Rimborso biglietto viaggio: ultime sentenze

Trasferte dipendenti; annullamento di un volo; risarcimento limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio.

Il rimborso del prezzo di un biglietto di viaggio cancellato

L’articolo 19 del regolamento n. 1177/2010 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «prezzo del biglietto», contenuta in tale articolo, include i costi riferibili alle prestazioni opzionali supplementari scelte dal passeggero, come la prenotazione di una cabina o di un canile oppure l’accesso a una lounge esclusiva.

Corte giustizia UE sez. IV, 02/09/2021, n.570

Il diritto alla compensazione economica e l’accettazione del rimborso del biglietto

Gli articoli 18 e 19 del regolamento n. 1177/2010 devono essere interpretati nel senso che, qualora un vettore cancelli un servizio passeggeri rispettando un preavviso di diverse settimane prima della partenza inizialmente prevista, il passeggero dispone di un diritto alla compensazione economica ai sensi dell’articolo 19 di tale regolamento nel caso in cui egli decida, conformemente all’articolo 18 di detto regolamento, di usufruire del trasporto alternativo non appena possibile oppure di rinviare il suo viaggio a una data successiva e giunga alla destinazione finale inizialmente prevista con un ritardo superiore alle soglie fissate dall’articolo 19 del medesimo regolamento. Per contro, qualora un passeggero decida di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, egli non dispone di un siffatto diritto alla compensazione economica ai sensi di tale articolo.

Corte giustizia UE sez. IV, 02/09/2021, n.570

Rimborso del biglietto aereo

L’art.8 §. 2 Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, deve essere interpretato nel senso che un passeggero che ha il diritto, a titolo della direttiva 90/314/CEE, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso», di rivolgersi al suo organizzatore di viaggi per ottenere il rimborso del suo biglietto aereo, non ha più la possibilità, di conseguenza, di chiedere il rimborso di tale biglietto al vettore aereo sulla base di detto regolamento, neanche qualora l’organizzatore di viaggi non sia economicamente in grado di effettuare il rimborso del biglietto e non abbia adottato alcuna misura per garantirlo.

Corte giustizia UE sez. III, 10/07/2019, n.163

Viaggiatore danneggiato per ritardo di un treno: rimborso del prezzo del biglietto

In materia di responsabilità dell’amministrazione ferroviaria, il danno alla persona del viaggiatore da ritardi o interruzioni è risarcibile – in deroga all’art. 1681 cod. civ. (ed in forza di quanto previsto dal precedente art. 1680) – alle condizioni stabilite dall’art. 11, paragrafo quarto, del r.d.l. 11 ottobre 1934, n 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, norma ancora oggi applicabile in forza di quanto stabilito dall’art. 3, comma 1 -bis, lett. e), del d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito in legge 18 febbraio 2009, n. 9, e dal d.lgs. 1 dicembre 2009, n. 179.

Ne consegue che il risarcimento – limitato al danno derivato al viaggiatore dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza o da interruzioni del servizio – deve avvenire alle condizioni previste dagli artt. 9 e 10 del medesimo r.d.l. n. 1948 del 1934, e, dunque, mediante diritto di valersi di un treno successivo per l’effettuazione o la prosecuzione del viaggio o attraverso il rimborso del prezzo corrisposto.

Cassazione civile sez. VI, 12/10/2018, n.25427

Annullamento di un volo

Il regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, e in particolare il suo articolo 8, paragrafo 1, lettera a), deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra questi ultimi due, a meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare (fattispecie relativa al rimborso del prezzo di biglietti acquistati tramite un tour operator).

Corte giustizia UE sez. VIII, 12/09/2018, n.601

Indennità di prima sistemazione per i dipendenti del parastato

La disciplina della indennità di prima sistemazione dovuta al dirigente non risente delle esclusioni di cui alla legge n. 183 del 2011. L’art. 4, comma 44, della citata legge ha infatti previsto che le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, sono soppressi. L’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.

Dalla lettura del dato normativo emerge che le soppressioni introdotte dalla citata norma non involgono l’indennità di prima sistemazione e non debbano applicarsi anche ai dirigenti dell’Inps. Ciò per due ordini di ragioni. In primo luogo, il primo capoverso della disposizione richiamata sopprime solo le indennità di trasferta, rimborso spese di viaggio e rimborso spese di trasloco di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, facendo espressamente salva l’indennità di prima sistemazione. In secondo luogo, la disposizione in questione si riferisce solo ai dipendenti statali e non anche quelli del c.d. parastato.

Tribunale Trapani, 20/04/2018

Trasferta

In tema di riduzione di obblighi contributivi relativi ai casi di trasferta o di rimborso delle spese di viaggio di cui all’art. 51, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, compete al richiedente, che intende beneficiarne, l’onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all’esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocato.

Cassazione civile sez. lav., 24/05/2017, n.13011

Rimborsi spese e reddito del dipendente

I rimborsi per le spese sostenute dal lavoratore dipendente in occasione della prestazione di attività lavorative fuori dalla sede ordinaria di lavoro non concorrono a formare il reddito del dipendente che li ha percepiti solo qualora gli stessi trovino riscontro sia in note spese del dipendente (dettagliate e nominative), sia in altri documenti giustificativi (fatture, ricevute fiscali, scontrini, biglietti di viaggio), recanti dati concordanti con le lettere di incarico.

Comm. trib. reg. Potenza, (Basilicata) sez. III, 14/02/2017, n.111

Spese viaggio in studio medico fuori dal Comune di residenza: sono rimborsabili?

Le somme pagate per lo svolgimento di un viaggio da parte del medico specialista in studi medici esterni al comune di residenza, in tema di imposte sui redditi, vengono percepite a titolo di rimborso spese, avendo funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del soggetto, prestatore dell’opera, e non sono paragonabili alla retribuzione o assoggettabili ad imposta, poiché la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario ma attraverso la parametrazione al chilometraggio percorso dal soggetto e al costo sostenuto del carburante.

Comm. trib. reg. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 26/01/2017, n.16

Rimborso che spetta in aggiunta alle spese di viaggio e di soggiorno

In tema di erogazioni da parte dell’Inail di prestazioni di assistenza protesica agli invalidi di lavoro, nel caso in cui l’assistito si rechi presso le strutture dell’Inail o altre strutture per accertamenti, forniture e collaudo delle protesi, la diaria è un rimborso che spetta in aggiunta alle spese di viaggio e di soggiorno, per il solo fatto che il medesimo è costretto a soggiornare fuori dal luogo di residenza e non può, quindi, ritenersi comprensiva delle stesse.

Cassazione civile sez. lav., 05/09/2016, n.17585

Rimborso forfettario per i redditi di lavoro dipendente: documentazione necessaria

La documentazione necessaria ai fini del rimborso forfettario ex art. 51 del d.P.R. 917/1986 è quella consistente nell’elenco dettagliato e nominativo delle note spese e di pezze giustificative come ad esempio biglietti aerei, scontrini e fatture fiscali in cui ora e data risultino concordanti con le lettere d’incarico.

Comm. trib. reg. Potenza, (Basilicata) sez. I, 01/08/2016, n.287