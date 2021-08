Sicurezza sul lavoro: ultime sentenze

Tutela dei lavoratori; lavoro notturno; infortunio, danno alla salute e risarcimento del danno; offerta economica; cautela e prudenza del lavoratore; responsabilità del datore di lavoro.

Come si può favorire il miglioramento della sicurezza e della salute sul posto di lavoro? Che succede in caso di omessa indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali di sicurezza? In quali casi è prevista l’esclusione dalla gara pubblica? Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, l’omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali determina l’esclusione dalla gara.

Il dipendente può rifiutarsi di svolgere la prestazione se il datore di lavoro non applica le misure di sicurezza ma deve provare gravità e rilevanza dell’inadempimento.

L’ignoranza dell’obbligatorietà di elaborare il Dvr

In tema di sicurezza sul lavoro, l’ignoranza dell’obbligatorietà di elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 è un errore sulla legge penale ex art. 5 c.p., che, salvo il caso in cui sia inevitabile, non scusa il datore di lavoro.

Tribunale Vicenza, 08/04/2021, n.387

Responsabilità del datore di lavoro e del preposto alla sicurezza

In materia di sicurezza sul lavoro, le norme antinfortunistiche e conseguentemente le disposizioni in ordine alla responsabilità del datore di lavoro e del preposto alla sicurezza per le lesioni personali riportate in caso di mancato rispetto delle norme in materia, sussiste non solo nei confronti dei lavoratori bensì anche soggetti terzi che, prescindendo dall’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

Corte appello Cagliari sez. II, 09/03/2021, n.178

Violazione delle norme antinfortunistiche

In tema di infortuni e sicurezza sul lavoro, opera una nozione di datore di lavoro in senso prevenzionale che, per espressa previsione normativa, comprende non solo il datore di lavoro formale ma anche il titolare dei poteri di decisione e di spesa in materia di prevenzione e sorveglianza degli obblighi antiinfortunistici; in tale nozione va, pertanto, inclusa la figura dell’amministratore unico di società che, in quanto titolare di una specifica posizione di garanzia, è responsabile ex artt. 2087 e 2050 c.c. nonché in relazione al regresso esperibile dall’INAIL ai sensi degli artt. 10 ed 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965.

Cassazione civile sez. lav., 22/01/2021, n.1399

Infortunio sul luogo di lavoro: esonero della responsabilità del datore di lavoro

In tema di sicurezza sul lavoro, a fronte di un infortunio sul luogo di lavoro, il datore di lavoro è esonerato da responsabilità allorché il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell’eccezionalità, della abnormità, dell’imprevedibilità, dell’atipicità, dell’esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive organizzative ricevute. In tali ipotesi, infatti, la condotta del datore di lavoro risulta privata di qualsivoglia rilevanza causativa efficiente rispetto alla verificazione dell’evento, addebitabile unicamente al lavoratore.

Nel caso di specie, il Tribunale ha escluso la responsabilità penale del datore di lavoro per l’infortunio occorso a un lavoratore il quale, mentre era alla guida di un autocarro a mezzo pala caricatrice gommata, nonostante lo stop intimato proseguiva in retromarcia ribaltandosi e riportando così diverse fratture.

Tribunale Lecce sez. I, 21/01/2021, n.127

Lesioni personali colpose e sicurezza sul lavoro

Sono responsabili per le lesioni riportate da un’operatrice scolastica a seguito della caduta di un cancello a causa dell’inidoneità dei cardini, a titolo di mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, il dirigente scolastico, il dirigente responsabile ed il fabbro che ha realizzato l’opera, in caso di mancata disposizione dei dovuti controlli e manutenzioni come previsti dalla normativa.

Tribunale Campobasso, 09/01/2021, n.407

La violazione degli obblighi di protezione da parte del datore di lavoro

In tema di sicurezza sul lavoro, la tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del prestatore di lavoro comporta, a carico del datore di lavoro, l’assunzione di obblighi di protezione, autonomi ed accessori rispetto alla prestazione, la cui violazione deve essere ascritta alla responsabilità contrattuale del datore di lavoro e, inoltre, prescinde dall’esatta esecuzione della prestazione principale.

