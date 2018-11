C’è differenza tra il fermo amministrativo del veicolo e il fermo fiscale: ecco quando, nonostante il blocco dell’auto, si deve pagare il bollo.

Poco meno di un anno fa hai ricevuto una cartella di pagamento che, tuttavia, non hai potuto pagare. All’epoca hai tentato un accordo con l’ufficio dell’Esattore ma ti è stato detto che l’unica soluzione è chiedere una rateazione e dilazionare il debito. Hai rimandato la decisione e, all’incirca un mese fa, ti è arrivato un preavviso di fermo auto. Anche in quel caso non hai potuto fare nulla e persino l’avvocato, che hai consultato per l’occorrenza, ti ha sconsigliato di presentare ricorso. Ora però ti ritrovi a fare i conti con quelle che tutti chiamano “ganasce fiscali”: non potrai più circolare perché l’Agente della Riscossione ha iscritto il fermo auto. Te ne sei accorto facendo una semplice visura al Pra che ti ha confermato la misura preventiva nei tuoi riguardi. Sai bene che, da adesso in poi, fino a quando non pagherai o non chiederai la dilazione, non potrai più guidare la macchina su cui pende il fermo amministrativo. Ti chiedi però se dovrai anche versare il bollo auto. Se così non fosse, potresti usare proprio i soldi destinati al bollo per estinguere una parte del debito e tornare a circolare. Tuttavia, all’ufficio della Regione ti hanno detto che non è prevista alcuna esenzione: una legge locale impone al contribuente di versare la tassa automobilistica nonostante il fermo. È davvero così? In caso di auto con fermo amministrativo si paga il bollo?

La questione è stata già affrontata dalla Corte Costituzionale con due pronunce, l’ultima delle quali pubblicata proprio in questi giorni [1]. Di tanto parleremo qui di seguito. Ti spiegheremo cioè se il bollo auto è dovuto una volta iscritto un fermo amministrativo e se, in quest’ultimo caso, al contribuente conviene o meno impugnare la cartella di pagamento. Come vedremo a breve, la risposta fornita dalla Consulta potrebbe essere sintetizzata dicendo che tutto dipende dalla tipologia di fermo al quale è stato sottoposto il mezzo.

Cosa comporta il fermo auto?

Per prima cosa ti ricordo cosa comporta il fermo auto.

Quando l’Agenzia delle Entrate Riscossione o l’Agente della riscossione locale iscrive il fermo auto, il contribuente titolare del mezzo non può più utilizzarlo. Può certamente guidare altre macchine o veicoli (ad esempio un motorino), ma non quello “bloccato”; il fermo è, infatti, una misura cautelare che viene posta sul mezzo e non sulla patente.

Lo scopo del fermo è evitare che il bene venga deteriorato, distrutto o sottratto. In questo modo, se l’Esattore dovesse procedere al pignoramento, ne verrebbe salvaguardato il valore. Tuttavia, quasi mai avviene che, dopo il fermo amministrativo, si passi alla vendita all’asta del mezzo; il fermo si è infatti dimostrato una misura già di per sé sufficientemente convincente a imporre il pagamento del debito. Peraltro il pignoramento è una procedura costosa e incerta.

Con il fermo amministrativo non si può rottamare l’auto. Quindi il contribuente non può neanche procedere alla radiazione del mezzo dal Pra. L’unica soluzione per procedere alla rottamazione è saldare interamente il debito.

Con il fermo tuttavia si può vendere l’auto (ammesso che qualcuno sia disposto ad acquistare un veicolo non utilizzabile).

Chi chiede la rateazione può sospendere il fermo auto: significa che può tornare a circolare, sebbene la cancellazione definitiva avverrà solo a debito completamente estinto. Il che implica che, durante il piano di dilazione, non si può procedere alla demolizione del mezzo. Per sospendere il fermo bisogna chiedere la rateazione all’Agente della Riscossione, pagare la prima rata e presentare la ricevuta allo sportello. Con la dimostrazione di pagamento, l’Esattore rilascia una quietanza che va presentata al Pra; lì l’ufficio sospende il fermo in attesa della cancellazione definitiva che avviene solo al versamento dell’ultima rata.

