Somme non dovute in busta paga: il dipendente deve restituirle?

Stipendi pagati in più: il datore di lavoro può pretendere la restituzione dei rimborsi e delle voci dello stipendio pagate per errore?

Immaginiamo che un dipendente, dopo aver prestato servizio per molti anni per un’azienda, subisca un trasferimento presso una sede distaccata, distante 100 chilometri dal luogo precedente. In occasione di ciò riesce a concordare col datore di lavoro un supplemento sulla busta paga a titolo di rimborso spese per il viaggio. Questa voce gli viene erogata puntualmente su tutti gli stipendi successivi. Senonché, dopo tre anni, viene di nuovo assegnato alla vecchia sede. L’ufficio paghe, però, non informato di ciò, continua ad erogare ogni mese il rimborso per il viaggio che questi non effettua più. Né il dipendente segnala l’errore, incassando serenamente la somma come una sorta di benefits ormai acquisito. Senonché, al momento di andare in pensione, l’uomo esige che il trattamento di fine rapporto (Tfr) venga calcolato tenendo conto anche dei rimborsi spese percepiti seppur in modo illegittimo, essendo divenuti ormai parte integrante della retribuzione e costituendo quindi la base di calcolo per la liquidazione. L’azienda, dal canto suo, pretende la restituzione di tali somme, versate solo per errore pur nella malafede del lavoratore. Chi dei due ha ragione? Il dipendente deve restituire le somme non dovute in busta paga? La questione è stata, proprio di recente, analizzata da una sentenza della Cassazione [1].

La Corte è in linea con il proprio orientamento, affermato da più anni, secondo cui la legge tutela i cosiddetti “diritti quesiti” dei lavoratori, ossia quelle attribuzioni che, divenute ormai stabili per la ripetizione nel tempo, hanno generato un’aspettativa nel percettore. Il punto però è cercare di contemperare questo principio con la malafede del dipendente che, pur consapevole di percepire dei supplementi non dovuti, non lo fa presente all’ufficio paga.

Prescrizione delle somme illegittimamente versate in busta paga

Partiamo da un dato di fatto: anche nella peggiore delle ipotesi, il dipendente non deve restituire tute le somme percepite illegittimamente in busta paga ma solo quelle la cui restituzione non è caduta in prescrizione. In particolare la giurisprudenza ha chiarito che: «Il diritto del datore di lavoro alla restituzione di somme indebitamente percepite dal lavoratore si prescrive nel termine decennale, a nulla rilevando la modalità di erogazione al lavoratore di quanto non dovuto con ratei mensili di stipendio, termine che comunque decorre in costanza del rapporto di lavoro».

In termini pratici, se anche si aprisse una controversia sulla restituzione di alcune voci dello stipendio, il lavoratore può essere chiamato a restituire solo gli arretrati degli ultimi 10 anni.

Restituzione: le somme vanno restituite tutte in una volta?

Anche in ipotesi di restituzione, il datore di lavoro che effettui una trattenuta dallo stipendio per la restituzione di somme indebitamente corrisposte deve rispettare le stesse norme dei pignoramenti, per cui non può sottrarre più di un quinto dalla busta paga. In altre parole, il dipendente potrà perdere non più del 20% dello stipendio per ogni mese.

Ora però trattiamo l’aspetto cruciale: il dipendente è davvero obbligato alla restituzione oppure, al contrario, non solo può considerare i “premi” come ormai acquisiti, ma anche come base di calcolo per il tfr?

Stipendi pagati in più: vanno restituiti?

Nell’ambito del pubblico impiego viene dato particolare peso alla buona fede del lavoratore. In tale ipotesi infatti alla pubblica amministrazione non è dovuta solo la restituzione dei frutti e degli interessi, mentre le somme vanno ridate al datore. A queste conclusioni è arrivato il Tar Marche [3] secondo cui, in materia di restituzione degli emolumenti non dovuti ai dipendenti pubblici, la pretesa alla loro restituzione da parte della p.a. non costituisce un atto assolutamente vincolato; infatti quest’ultima deve, in ogni caso, valutare la buona fede del percipiente che, di regola, rimane estraneo al procedimento di quantificazione dello stipendio, degli assegni e delle indennità, limitandosi, per lo più, all’attività materiale di percezione. Pertanto, prima di procedere al recupero dell’indebito, la p.a. deve necessariamente farsi carico di valutare l’affidamento ingenerato nel lavoratore sulla correttezza dei pagamenti eseguiti in relazione, anche, al tempo trascorso dalla originaria liquidazione.

Nel settore privato, al contrario, la Cassazione mostra un atteggiamento più favorevole al percettore delle somme e stabilisce il seguente principio: la corresponsione continuativa di un assegno al dipendente è generalmente sufficiente a farlo considerare, salvo prova contraria, come elemento della retribuzione. In altri termini la somma non va più restituita e costituire base di calcolo del Tfr. E ciò per tutelare l’affidamento che il dipendente ha ormai fatto su tale disponibilità economica per via della sua reiterata erogazione.

note [1] Cass. sent. n. 222387/18 del 13.09.2018. [2] C. App. Milano, sent. n. 80/2009. [3] Tar Ancona, Marche, sent. n. 740/2001.