Consiglio di Stato sez. III, 12/11/2020, n.6963

L’incidente sul lavoro

In materia di sicurezza sul lavoro, è da considerarsi responsabile il committente per l’incidente sul lavoro in un appalto, anche prima della vigenza delle norme sul Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (Duvri) – documento obbligatorio introdotto dall’articolo 26 del Dlgs 81/2008 (testo Unico sulla sicurezza) – se costui si era impegnato con l’appaltatore a improntare garanzie tecniche. Ad affermarlo è la Cassazione secondo cui l’obbligo contrattuale assunto dall’azienda appaltante di fornire all’appaltatore e al subappaltatore energia elettrica, gas e ossigeno, in mancanza di apparecchi sufficienti per l’areazione dei locali e il rifornimento di ossigeno la espone al rischio interferenziale, la cui gestione grava sul committente.

Cassazione penale sez. IV, 21/01/2020, n.5113

Morte di un dipendente

Premesso che la morte di un dipendente durante lo svolgimento dell’attività lavorativa costituisce, senza meno, una “grave infrazione” alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro se addebitabile alla responsabilità del datore di lavoro, è consentita l’esclusione dell’operatore dalla procedura di gara qualora la presenza di una “grave infrazione” sia stata “debitamente accertata”; per espressa previsione normativa, “con qualunque mezzo adeguato”.

Ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a) del codice dei contratti pubblici può essere considerato “mezzo adeguato” all’accertamento della “grave infrazione” delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ogni documento, anche se proveniente dall’autorità amministrativa (e non solo dall’autorità giudiziaria), che consenta un giudizio sulla responsabilità dell’impresa nella causazione dell’evento alla luce della qualificata ricostruzione dei fatti ivi contenuta.

Consiglio di Stato sez. V, 28/10/2019, n.7387

Prevenzione e sicurezza sul lavoro

In tema di prevenzione e sicurezza dei luoghi di lavoro, la realizzazione dell’effetto estintivo delle contravvenzioni previsto dall’art. 24 d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758, è condizionata all’eliminazione della violazione secondo le modalità prescritte dall’organo di vigilanza nel termine prescritto e al pagamento della sanzione amministrativa nel termine perentorio di giorni trenta, dovendosi avere riguardo, per la verifica della tempestività di tale adempimento, alla disciplina di cui all’art. 172, comma 2, c.p.p. secondo cui è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scada il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come tali dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato.

Cassazione penale sez. III, 17/09/2019, n.46462

Gravi infrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Se ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a), d. lgs. n. 50 del 2016, la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qualora <<possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3>> d.lgs. n. 50 del 2016, non possono assumere rilievo a tali fini due precedenti penali oggetto di sopravvenuta estinzione.

T.A.R. Genova, (Liguria) sez. I, 21/10/2019, n.781

Può sussistere continuazione fra contravvenzioni?

La continuazione può essere ravvisata tra contravvenzioni solo se l’elemento soggettivo ad esse comune sia il dolo e non la colpa, essendo richiesto, per la sua configurabilità, l’unicità del disegno criminoso che consiste nella ideazione contemporanea di più azioni antigiuridiche programmate nelle loro linee essenziali. (Fattispecie di contravvenzioni in materia di sicurezza sul lavoro).

Cassazione penale sez. III, 01/10/2019, n.45941

Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il condominio è un luogo di lavoro in cui si applica il decreto legislativo 81/2008. A sancirlo è la Cassazione affrontando il caso di un installatore che aveva realizzato un impianto all’interno di un condominio ed era stato condannato per i reati di cui agli articoli 46, comma 2, e 55, punto 5, lettera c), del decreto sulla sicurezza sul lavoro.

Secondo l’imprenditore il condominio non è un luogo di lavoro e non rientrava, in quanto luogo privato, nella sua disponibilità. Per i giudici, invece, ogni tipologia di spazio può assumere la qualità di luogo di lavoro, se vi sia ospitato almeno un posto di lavoro o sia accessibile al lavoratore. Pertanto, il datore di lavoro avrebbe dovuto adempiere agli obblighi di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori, oltre che dei condomini.

Cassazione penale sez. fer., 27/08/2019, n.45316

Obblighi del datore di lavoro in materia antinfortunistica

In tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 73, commi 1 e 2, lett. b), d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, il datore di lavoro è tenuto ad informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione dei lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente.

Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che sia stato posto in essere del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli – e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro – o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro.

