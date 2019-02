Problemi con bolletta telefono alta

Contestazione dei consumi telefonici quando la fattura è eccessiva ed errata: cosa fare se la Telecom o altra società telefonica deposita i tabulati e cosa se non li deposita.

A tutti capita, almeno una volta nella vita, di avere problemi con la bolletta del telefono. Anche chi si disinteressa delle utenze e ha l’addebito automatico sul conto (la cosiddetta “domiciliazione bancaria”) fa prima o poi i conti con una spesa eccessiva rispetto all’uso fatto della linea fissa o mobile. In queste ipotesi l’utente si trova in una posizione di debolezza per due ragioni. La prima è dettata dalla sua incapacità di contestare, con i propri mezzi, le contabilizzazioni effettuate dalla società, titolare dei contatori e dei sistemi di rilevazione del traffico. La seconda è per via del fatto che, anche quando le ragioni del consumatore dovessero essere fondata, la compagnia del telefono ha, dalla sua parte, un’arma di ricatto molto forte: la disattivazione del servizio. Così, per non vedersi staccato il telefono, l’utente è portato a pagare o, al massimo, a cambiare operatore.

I mezzi di contestazione delle bollette alte

La legge cerca di venire incontro al cittadino che ha problemi con la bolletta del telefono al fine di scongiurare il ricorso al tribunale (che sarebbe un’ulteriore sconfitta per questi). Innanzitutto si prevede che le contestazioni debbano essere preventivamente inoltrate, con raccomandata scritta o con fax, al servizio clienti in modo da ottenere una risposta in tempi brevi e l’eventuale rettifica della fattura in contestazione.

Se ciò non dovesse sortire effetti, prima di fare causa è necessario tentare una conciliazione presso la Camera di Commercio locale o presso i Co.Re.Co., i comitati regionali per le comunicazioni. Lo scopo è quello di trovare una soluzione bonaria mediante un mediatore qualificato che possa invitare le parti a comprendere le ragioni dell’altra.

Solo se dovesse fallire anche la conciliazione, l’utente potrà ricorrere in tribunale o al giudice di pace (a seconda del valore della controversia) e, in quella sede, far valere la richiesta di sgravio della bolletta ed eventuali pretese di risarcimento del danno.

Nel momento in cui si impugnano le armi, è bene però sapere in anticipo come difendersi. Chiarimenti questi ultimi forniti da una recente sentenza della Cassazione [1]. La Corte ha infatti stilato una vera e propria guida su come si atteggia l’onere della prova in una eventuale causa contro la compagnia telefonica. Vediamo dunque cosa è stato detto.

Che valore ha la bolletta del telefono?

Contestare una bolletta del telefono per servizi extra rispetto a quelli di base è piuttosto facile: spetta infatti alla società fornitrice dimostrare che l’utente ha chiesto l’attivazione del servizio ulteriore rispetto alla normale utenza (si pensi al servizio di richiamata di “richiamata su occupato”). Se non esce fuori il consenso del consumatore, l’addebito è illegittimo.

Il discorso si fa invece più complicato quando c’è da contestare la contabilizzazione delle chiamate. Se, ad esempio, dovessero risultare, dall’estratto della fattura, delle telefonate dall’estero o delle connessioni a rete internet ulteriori rispetto ai limiti contrattuali, è onere dell’utente dimostrarne la falsità. Ma come? Ecco le istruzioni fornite dalla Cassazione in favore di chi ha problemi con la bolletta del telefono alta.

Il primo punto da cui partire è chiedersi quale valore legale ha una bolletta telefonica. In altri termini, se dovesse arrivare una bolletta molto alta, le contabilizzazioni fatte – in modo unilaterale – dalla società fornitrice possono essere contestate o si devono presumere necessariamente corrette? Se non avessi la possibilità di dimostrare l’errore commesso da Tim e soci, saresti costretto a corrispondere gli importi esosi eventualmente richiesti?

Siamo nell’ambito del diritto privato, per cui dobbiamo prendere le mosse dal contratto che hai sottoscritto. Ebbene, tutte le condizioni generali di abbonamento stilate dalle società fornitrici di servizi di pubblica utilità (come luce, telefono, acqua e gas) stabiliscono che, con la firma del contratto, l’utente accetta la veridicità degli importi indicati sulla bolletta per come calcolati dal fornitore. Tali dati però non sono “oro colato”: possono cioè essere sempre contestati a patto però che sia il cliente a dimostrarne gli errori; egli deve cioè fornire quella che viene tecnicamente chiamata “prova contraria”.

Qui si pone il vero problema: atteso che l’utente non dispone di propri contatori, di strumenti tecnici o di registri per verificare se i calcoli della compagnia sono corretti come può contestare la fattura?

Il problema dell’onere della prova

In una eventuale causa, a fronte della contestazione dei consumi da parte del consumatore, cosa spetta fare alla compagnia per difendersi? È sufficiente che depositi i tabulati? Cosa invece spetta fare al consumatore, e nel caso di deposito, e anche nel caso di mancato deposito dei detti tabulati?

Queste le domande cui la Corte risponde nell’ordinanza in commento.

Secondo la giurisprudenza, posta la difficoltà che incontra l’utente nel fornire la dimostrazione di non corretto funzionamento dei contatori della società del telefono, egli può dare la prova contraria anche con semplici “presunzioni”, ossia indizi.

Ad esempio, un indizio potrebbe essere il fatto che, negli orari in cui i tabulati telefonici indicano l’effettuazione delle chiamate, l’utente era invece al lavoro o stava dormendo (circostanza da confermare con una eventuale prova testimoniale). Oppure potrebbe essere assunta la dichiarazione del coniuge dell’utente il quale confermi che la rete internet non era funzionante.

Ecco dunque il principio sancito dalla Cassazione: «A fronte di una presunzione di corretta contabilizzazione dei costi, in caso di contestazione, spetta al consumatore provare, anche per presunzione, la presenza di elementi anomali idonei ad inficiare e annullare la garanzia di corretta contabilizzazione. In caso di mancato deposito dei tabulati da parte del gestore telefonico, spetta al consumatore chiedere l’ordine di esibizione della documentazione».

Stesso indirizzo era già stato fornito dalla Cassazione nel 2003 [2]: «A fronte di una presunzione di corretta contabilizzazione dei costi, è onere del cliente dare prova, anche per presunzioni, della possibile presenza di elementi anomali, idonei ad inficiare ed annullare «la garanzia di corretta contabilizzazione» (elementi quali ad esempio, la prova di avere custodito con diligenza l’impianto, «elementi indiziari sicuri idonei a far ragionevolmente presumere la probabile inesattezza delle rilevazioni del contatore».

note [1] Cass. ord. n. 4323/19 del 14.02.2019. [2] Cass. sent. n. 1236/2003, n. 4323/2019.