Se il datore di lavoro intima al dipendente un licenziamento per una determinata causa, può intimare un secondo licenziamento fondato su una diversa causa o motivo?

Immaginiamo la seguente scena. Un lavoratore viene raggiunto da un preavviso di licenziamento perché, a dire del datore di lavoro, si sarebbe macchiato di alcune colpe nello svolgimento delle proprie mansioni. Il dipendente, che ritiene di essere esente da colpe, contesta il provvedimento nei canonici sessanta giorni e, nei successivi 180, provvede a depositare il ricorso in tribunale per ottenerne l’annullamento e la reintegra sul posto. La causa – e questo è un fatto noto a tutti – inizia il suo lungo iter nel quale resta imbrigliata per diversi anni. Senonché, proprio in tale periodo, il lavoratore in questione, sicuro di vincere il giudizio e, al tempo stesso, indispettivo nei confronti dei suoi capi, inizia a darsi malato per non recarsi in azienda. Uno di questi giorni, l’uomo viene visto da un collega mentre passeggia sul corso, il quale lo fotografa con il proprio smartphone. Lo scatto viene inoltrato al numero di cellulare del datore di lavoro che, supportato dalla prova documentale, intima al malato immaginario un nuovo licenziamento, questa volta motivato per “giusta causa”. Il dipendete si oppone nuovamente: a suo dire non si può licenziare una persona che, formalmente, è già stata licenziata; bisogna prima attendere l’esito del processo in corso. È davvero così? È legittimo un secondo licenziamento in corso di causa? La questione è stata di recente affrontata dalla Cassazione [1].

I motivi del licenziamento

Ogni licenziamento deve essere supportato da un motivo valido e veritiero. Tali motivi sono elencati dalla legge che li raggruppa in due categorie:

licenziamento disciplinare : è quello scatta per comportamenti illegittimi commessi dal lavoratore: la violazione di una legge, del contratto individuale di lavoro, del regolamento aziendale o del contratto collettivo nazionale. A seconda della gravità della condotta, il licenziamento sarà intimato con o senza preavviso; nel primo caso si parla di «licenziamento per giustificato motivo soggettivo» mentre nel secondo caso si usa il termine «licenziamento per giusta causa» (o, più volgarmente, «licenziamento in tronco»). Nel licenziamento con preavviso – condotte sì gravi, ma non tanto da escludere il preavviso – il rapporto di lavoro prosegue per un periodo provvisorio la cui durata è fissata dai contratti collettivi nazionali. Nel caso di licenziamento in tronco, invece, il rapporto di lavoro si scioglie già dal momento dell’arrivo della comunicazione di licenziamento. Prima però degli licenziamento disciplinare, il datore di lavoro deve avviare il procedimento di contestazione : si sostanzia nell’invio di una lettera raccomandata (o consegnata a mani) in cui viene descritto l’addebito mosso in modo specifico e analitico. Da quel momento il dipendente ha cinque giorni di tempo per presentare scritti difensivi e/o chiedere di essere ascoltato personalmente. All’esito di tali difese il datore di lavoro può decidere se procedere al licenziamento (comunicandolo tempestivamente all’interessato) oppure accogliere le giustificazioni;

Da ciò che si è appena indicato è facile comprendere che il licenziamento trova causa in una propria motivazione collegata a un fatto ben specifico che può dipendente sia dal comportamento (doloso o colpevole) del lavoratore, sia da questioni inerenti all’azienda. Intanto il licenziamento è legittimo in quanto il fatto addotto a suo sostegno è effettivo e dimostrabile.

Doppio licenziamento: è lecito?

Vediamo ora che succede in caso di un secondo licenziamento. Il secondo licenziamento può essere intimato sia durante il periodo di preavviso del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, sia in corso di causa, ossia durante il giudizio che decide dell’eventuale impugnazione contro il primo licenziamento, sia all’esito dell’annullamento di quest’ultimo. Rappresentiamo queste tre ipotesi in altrettanti esempi:

il dipendente viene licenziato con un preavviso di due mesi per aver omesso più volte di comunicare le proprie assenze all’ufficio personale. In questi due mesi, tuttavia, l’azienda decide di chiudere definitivamente il comparto cui il lavoratore era addetto e, pertanto, gli intima un secondo licenziamento, questa volta per giustificato motivo oggettivo. Oppure si pensi al caso del lavoratore che, durante il preavviso, presenta un certificato falso di malattia: scoperto, viene licenziato in tronco e perde così anche il diritto al preavviso per il precedente licenziamento;

il dipendente viene licenziato per alcuni comportamenti scorretti. L’interessato impugna il licenziamento ma, un giorno, mentre ancora pende la causa, si rivolge in modo minaccioso al proprio datore di lavoro: lo minaccia e pone in essere un atto di insubordinazione. Così viene licenziato una seconda volta per giusta causa anche se il motivo è diverso dal primo;

il dipendente viene licenziato per giusta causa; impugna il licenziamento e vince la causa. Il giudice ordina all’azienda di reintegrarlo sul posto, cosa che avviene con una comunicazione ufficiale spedita all’interessato. Questi però, nonostante l’avviso, non si presenta più sul posto. Così, a seguito di un ulteriore sollecito, viene nuovamente licenziato per assenze ingiustificate.

La questione che si è più volte posta in giurisprudenza è se il secondo licenziamento è valido, sia che intervenga in corso di causa che, invece, in assenza di un giudizio.

La Cassazione, nel caso di specie, ha ribadito l’orientamento secondo cui il datore di lavoro, laddove abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimare un secondo licenziamento fondato su una diversa causa o motivo; quest’ultimo, difatti, resta del tutto autonomo e distinto dal primo. La conseguenza è che entrambi gli atti di recesso sono astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, «dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente».

In buona sostanza, se il primo licenziamento dovesse essere confermato dal giudice presso cui pene la causa, il secondo non avrà effetti, sarà cioè del tutto inutile. Se viceversa il primo licenziamento dovesse essere annullato (con conseguente obbligo di reintegra o di risarcimento del danno), il secondo licenziamento – qualora non contestato e annullato anch’esso dal tribunale – produrrà gli effetti dovuti ed estinguerà definitivamente il rapporto di lavoro.

Secondo licenziamento: come difendersi?

La via del lavoratore per difendersi dal secondo licenziamento è la medesima prevista per il primo:

lettera di contestazione inviata con raccomandata a.r. o con pec, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del secondo licenziamento;

deposito in tribunale, a mezzo del proprio avvocato, di un ricorso contro il secondo licenziamento. Da tale momento sarà il legale a gestire il contenzioso contro l’azienda e a seguire la causa.

note [1] Cass. sent. n. 79/19 del 4.01.2019.