Cassazione penale sez. IV, 17/05/2019, n.30991

Normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

La procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale, prevista dagli artt. 318-bis e ss. d.lg. n. 152 del 2006 si applica tanto alle condotte esaurite – come tali dovendosi intendere quelle prive di conseguenze dannose o pericolose per cui risulti inutile o impossibile impartire prescrizioni al contravventore – quanto alle ipotesi in cui il contravventore abbia spontaneamente e volontariamente regolarizzato l’illecito commesso prima dell’emanazione di prescrizioni.

(In motivazione, la Corte ha precisato che tale interpretazione trova un fondamento nell’art. 15, comma 3, d.lg. n. 124 del 2004, che, nell’ambito della normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, prevede che la procedura di estinzione di cui agli artt. 20 e ss d.lg. n. 758 del 1994 si applichi alle condotte esaurite ovvero alle ipotesi in cui il trasgressore abbia autonomamente provveduto all’adempimento degli obblighi di legge sanzionati precedentemente alla prescrizione).

Cassazione penale sez. III, 18/04/2019, n.36405

La violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

La terminologia ‘violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro’ richiamata dagli artt. 589 e 590 c.p. è riferibile non solamente alle norme contenute nelle leggi specificatamente antinfortunistiche, ma anche a quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza sul lavoro in relazione all’ambiente in cui esso deve svolgersi.

Cassazione penale sez. IV, 17/04/2019, n.33244

Quando il dipendente può rifiutarsi di svolgere la prestazione lavorativa?

Il dipendente può rifiutarsi di svolgere la prestazione se il datore di lavoro omette di applicare le misure di sicurezza. Deve però provare la gravità e la rilevanza di tale inadempimento, qualora la violazione non riguardi precauzioni espressamente previste dalla legge e attenga agli obblighi generali fissati dall’articolo 2087 del codice civile.

Ad affermarlo è la Cassazione riaprendo la controversia promossa da un macchinista licenziato per essersi ripetutamente rifiutato di condurre il treno senza la presenza in cabina di un secondo agente abilitato. I giudici di legittimità ribadiscono la natura contrattuale della responsabilità che grava sull’azienda in tema di sicurezza sul lavoro, la quale però non è suscettibile di essere ampliata fino al punto da configurarsi in senso oggettivo, essendo sempre necessario accertare un difetto di diligenza del datore stesso. In sostanza, il lavoratore può invocare l’inadempimento dell’obbligazione dì sicurezza, ma ha l’onere di provare la responsabilità datoriale.

Tale onere si atteggia diversamente a seconda che le misure siano nominate, cioè espressamente previste dalla legge, o innominate, cioè ricavabili in via Interpretativa. Nel primo caso, il lavoratore ha solo l’onere di provare l’esistenza della violazione e il nesso di causalità con il danno alla salute; nel secondo caso, il datore di lavoro deve dimostrare di aver adottato misure di prevenzione coerenti con gli standard di sicurezza suggeriti dalle conoscenze tecniche e sperimentali esistenti.

Cassazione civile sez. lav., 29/03/2019, n.8911

Accertamento di gravi infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In tema di esclusione da una procedura di gara pubblica può essere considerato mezzo adeguato all’accertamento di una grave infrazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. a) del codice dei contratti pubblici, ogni documento, anche se proveniente dall’autorità amministrativa e non solo dall’autorità giudiziaria, che consenta un giudizio sulla responsabilità dell’impresa nella causazione dell’evento alla luce della qualificata ricostruzione dei fatti ivi contenuta.

Consiglio di Stato sez. V, 04/11/2019, n.7492

Infortunio e risarcimento del danno

In tema di risarcimento danni da violazione delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, la responsabilità datoriale va prospettata come di natura contrattuale perché la lesione della salute si configura come conseguenza di un comportamento già ritenuto illecito sul piano contrattuale e deriva dalla violazione dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c.

Giacché l’illecito deriva dalla violazione di un obbligo contrattuale, il datore di lavoro versa in una situazione di inadempimento contrattuale regolato dall’art 1218 c.c. con conseguente esonero da parte del lavoratore, dell’onere della prova sulla sua imputabilità che va regolata in connessione con l’art. 1223 c.c.

Ciò che il lavoratore deve provare è il fatto materiale, il danno patito e il nesso di causalità tra il danno e fatto verificatosi nel corso del rapporto di lavoro, spettando invece al datore di lavoro di provare di aver adottato tutti gli accorgimenti possibili per evitare il danno.

Tribunale Bari sez. lav., 03/12/2018, n.4363

Divieto di assunzione di lavoratori a termine e valutazione dei rischi

Il divieto di assumere lavoratori a termine da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi può intendersi come una sanzione indiretta per l’azienda non in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro.

