Canna fumaria in condominio: ultime sentenze

Installazione della canna fumaria e consenso del condominio; decoro architettonico del fabbricato condominiale; illegittimità dell’opera; rilascio dei titoli abilitativi al posizionamento sulle facciate dei fabbricati delle canne fumarie.

Appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale: condizioni di legittimità

L’appoggio di una canna fumaria al muro comune perimetrale di un edificio condominiale sostanzia una modifica della cosa comune conforme alla sua destinazione, che ciascun condomino – pertanto – può apportare a sue cure e spese, ma a condizione che non impedisca l’uso paritario delle parti comuni, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico, ipotesi – quest’ultima – che si verifica non già quando si mutano le originali linee architettoniche, ma quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme dell’aspetto armonico dello stabile.

Cassazione civile sez. II, 23/11/2018, n.30462

Innovazione lesiva del decoro architettonico del condominio

Costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio. La relativa valutazione spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, ove non presenti vizi di motivazione (fattispecie relativa alla realizzazione di una canna fumaria).

Cassazione civile sez. II, 28/06/2018, n.17102

Esclusa la sanatoria per la nuova canna fumaria installata senza l’assenso di tutti i condomini

Ai sensi dell’art. 1120 c.c. sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino. La nuova canna fumaria realizzata abusivamente da un ristorante rientra in queste ultime due ipotesi ed incide sugli interessi e diritti dei condomini circostanti (fumi ed odori molesti); pertnato, per ottenere la concessione in sanatoria è necessario l’assenso di tutti i condomini.

Tar Bolzano, (Trentino-Alto Adige) sez. I, 22/02/2018, n.62

Illegittima realizzazione di una canna fumaria

La causa avente ad oggetto l’illegittima realizzazione, in violazione dell’art. 844 c.c., nonché di un divieto contenuto nel regolamento di condominio, di una canna fumaria rientra nella competenza del tribunale, giacché l’art. 7, comma 3, n. 3, c.p.c., nel devolvere alla competenza “ratione materiae” del giudice di pace le controversie relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in tema di immissioni, riguarda esclusivamente le cause in cui è demandato al giudice di valutare il superamento della soglia di normale tollerabilità, ex art. 844 c.p.c., ma non le domande volte a far valere (anche) il rispetto di una clausola del regolamento condominiale.

Cassazione civile sez. VI, 28/09/2017, n.22730

E’ illegittima l’opera costruita da un condomino sulle parti comuni senza il consenso degli altri partecipanti

La costruzione di un’opera da parte di un comproprietario su beni comuni non è disciplinata dalle norme sull’accessione, bensì da quelle sulla comunione, secondo le quali costituisce innovazione delle cosa comune una modificazione della forma o della sostanza del bene che abbia l’effetto di alterare la consistenza materiale o la destinazione originaria; ne consegue che, in mancanza del consenso degli altri partecipanti, l’opera è illegittima (fattispecie relativa alla rimozione di una canna fumaria in eternit).

Cassazione civile sez. II, 22/09/2017, n.22203

Consenso del condominio e canna fumaria sul muro comune

Non è necessario il consenso del condominio per installare l’obbligatoria canna fumaria (o sistema alternativo) sul muro comune nel rispetto delle norme interne ed europee sulle distanze per evitare immissioni nocive ai vicini.

Tar Ancona, (Marche) sez. I, 01/08/2017, n.648

Installazione di una canna fumaria su una parte comune dell’edificio condominiale

L’installazione, ad opera di un singolo condòmino, di una canna fumaria su una parte comune dell’edificio condominiale è legittima laddove ciò avvenga nel rispetto dei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 1102 e 1120 c.c., nonché di eventuali previsioni più restrittive poste da un regolamento di origine contrattuale.

Tribunale Milano sez. XIII, 08/05/2017, n.5088

Rilascio di titoli abilitativi al posizionamento sulle facciate dei fabbricati di canne fumarie

La necessità di acquisire il previo assenso dei condomini ai fini del rilascio di titoli abilitativi al posizionamento sulle facciate dei fabbricati di canne fumarie, risponde all’esigenza di prevenire controversie in ordine alla gestione della cosa comune ed alla potenziale lesione delle prerogative proprietarie. L’assenso dei condomini, invece, non rileva ai fini della conformità urbanistica dell’intervento — neanche con riguardo agli aspetti di staticità del fabbricato o di tutela della igiene pubblica — trattandosi di aspetti rimessi alla esclusiva valutazione della autorità amministrativa .

Tar Napoli, (Campania) sez. VI, 18/04/2017, n.2114

Rimozione della canna fumaria

Deve essere rimossa la canna fumaria montata sul muro di confine di un palazzo di pregio, in quanto altera notevolmente l’estetica dell’edificio, impone una servitù di stillicidio di acque sporche dovute alla condensazione dei fumi e costituisce turbativa al godimento della luce.

Cassazione civile sez. II, 24/08/2015, n.17072

Canna fumaria e interesse dei condomini

Poiché la canna fumaria oggetto della controversia non è ad uso ed interesse esclusivo di tutti i condomini della verticale in cui è collocato all’ultimo piano la proprietà attorea, ne discende che esso è condominiale ma in comproprietà soltanto tra alcuni degli appartamenti posti nella colonna che questo attraversa, rispetto alla quale comproprietà la proprietà dell’attore è esclusivamente un fondo servente, senza che vi sia da parte di quest’ultima alcuna possibilità oggettiva e vieppiù utilità concreta, di collegarsi ad essa. Infatti, ai sensi dell’art. 1117 c.c., norma specificamente applicabile al caso di specie, un condotto del tipo di quello oggi in questione è oggetto di proprietà comune, se il contrario non risulta dal titolo. Trattasi, come noto, di una presumptio iuris tantum, ossia di una presunzione semplice, che ammette prova contraria.

Tribunale Bologna sez. III, 15/07/2015, n.2261