suprema Corte. Ed è proprio da questi ultimi, ossia dalla coda, che partiremo nella seguente analisi; tracceremo la linea di confine tra il passato e il presente e proveremo a definire come si calcola il mantenimento. Difatti, in solo due anni, sono stati affermati principi che, salvo interventi legislativi, sono destinati a segnare sicuramente il prossimo decennio.

A che serve l’assegno di mantenimento?

Potrà sembrarti strano ma per comprendere come si calcola il mantenimento devi partire da un’altra domanda: a cosa serve il mantenimento? Te lo spiego subito.

Dopo la separazione, l’assegno di mantenimento serve a garantire, all’ex coniuge col reddito più basso che, sul più bello, si è trovato senza un sostegno economico, il mantenimento dello stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. Questo significa che, per definirne l’ammontare, bisogna sommare i due redditi – detratte prima le spese che i coniugi rispettivamente andranno a sostenere dopo la divisione – e poi dividere il risultato per due. In questo modo, il reddito più alto va a compensare quello più basso creando una sorta di parità.

Questa funzione è tipica dell’assegno di mantenimento post separazione. Ma con il divorzio le cose cambiano. Ecco perché.

L’assegno fissato dal giudice con la sentenza di divorzio (cosiddetto «assegno divorzile») che va a sostituire quello fissato con la separazione (cosiddetto «assegno di mantenimento» in senso stretto) interviene in una situazione ove ormai i legami tra marito e moglie sono “sepolti”. All’assegno quindi non spetta più la funzione di garantire lo stesso tenore di vita, ma semplicemente l’autosufficienza economica del coniuge più povero, ossia il necessario per vivere. Tuttavia, questa funzione viene bilanciata tenendo conto di una serie di fattori come la capacità del coniuge di mantenersi da solo, l’età e le sue condizioni fisiche che gli consentono di procurarsi un lavoro, la durata del matrimonio, il contributo che questi ha dato al ménage domestico durante la convivenza, l’esistenza di un’altra famiglia da parte dell’ex, ecc.

Cerchiamo di capirci meglio. Entriamo quindi nel vivo del discorso.

Come si calcola il mantenimento?

In passato, se c’era una disparità di reddito tra i due coniugi veniva subito riconosciuto l’assegno divorzile alla parte col reddito più basso. Questo sistema è andato in soffitta. Oggi, infatti, per stabilire quanto spetta di mantenimento – o meglio, a titolo di assegno divorzile – il giudice valuta altre circostanze. Eccole.

L’addebito

Per prima cosa il tribunale verifica se la separazione è avvenuta a causa della condotta illecita di uno dei due coniugi (una violenza, una infedeltà, l’abbandono della casa, l’omessa assistenza morale e materiale, ecc.). Se così dovesse essere, la sentenza di separazione si sarà chiusa con l’imputazione dell’addebito a carico del responsabile. Ebbene, se quest’ultimo è anche il coniuge più povero non può mai ottenere il mantenimento.

La disparità di reddito

La seconda analisi che fa il giudice è se c’è una disparità di reddito tra i due coniugi. Valutare le condizioni economico-patrimoniali delle parti, si passa a identificare il soggetto che potenzialmente può avere diritto al mantenimento, di solito l’ex moglie.

La disponibilità di un reddito

Nella misura dell’assegno di mantenimento al coniuge più debole pesa la possibilità di quest’ultimo di percepire un reddito: un lavoro dipendente, la partecipazione a una società, la proprietà di immobili produttivi di canoni di locazione.

L’età e le condizioni fisiche

Per ottenere il mantenimento, il coniuge più debole deve anche dimostrare di averne bisogno. Questo bisogno deve essere “incolpevole”, non determinato cioè da propria inerzia. Quindi il coniuge ancora giovane e in condizione fisica ottimale può riciclarsi nel mondo del lavoro, specie se ha una formazione e dei precedenti lavorativi. Questi difficilmente può rivendicare il mantenimento. Risultato: per ottenere il mantenimento bisogna comunque dimostrare di essere nell’impossibilità oggettiva di reggersi con le proprie forse.

Il contributo dato alla famiglia

Capita spesso che la donna si dedichi alla famiglia e ai figli, consentendo al marito di occuparsi della carriera e così incrementando il proprio reddito. Di tale reddito è, in un certo senso, compartecipe la moglie (una sorta di socia, con compiti differenti). Ecco perché il giudice deve anche accertare «se l’eventuale disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del matrimonio sia dipesa dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti». Detto in altre parole: la casalinga di “lunga data” ha diritto al mantenimento più della giovane ragazza che si è sposata e poi ci ha ripensato o non ha trovato un’intesa col marito.

Il diritto all’assegno divorzile verrà d’ora innanzi escluso in tutti quei casi in cui, pur sussistendo astrattamente una (rilevante) sproporzione tra le posizioni economico-patrimoniali delle parti, l’ex coniuge richiedente abbia i mezzi per condurre una vita autonoma e non abbia contribuito in maniera significativa alla formazione del patrimonio familiare o dell’altro coniuge, poiché in tal caso la disparità non dipende dalle scelte di vita fatte dai coniugi durante il matrimonio.

Ecco perché la donna ancora giovane e con un piede nel mondo del lavoro, ma disoccupata, difficilmente oggi potrà ottenere un assegno divorzile elevato. Il giudice potrebbe addirittura negarglielo completamente;

Durata del matrimonio

Sull’entità del mantenimento pesano anche le aspettative. Così un matrimonio sciolto dopo due o tre anni non garantirà lo stesso ammontare dell’assegno di mantenimento di un matrimonio di lunga data.

A quanto ammonta il mantenimento?

Quanto detto sinora lascia intendere quale potere abbia ancora il giudice nel quantificare l’assegno di mantenimento, potere che non può essere messo in discussione in Cassazione essendo quest’ultima un giudice che controlla l’interpretazione del diritto e non le valutazioni di fatto.

Il noto quotidiano Il Sole 24 Ore ha stilato una indagine che, per famiglie medie, ha stabilito a quanto ammonta il mantenimento che viene più spesso liquidato dai tribunali nelle varie Regioni d’Italia. Ecco gli importi (*).

Importo medio mensile in euro

Media Italia 526 euro.

1 Lombardia 678 euro

2 Lazio 638 euro

3 P.a. Bolzano 583 euro

4 Emilia Romagna 582 euro

5 Veneto 573 euro

6 Toscana 538 euro

7 Piemonte 528

8 Valle d’Aosta 521

9 P.a. Trento 513

10 Marche 503

11 Friuli Venezia Giulia 493

12 Umbria 480

13 Liguria 478

14 Sardegna 422

15 Campania 419

16 Abruzzo 412

17 Sicilia 387

18 Puglia 383

19 Calabria 365

20 Basilicata 364

21 Molise 358

(*) Per separazioni e divorzi

Fonte: elaborazione del Sole 24 Ore del lunedì su dati Istat 2015 e dichiarazioni dei redditi 2017 per il 2016