Corte appello Roma sez. lav., 11/10/2018, n.3643

Costo della manodopera e oneri aziendali

Non è possibile escludere dalla gara un concorrente qualora quest’ultimo, avendo correttamente presentato un’offerta economica tenendo in considerazione sia i costi della manodopera sia gli oneri aziendali di adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed avendo indicato separatamente entrambe le voci di costo all’interno della propria offerta economica, abbia commesso un mero errore formale nella indicazione numerica del costo della manodopera nell’offerta economica, qualora successivamente, in sede di contraddittorio con la stazione appaltante all’interno del subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, tale errore formale venga rilevato come tale dalla medesima stazione appaltante, a seguito della positiva verifica che i costi della manodopera (così come gli oneri di sicurezza aziendale) siano stati debitamente tenuti in considerazione e conteggiati dal concorrente nella predisposizione della propria offerta economica, in tal modo giustificandosi la richiesta di chiarimenti ed il soccorso istruttorio, senza che tali chiarimenti, qualora unicamente rivolti ad evidenziare un mero errore formale di trascrizione numerica del costo della manodopera (o degli oneri di sicurezza aziendale) nell’offerta economica, possano essere intesi come indebita modifica della medesima offerta economica.

TAR Venezia, (Veneto) sez. III, 01/10/2018, n.916

Danno alla salute sul posto di lavoro

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l’obbligo di sicurezza di cui all’art. 2087, c.c., che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di attività esercitata e quelle generiche dettate dalla comune prudenza, ma anche tutte le altre che in concreto si rendano necessarie per la tutela del lavoratore in base all’esperienza e alla tecnica, non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva; infatti, da detta norma non può desumersi la prescrizione di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la responsabilità del datore di lavoro ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l’evento sia riferibile a sua colpa, dal momento che la colpa costituisce, comunque, elemento della responsabilità contrattuale del datore di lavoro.

Al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l’onere di provare l’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno.

Tribunale Bari sez. lav., 20/09/2018

Periodo di allattamento e orario notturno

L’articolo 7 della Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, deve essere interpretato nel senso che si applica a una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la lavoratrice interessata svolge un lavoro a turni nell’ambito del quale compie una parte soltanto delle proprie mansioni in ore notturne.

Corte giustizia UE sez. V, 19/09/2018, n.41

Violazione della normativa della sicurezza sul lavoro

L’art. 27, comma 2, lett. p), d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (applicabile “ratione temporis” nel caso di specie) disponeva l’inserimento nel casellario informatico delle imprese qualificate tenuto presso l’osservatorio per i lavori pubblici di “eventuali episodi di grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali anche in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti”.

Per identificare gli episodi di grave inadempienza contrattuale in riferimento all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, la disposizione non rinviava espressamente ad altra disposizione in materia di sicurezza sul lavoro, ma contemplava una clausola generale, con l’effetto di rimettere all’Autorità annotante la valutazione della “gravità” degli episodi di inadempienza contrattuale per inosservanza delle norme in materia di sicurezza e di obblighi derivanti dal rapporto di lavoro segnalati dalle stazioni appaltanti.

Consiglio di Stato sez. V, 03/09/2018, n.5147

Disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

L’art. 95, comma 10, del d. lg. n. 50 del 2016, innovando rispetto al regime di cui al d. lg. n. 163 del 2006, ha imposto l’obbligo per tutti gli operatori economici di indicare in sede di offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del d. lg. n. 50 del 2016); tale obbligo sussiste anche in ipotesi di silenzio del bando, da ritenersi sul punto eterointegrato, con conseguente esclusione del concorrente silente, non potendosi ricorrere nemmeno al soccorso istruttorio diversamente dal sistema previgente, trattandosi di indicazione costituente elemento essenziale dell’offerta.

TAR Perugia, (Umbria) sez. I, 31/08/2018, n.489

Oneri di sicurezza aziendale

Qualora, nell’ambito di una gara pubblica, non siano specificati gli oneri di sicurezza aziendale da parte del concorrente, lo stesso non è automaticamente escluso dalla gara, comportando tale mancata indicazione la mera necessità di avviare un subprocedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta, onde verificare se nel prezzo offerto siano previsti effettivamente gli oneri finalizzati all’adempimento delle prestazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

TAR Napoli, (Campania) sez. VIII, 06/08/2018, n.5211