Palazzo a rischio crollo: il Comune può sgomberarlo?

Provvedimento urgente del Sindaco non solo da motivare ma con una data finale di efficacia: non è possibile mandare via di casa i proprietari a tempo indeterminato.

«Vietato abitare in questa casa finché non sarà stata messa in sicurezza e non saranno stati effettuati gli interventi di ristrutturazione», recita il cartello affisso dalla polizia municipale sul portone di un edificio pericolante. Il provvedimento, a firma del Sindaco, viene poi notificato a tutti i residenti. Peccato che chi vive in immobili fatiscenti non lo fa certo perché gli piace, ma per necessità economiche. Necessità che gli impediscono di pagare una ditta di lavori. Del resto, dall’altro lato, non si può mettere a repentaglio l’incolumità pubblica, dei passanti e quella degli stessi condomini. Bilanciare le due esigenze è davvero difficile. Ci prova una recente sentenza del Tar Lazio [1] che spiega se il Comune può sgomberare un palazzo a rischio crollo. L’argomento è attuale: la recente tempesta abbattutasi sulle autostrade italiane per i diversi ponti crollati negli ultimi anni ha riaperto il dibattito sulla sicurezza urbana ed extraurbana. Vediamo cosa hanno detto, in proposito, i giudici amministrativi della capitale.

I poteri del sindaco

Non è questa la sede per elencare i numerosi poteri di cui dispone un Sindaco. Di certo uno dei più significativi è l’adozione delle cosiddette «ordinanze contingibili ed urgenti» in caso di pericolo per l’incolumità dei cittadini [2]. Inoltre, in caso di emergenza (traffico e/o inquinamento) ordina la modifica degli orari di uffici e servizi, pubblici o privati, emana atti in materia di ordine e sicurezza pubblica, svolge funzioni in materia di polizia giudiziaria, vigila sulla sicurezza e l’ordine pubblico.

Le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco

Per tornare alle famose ordinanze contingibili e urgenti, il Consiglio di Stato ha precisato [3] che detto potere di urgenza può essere esercitato solo in presenza dei seguenti presupposti:

vi deve essere la necessità di affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste , per le quali non è possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico. Le ordinanze quindi non possono essere emesse per esigenze prevedibili e ordinarie. Tali presupposti non ricorrono se il sindaco può fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell’esercizio ordinario dei suoi poteri o la situazione può essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall’ordinamento;

, per le quali non è possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico. Le ordinanze quindi non possono essere emesse per esigenze prevedibili e ordinarie. Tali presupposti non ricorrono se il sindaco può fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell’esercizio ordinario dei suoi poteri o la situazione può essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall’ordinamento; vi deve essere una concreta minaccia per la pubblica incolumità : il rischio non può quindi essere solo potenziale ma altamente probabile. Non è necessario che il pericolo sia già in atto essendo l’ordinanza rivolta ad evitarlo in anticipo;

: il rischio non può quindi essere solo potenziale ma altamente probabile. Non è necessario che il pericolo sia già in atto essendo l’ordinanza rivolta ad evitarlo in anticipo; vi deve essere un preventivo accertamento della situazione. Accertamento che deve fondarsi su prove concrete e non su semplici indizi (presunzioni);

della situazione. Accertamento che deve fondarsi su e non su semplici indizi (presunzioni); l’ordinanza deve essere sempre supportata da una congrua motivazione ;

; l’ordinanza deve essere rivolta a risolvere una situazione temporanea.

Lo sgombero del palazzo a rischio crollo da parte del Comune

Entro questi limiti il Comune (o meglio il Sindaco) ha il potere di ordinare lo sgombero di un palazzo che rischia di crollare. Ma attenzione: è necessario che l’ordinanza che sfratta i proprietari indichi per quanto tempo l’immobile sarà off limits. Come detto, infatti, scopo dell’ordinanza deve essere quello di risolvere una situazione temporanea. Senza un termine di cessazione, l’ordinanza è quindi illegittima sia se è contingibile e urgente sia se rientra nei provvedimenti cautelari. Secondo il Tar Lazio è impossibile inibire l’agibilità di un immobile a tempo indeterminato

Quindi il Sindaco non ha il potere di ordinare lo sgombero dell’edificio a rischio crollo senza che il suo provvedimento abbia un limite di tempo in cui cesseranno gli effetti dell’ordinanza. E ciò anche se l’immobile si trova in una zona di grave dissesto idrogeologico.

Anche se il provvedimento viene adottato solo in via precauzionale è necessario indicare un termine certo per il ritorno dei residenti nell’immobile: va salvaguardata l’esigenza di certezza della situazione giuridica del condominio oltre alla sicurezza pubblica. In ogni caso il provvedimento urgente ha necessariamente natura provvisoria per fronteggiare un pericolo attuale e imminente.