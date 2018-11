Ordine del sindaco di tagliare l’erba: che fare?

Sfalcio dell’erba di un terreno o di un giardino: i motivi per impugnare l’ordine del Comune rivolto al proprietario del fondo.

Il sindaco ha il potere di intervenire con provvedimenti urgenti rivolti alla tutela dell’igiene, sanità e sicurezza pubblica. Può pertanto ordinare ai proprietari di terreni di provvedere tempestivamente alla bonifica, allo scolo delle acque stagnanti, allo sgombero delle aree divenute ricettacolo di rifiuti (anche se abbandonati da terzi) o allo sfalcio dell’erba. Già! hai compreso bene: il sindaco può ordinare di tagliare l’erba. Ovviamente, per farlo, dovrà anche spiegarne le ragioni. Non può certo emettere un’ordinanza di questo tipo solo a tutela dell’estetica del giardino o delle aree circostanti; devono al contrario sussistere ragioni gravi e urgenti a tutela della collettività. È ad esempio il caso di un campo abbandonato da anni a sé stesso, dove la vegetazione è divenuta talmente alta e fitta da divenire abitacolo di animali pericolosi come topi, serpenti e zanzare, causa di aria insalubre per i vicini o di possibili intralci alla circolazione nelle strade limitrofe. Insomma, alla base dell’ordine del sindaco di tagliare l’erba devono sempre sussistere delle ragioni volte a preservare l’igiene, la sicurezza o la sanità pubblica.

Di certo la questione interessa più i proprietari di fondi estesi o di terreni ad uso agricolo e non, spesso abbandonati perché gli eredi non si mettono d’accordo tra loro o perché il proprietario non riesce a trovare acquirenti o magari è emigrato all’estero. Difficilmente – anche se non è impossibile – si potrà emettere un’ordinanza di questo tipo nei confronti del piccolo giardino prospiciente casa, le cui dimensioni non implicano un pericolo per la collettività.

Una recente sentenza del Tar Veneto [1] spiega come deve avvenire il procedimento di formazione di tale ordinanza e quale parte può avere il cittadino destinatario dell’ordine: insomma, spiega quali sono i diritti di quest’ultimo e cosa fare se viene raggiunto dall’ordine del sindaco di tagliare l’erba del proprio campo. Vediamo cosa è stato detto in questo caso.

Immaginiamo quindi che tu abbia un terreno adiacente alla strada comunale. Non lo hai mai voluto coltivare, un po’ perché è troppo piccolo e quindi non conveniente, un po’ perché non è questa la tua attività. Lo hai messo in vendita ma nessun offerente si è mai fatto avanti. Negli anni il campo è rimasto pressoché abbandonato: nessuno si è preso cura di sfrondare gli alberi, tagliare l’erbaccia, bonificarlo. L’eccessiva vegetazione in prossimità della via pubblica, che potrebbe costituire un pericolo per gli automobilisti mette in allarme il Comune che all’improvviso ti notifica un ordine con cui ti impone delle sanzioni e ti impone di tagliare l’erba. Contro questa specifica disposizione, adottata senza prima avviare un procedimento amministrativo e senza un preavviso, ti opponi davanti al giudice. Il Comune però si difende dicendo che l’urgenza del caso non ha consentito di avviare un’istruttoria lunga e farraginosa sicché si è stati costretti a inviare direttamente l’ordinanza. Chi ha ragione?

Secondo la pronuncia in commento, prima di arrivare all’ordine categorico di sfalcio dell’erba in un’area privata, il Comune deve interloquire con il cittadino. Non può limitarsi a sanzionarlo e poi notificargli un’ordinanza di ripristino da parte del sindaco.

Non è corretto pertanto ordinare formalmente ad un utente di provvedere allo sfalcio della vegetazione presente nel suo giardino senza prima avergli comunicato l’avvio del procedimento. Anche perché il Comune, nell’immediatezza del necessario sopralluogo può facilmente adottare accorgimenti utili a limitare il rischio per le persone e la circolazione dei veicoli.

Insomma, questo significa che l’eventuale ordine rivolto al cittadino e piombatogli addosso dalla sera alla mattina è illegittimo e si può considerare davanti al tribunale amministrativo regionale (il Tar) entro 60 giorni dalla sua notifica.

L’utilità di una fase amministrativa preventiva, in cui si favorisce il dialogo tra l’ente locale e il proprietario, ha il vantaggio di consentire a quest’ultimo da un lato di evitare le sanzioni, e dall’altro di concordare modalità e tempi per la potatura, eventualmente coordinandosi con le autorità e gestendo le operazioni in tutta tranquillità. Tranquillità che invece non sussiste se viene già emesso l’ordine in quanto la sua mancata attuazione può comportare il rischio di un procedimento penale. Esiste infatti un articolo del codice penale [2] a norma del quale chi non rispetta un provvedimento dell’Autorità, impartito per ragioni di sicurezza o di igiene, commette reato ed è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro. Si tratta quindi di una lama al collo che chi è in buona fede vorrebbe certamente evitare.

A fondamento dell’ordine di sfalcio dell’erba non possono sussistere generiche motivazioni; il Comune deve specificatamente chiarire l’omesso avviso di avvio del procedimento e indicare quali sono stati i motivi dell’urgenza che hanno impedito la previa comunicazione al proprietario del fondo.

In effetti anche se la legge [3] prevede la possibilità di omettere questa incombenza formale in caso di particolare urgenza, tuttavia, nel caso sottoposto al Tar Veneto non sussistevano i motivi della necessità e dell’urgenza (o meglio, il Comune non li ha specificati). Il provvedimento era infatti particolarmente generico, specifica la sentenza. Inoltre il comune, «nelle more del rapido espletamento del contraddittorio procedimentale, potrebbe adottare opportuni accorgimenti (per esempio, recintare l’area interessata, apporre cartelli e segnalazioni di pericolo, ecc), così da scongiurare rischi per persone e cose».

In sintesi, il sindaco, prima di intimare lo sfalcio di un giardino, deve avvertire l’interessato e concordare con lui il ripristino dell’area. Diversamente se agisce in modalità troppo affrettata il rischio per l’amministrazione locale è di ritrovarsi pure a pagare le spese del ricorso.

note [1] Tar Veneto, sent. n. 1018/2018 del 30.10.2018. [2] Art. 650 cod. pen. [3] Art. 7 l. n. 241/1990.