Differenza tra fermo fiscale e fermo amministrativo dell’auto

Come ricorda la Corte Costituzionale, bisogna distinguere due tipi di fermo. Esiste il fermo amministrativo vero e proprio, che è quello disposto dalla polizia (stradale o comunale) o dalle altre autorità di pubblica sicurezza e il fermo fiscale che è invece quello iscritto al Pra dall’Agente della Riscossione (che, lo ricordiamo, per le imposte erariali è Agenzia Entrate Riscossione mentre, per le imposte locali, può essere una società privata).

Il fermo amministrativo è quello imposto dal codice della strada [2] per le violazioni più rilevanti, come nel caso di guida senza patente o senza la copertura assicurativa (polizza rc-auto). Si tratta di una misura sanzionatoria che viene disposta ad esempio dagli agenti della pattuglia a seguito di un controllo. Per il fermo amministrativo è espressamente prevista l’esenzione dal bollo auto. A stabilirla è una legge del 1982 [3].

Il fermo fiscale è invece quello che comunemente viene chiamato “fermo auto” o “ganasce fiscali” ed è ciò di cui abbiamo parlato in premessa di questo articolo; si tratta di una misura cautelare che può essere imposta solo dall’Agente della riscossione per la presenza di un debito dovuto a una cartella non saldata.

Con il fermo amministrativo si deve pagare il bollo auto?

Ebbene, ricorda la Consulta, la legge che dispone l’esenzione dal bollo auto riguarda solo il fermo amministrativo e non il fermo fiscale (anche perché quest’ultima misura è stata creata successivamente [4], per cui la legge che si applica alla prima non può applicarsi alla seconda).

Ne consegue che ben può una Regione, con una propria legge, imporre il pagamento del bollo auto anche per le macchine sottoposte a fermo fiscale. Ed è quanto succede sia in Piemonte che in Toscana.

La decisione era stata già anticipata nel 2017 dalla stessa Corte Costituzionale; ne avevamo parlato nell’articolo Chi ha il fermo paga il bollo auto. È dunque legittimo, secondo i giudici della Consulta, che una legge regionale imponga di pagare il bollo auto sui mezzi sottoposti al fermo, benché questi non possano circolare. Il presupposto dell’imposta grava infatti sulla proprietà e non sulla circolazione della macchina che, sebbene chiusa in garage e non utilizzata dal proprietario, qualsiasi sia la ragione, fa ugualmente scattare l’obbligo di corrispondere il tributo.

In buona sostanza, il fermo fiscale, a differenza del fermo amministrativo, non comporta la sottrazione dell’auto e il proprietario è ancora libero di venderla.

Ne deriva che, l’esclusione della sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione non è illegittimo.

Ed infatti – dice la Corte – non si pone per nulla in contrasto con la esenzione dal tributo che opera soltanto nella diversa ipotesi di fermo disposto dall’autorità amministrativa (disposto dall’Autorità di pubblica sicurezza ovvero dalla Polizia stradale o comunale) o da quella giudiziaria quali ipotesi eccezionali di non debenza del tributo.

Il fermo fiscale, del resto, è «una misura cautelativa provvisoria, con effetti indiretti di conservazione della garanzia patrimoniale, che l’agente incaricato della riscossione di crediti di enti pubblici può adottare, a sua discrezione, in alternativa alla immediata attivazione delle procedure esecutive, allo scopo di indurre il debitore ad un adempimento spontaneo, che gli consenta di ottenere la rimozione del fermo.

Fermo, quest’ultimo, che comunque non comporta la materiale sottrazione della vettura alla disponibilità del proprietario; non gli impedisce di trasferirla a terzi con atto di alienazione (con traslazione, ovviamente, del vincolo); e, in caso di elusione del divieto di circolazione, dà luogo all’applicazione di una sanzione pecuniaria al proprietario, ma non anche al sequestro del mezzo».

note [1] C. Cost. ord. n. 192/18 del 5.11.2018. Cfr. anche C. Cost. sent. n. 47/2017. [2] Art. 214 cod. strada. [3] Art. 5, comma 37, d.l. 30 dicembre 1982, n. 953. [4] La legge 28 febbraio 1997, n. 30 ha introdotto detta diversa ipotesi di fermo, all’interno dell’art. (91-bis, poi rifluito nell’art.) 86, del d.P.R. n. 602 del 1973.