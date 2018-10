Abuso di mezzi di correzione per il maestro di scuola che tira uno schiaffo all’alunno.

C’erano i tempi i cui l’educazione si insegnava a suon di botte. La sensibilità e la scienza pedagogica hanno per fortuna spiegato che si può educare anche senza usare le mani, abitudine spesso dannosa e umiliante. Ma c’è ancora chi le adopera, forse perché legato a una vecchia concezione del rapporto “adulto-bambino”, forse banalmente come sfogo personale. Se a tirare lo schiaffo sono gli insegnanti, però, la contestazione dei genitori non tarda ad arrivare. Come nel caso deciso di recente dalla Cassazione [1]. Alla Corte è stato posto il seguente quesito giuridico: l’insegnante può picchiare l’alunno? Ecco qual è stato il loro responso.

Abuso dei mezzi di correzione per l’insegnante che tira schiaffi

Il codice penale [2] prevede il reato di abuso dei mezzi di correzione che si applica tanto ai maestri di scuola quanto ai genitori, ai tutori e a chiunque esercita un’autorità sui giovani. La norma stabilisce quanto segue: «Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina ai danni di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi».

La norma punisce quindi non solo le punizioni corporali che lasciano “i segni”, ma anche le offese e le umiliazioni per le quali i segni sono invece nello spirito del ragazzo. Quindi uno schiaffo non particolarmente forte o un flauto in testa in presenza dei compagni di classe può essere ugualmente punito per la sua valenza mortificatrice.

Ecco dunque l’insegnamento della Suprema Corte: l’insegnante che tiene un atteggiamento denigratorio nei confronti di un alunno, compiendo nei suoi confronti gesti di violenza morale o fisica, anche se considerati innocui o rivolti a scopi educativi, commette il reato di abuso di mezzi di correzione. Tanto più se il destinatario di tali comportamenti sia un alunno con difficoltà di linguaggio.

Rientra nel campo penale anche il comportamento del docente non animato da un intento vessatorio nei confronti del ragazzo, ma comunque tale da risultare denigratorio nei confronti di quest’ultimo.

Quando c’è reato di abuso dei mezzi di correzione

Sarà il giudice a dover valutare il caso concreto. Non si può infatti dire che una bacchettata sulle mani sia da considerarsi punibile, tanto più se risulta che l’alunno non ne ha subito alcun danno né al corpo né alla psiche. Se ad esempio non si è mortificato ma anzi si è messo a ridere coi compagni e ha reagito, il gesto dell’insegnante, per quanto poco ortodosso e criticabile, non rientra nell’orbita del penale. Il reato di abuso dei mezzi di correzione scatta in presenza di un comportamento del professore che «umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno, causandogli pericoli per la salute». Difatti «in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell’altrui personalità [3]».

A tal fine, in passato, la Cassazione ha ritenuto sufficiente per commettere il reato il ricorso, da parte dell’insegnante, qualunque forma di violenza fisica o morale, anche se minima ed orientata a scopi educativi [4]. Tali comportamenti non sono quindi consentiti dall’ordinamento, pena la configurabilità del reato di abuso di mezzi di correzione o disciplina.

Quanto poi al «pericolo di una malattia fisica o psichica», condizione richiesta dal codice penale per configurare il reato in questione, è bene sottolineare che si tratta di un tipico “reato di pericolo che scatta cioè non quando si verifica l’evento dannoso ma al solo compimento della condotta che potenzialmente può implicare tale danno, a prescindere poi dall’effettivo realizzarsi di esso. Non è richiesto quindi che si sia realmente materializzata una lesione personale la quale, tutt’al più, comporta l’applicazione di una aggravante. Anche il pericolo non deve essere accertato necessariamente attraverso una perizia medico-legale o sulla base di indagini con particolari cognizioni tecniche, potendo essere desunto anche dalla natura dell’abuso, secondo le regole della comune esperienza, quando la condotta dell’insegnante presenta connotati tali da risultare potenzialmente produttrice di tale conseguenza.