Recinto proprietà privata: ci vuole l’autorizzazione?

Permesso di costruire sulla recinzione: cosa dice la legge e le ultime sentenze in merito ai paletti attorno a un terreno privato?

Hai intenzione di collocare alcuni paletti a delimitazione del confine di un terreno di tua proprietà. Vi appoggerai poi una recinzione con una staccionata in legno. Hai così chiamato una persona capace di eseguire i lavori necessari; ma, sul più bello, è apparso un vigile che ti ha chiesto di mostragli le autorizzazioni comunali. Autorizzazioni però di cui eri completamente sprovvisto: a tuo avviso, infatti, trattandosi di lavori all’interno della tua proprietà che non implicano alcuna modifica del territorio, per la loro esecuzione non v’è alcuna necessità di permessi amministrativi. Chi ha ragione? Per alzare un recinto nella proprietà privata ci vuole autorizzazione? La questione è stata di recente decisa da una sentenza del Tar Campania [1].

I giudici hanno colto l’occasione per tracciare l’attuale quadro della giurisprudenza sull’argomento. Come avrai modo di leggere qui di seguito, la soluzione al quesito è fortemente influenzata dalla natura dei lavori da eseguirsi. Proprio da questi dipende la natura dell’autorizzazione da presentare al Comune (permesso di costruire, Dia, Scia, ecc.) e le conseguenze in caso di violazioni urbanistiche (reato di abuso edilizio, demolizione, sanzione pecuniaria, ecc.). Ma procediamo con ordine.

Lavori senza autorizzazione

In un precedente articolo ci siamo occupati di elencare tutti i lavori in casa che si possono fare senza permesso di costruire, quelli cioè che rientrano nella cosiddetta edilizia libera (leggi appunto la guida Lavori in casa senza bisogno di permesso di costruire). Lo abbiamo fatto alla luce del nuovo glossario diffuso dal Ministero delle Infrastrutture al fine di semplificare la conoscenza della legge ai cittadini.

In queste opere di edilizia libera – si legge nella sentenza in commento – per come genericamente indicate dalla legge [2], non vi sono però le recinzioni.

Non vi è quindi dubbio che una staccionata o dei paletti di delimitazione di una proprietà privata siano soggetti alle varie comunicazioni al Comune.

È però necessario capire se ci sia bisogno del permesso di costruire o di una semplice Scia.

Recinzioni: Dia o permesso di costruire?

La risposta dipende dalla natura dell’intervento edilizio e dalle dimensioni.

Sul tema dell’assoggettamento o meno delle recinzioni a permesso di costruire, la giurisprudenza ha affermato infatti che «la valutazione sulla necessità, o meno, del permesso di costruire, va compiuta in base ai parametri della natura e delle dimensioni delle opere, e della loro destinazione e funzione. Pertanto, quando, ad esempio, vengono eseguite opere in muratura e la recinzione non è facilmente rimuovibile, l’intervento – poiché idoneo a incidere in modo permanente sull’assetto edilizio del territorio – esige il previo rilascio del permesso di costruire, ma a tal fine occorre avere riguardo a tutte le opere realizzate nel loro complesso». In questo caso, la violazione della normativa comporta la sanzione dell’obbligo di demolizione e la contestazione del reato di abuso edilizio. È ad esempio il cado di un muro di contenimento che ha non solo una funzione di delimitazione del terreno ma è anche rivolto a prevenire frane, richiedendo una struttura a ciò ideano per consistenza e dimensioni. In questo caso non c’è dubbio che sia necessaria la licenza edilizia (ossia il permesso di costruire) [3].

Diverso è il discorso se si tratta di opere leggere, come nel caso deciso dal Tar Campania: si trattava, nella specie, di una palizzata in ferro a delimitazione di un’aria condominiale, fatta con lo scopo di prevenire la sosta selvaggia delle auto di sconosciuti e il deposito dell’immondizia senza regole. Oppure è il caso di recinzioni che hanno lo scopo di abbellire la proprietà privata e delimitarla a scanso di equivoci sui confini. In tal caso la giurisprudenza ha giudicato tali opere come mere pertinenze, per le quali sarebbe sufficiente la Dia; la violazione della legge implicherebbe soltanto l’applicazione di una semplice sanzione pecuniaria (non anche la demolizione).

Molte sentenze escludono che si possa ordinare la demolizione della recinzione fatta con una rete metallica, sul presupposto che essa non sia soggetta al permesso di costruire [4].

La dimensione del muretto di contenimento

Abbiamo detto che la recinzione fatta con un muro di contenimento richiederebbe sempre il permesso di costruire. Quando però il muro di recinzione non determina alcun impedimento o ostruzione alla visibilità e non altera l’estetica dell’immobile recintato, esso non richiede il permesso comunale non implicando alcuna trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio. Diverso è il caso se l’altezza del muro supera un mezzo e mezzo.

