Condominio e accesso atti amministrativi sulla concessione edilizia

È possibile chiedere copia del permesso di costruire rilasciato dal Comune al vicino di casa che ha realizzato una costruzione per verificare se è abusiva o meno?

Il vicino del piano di sotto al tuo appartamento ha costruito una veranda sul terrazzo. La nuova costruzione ti toglie luce e aria: ti impedisce, affacciandoti, di vedere il giardino sotto il palazzo, per cui ritieni che sia abusiva e che non doveva essere realizzata. Poiché sai che, per realizzare una veranda all’interno di un condominio, è necessaria il permesso di costruire, ti rivolgi al Comune per avere copia di tale documento. All’ufficio tecnico però ti dicono che, per questioni di privacy, non te ne possono dare copia. Al che ti indispettisci: perché mai viene violato il tuo diritto all’accesso agli atti amministrativi? Che c’entra la riservatezza con un atto pubblico che è soggetto alle norme sulla trasparenza? Se il Comune ha agito correttamente non può nascondere le ragioni della licenza. Il dipendente allo sportello però continua a fare muro, costringendoti a ricorrere a un avvocato. Chi dei due ha ragione? Quali sono le regole, in un condominio, sull’accesso agli atti amministrativi sulla concessione edilizia rilasciata al vicino di casa? La questione è stata di recente analizzata da una recente sentenza del Tar Calabria [1].

Il tribunale amministrativo ha risposto alla seguente domanda: nell’ambito dei rapporti tra condòmini, prevale l’esigenza della privacy e segretezza di chi realizza una costruzione (ad esempio una veranda, un gazebo, un box, ecc.) oppure quella del vicino di casa all’esibizione delle autorizzazioni e documenti inerenti alla pratica di permesso di costruire? Qui di seguito troverai qual è stata la risposta offerta dai giudici amministrativi e cosa ti converrà fare qualora anche tu dovessi trovarti in questa stessa situazione.

La legge [2] riconosce a chiunque il diritto ottenere l’accesso ai documenti della pubblica amministrazione (è il cosiddetto “accesso agli atti amministrativi”) tutte le volte che vi è un interesse “qualificato”, giustificato ad esempio da rapporti di vicinato. Questo diritto ha una finalità di pubblico interesse: serve infatti a favorire la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa e, in questo modo, ne assicura l’imparzialità e la trasparenza. Difatti difficilmente un pubblico dipendente rilascerebbe un’autorizzazione illegittima ben sapendo che il suo atto è sottoposto al giudizio di terzi che potrebbero impugnarlo davanti a un tribunale perché immotivato o emesso in assenza dei presupposti giuridici.

Proprio per tale ragione la pubblica amministrazione non ha alcun potere di frapporre, senza alcuna valida motivazione, un rifiuto alla richiesta di ottenere copia della documentazione relativa alla concessione edilizia presentata da parte di un vicino di appartamento all’interno di un edificio condominiale. Naturalmente la richiesta di accesso agli atti amministrativi deve essere “motivata”, deve cioè sussistere un valido interesse; non può essere quindi presentata per questioni di pura curiosità o da un soggetto che, proprietario di un immobile posto a diversi chilometri di distanza, non vanta alcuna valida ragione a intromettersi nei fatti altrui. Insomma, per giustificare la richiesta di copia della documentazione bisogna dimostrare di agire per la tutela dei propri diritti.

«Il vicino – si legge nella sentenza in commento – ha un interesse concreto, personale ed attuale, ad accedere ai permessi edilizi rilasciati al proprietario del terreno confinante per tutelare le proprie posizioni giuridico-economiche (escludere rischi di danni alla sua proprietà) e/o per far rispettare le norme urbanistiche».

Peraltro, continuano i giudici amministrativi, tutti «i titoli edilizi sono atti pubblici, perciò chi esegue le opere non può opporre un diritto di riservatezza» [3].

L’amministrazione romana e il controricorrente (cioè l’autore delle opere edilizie di cui si è chiesto l’accesso agli atti amministrativi) sono stati, pertanto, condannati a rifondere, in solido tra loro, le spese legali sostenute dal ricorrente.

A tal fine è possibile ad esempio chiedere copia di tutta la documentazione edilizia, urbanistica e paesaggistica relativa al manufatto con la domanda di permesso di costruire presentata dal titolare dell’immobile con i relativi progetti; eventuali ordinanze di demolizione e/o provvedimenti sanzionatori adottati ai sensi del Testo Unico edilizio; eventuali domande di condono; di eventuali istanze di accertamento di conformità; eventuali provvedimenti di sanatoria.

note [1] Tar Calabira, sent. n. 10215/2018 del 22.10.2018. [2] Art. 22 Legge 241/1990. [3] T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II 4 febbraio 2016 n. 374; T.A.R. Marche Sez. I 7 novembre 2014 n. 923.