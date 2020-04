Ultimi aggiornamenti in materia di concorsi pubblici e assunzioni presso le grandi aziende: come trovare lavoro nel pubblico e nel privato.

Quando si parla di lavoro e concorsi, essere costantemente aggiornati è d’obbligo: i bandi di concorso e le procedure di reclutamento, difatti, hanno delle tempistiche abbastanza strette per presentare la propria candidatura. Scaduti i termini, l’occasione di lavoro sfuma definitivamente. Ma come ci si può aggiornare regolarmente riguardo a tutte le procedure di reclutamento effettuate dagli enti pubblici e dalle grandi aziende? Per quanto riguarda i concorsi pubblici, questi sono pubblicati, a cadenza bisettimanale, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale – concorsi ed esami. Tramite questa sezione della Gazzetta, consultabile gratuitamente online, è possibile sapere quali sono le ultime procedure di reclutamento indette dalle Pubbliche amministrazioni e scaricare i relativi bandi. Tuttavia, i concorsi non sono raggruppati per rilevanza, così si rischia di perdere parecchio tempo visionando bandi in cui i posti a concorso sono pochissimi. Come fare, allora, per conoscere le procedure di reclutamento indette dalle grandi aziende? Esiste, in materia di lavoro e concorsi, la guida per essere sempre aggiornati sulle possibilità di trovare un nuovo impiego? Purtroppo, ancora non esiste un sito internet istituzionale che raggruppi le procedure di reclutamento maggiormente rilevanti, sia nel pubblico che nel privato.

Per un aggiornamento completo sulle migliori occasioni di lavoro, dunque, oltre a visionare la Gazzetta Ufficiale, ci si dovrebbe “armare di pazienza”, e visionare, a cadenza praticamente giornaliera, i siti web delle maggiori aziende, o i siti di offerte di lavoro (ne abbiamo parlato in: Siti per trovare lavoro), o la piattaforma Anpal.

In questo articolo cercheremo di fornire, costantemente, un quadro sui bandi di concorsi e le procedure di reclutamento più rilevanti, in modo da poter tenere quotidianamente informato il nostro lettore. Non dovrai quindi trovare altri link su Google: potrai mettere questa pagina tra le preferite del tuo browser in modo da richiamarla, di tanto in tanto, e scoprire cosa di nuovo è successo in materia di lavoro e concorsi.

Lidl: 200 assunzioni online

Lidl, la nota catena di supermercati con oltre 650 punti vendita in Italia, che fa parte del Gruppo Schwarz, ricerca per i prossimi mesi circa 200 collaboratori nelle aree vendite, immobiliare, logistica e direzione regionale e nei settori amministrazione, risorse umane, revisione, progetti di formazione, It e acquisti. Le selezioni riguardano sia i negozi che la sede di Arcole (Verona), le direzioni regionali e i centri logistici.

Ad oggi sono 65 le posizioni aperte: le assunzioni avverranno attraverso un particolare procedimento di selezione online. Per approfondire: 200 assunzioni Lidl.

Nuove assunzioni collaboratori scolastici

La ministra dell’ Istruzione Lucia Azzolina, durante il question time svolto il 5 febbraio 2020 alla Camera dei deputati, ha informato che gli Uffici Scolastici Regionali, grazie anche alla collaborazione del Ministero della Giustizia e dell’ Inps, stanno esaminando le 12.977 domande presentate dagli aspiranti collaboratori scolastici, per svolgere i servizi di pulizia nelle scuole. Entro questo mese verranno pubblicate le graduatorie provinciali definitive, che consentiranno l assunzione dei collaboratori scolastici entro la data prevista dalla legge, ossia il 1°marzo 2020“.

4000 nuove assunzioni nei tribunali

In arrivo nuove assunzioni, da parte del ministero della Giustizia, di personale da collocare nei tribunali:

2.700 cancellieri (diplomati);

400 direttori (laureati);

800 dipendenti a tempo determinato di un anno;

237 assistenti tecnici, in particolare geometri;

7 funzionari giudiziari per gli uffici di Aosta.

40 dirigenti;

308 funzionari tecnici laureati (tecnici, informatici, contabili, statistici);

150 funzionari giudiziari.

402 nuovi magistrati (su queste assunzioni si deve esprimere il Csm).

Per approfondire: Nuove assunzioni nei tribunali, 4mila posti.

Incentivi per l’assunzione di disabili: stanziate le risorse

Il ministero del Lavoro, con il DPCM 21 novembre 2019, ha comunicato l’assegnazione di nuove risorse all’Inps ai fini della corresponsione dell’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili (art. 13, co. 1 e 1 bis, L. 68/1999). In particolare, sono trasferite all’istituto:

le risorse versate dai datori di lavoro al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili nel 1°, 2° e 3° bimestre 2019, per complessivi euro 3.789.575;

a decorrere dall’anno finanziario 2020, le risorse assegnate al Cap. 3892 Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, pari a euro 1.915.742 annui, in aggiunta delle risorse pari a 20 milioni di euro che vengono annualmente trasferite a partire dal 2016, per complessivi euro 21.915.742.

Smart & Start Italia, nuovi incentivi per le imprese che assumono e investono

È ai nastri di partenza il nuovo incentivo “Smart&-Start Italia” messo a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da Invitalia per sostenere la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico in tutta Italia. La misura agevolativa avrà nuovi criteri di valutazione e misure semplificate.

Dal 20 gennaio 2020, sarà possibile presentare la domanda per ottenere un regime di aiuto finalizzato a sostenere la piccola impresa. Smart&Start Italia finanzia piani d’impresa con spese comprese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro, volti ad acquistare beni di investimento, servizi, spese del personale e costi di funzionamento aziendale (ad esempio, macchinari e attrezzature, consulenze specialistiche tecnologiche, brevetti, marchi e licenze). Possono beneficiare delle agevolazioni le startup innovative di piccole dimensioni, costituite da non più di 60 mesi dalla presentazione della domanda, con sede legale e operativa su tutto il territorio nazionale. Anche le persone fisiche che intendono costituire una startup innovativa possono fare richiesta, compresi i cittadini stranieri in possesso del visto startup, purché l’impresa sia formalmente costituita entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni.

Bonus formazione 4.0 per il 2020

Il bonus formazione 4.0, (art.1 co. 46- 56, L. 205/2017), è prorogato per tutto il 2020 dalla nuova legge di Bilancio (art.1, co 210-217, L. 160/2019).

La legge abroga la previsione sulla necessità di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso i contratti collettivi aziendali o territoriali.

L’incentivo, lo ricordiamo, è finalizzato alla formazione del personale dipendente per l’acquisizione o il consolidamento delle competenze nelle tecnologie innovative previste dal piano nazionale impresa 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud, fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.

L’agevolazione, fruibile tramite credito d’imposta, spetta a tutte le imprese, escluse quelle«in difficoltà», quelle che sono state oggetto di sanzioni interdittive in base al Dlgs 231/2001, e quelle non in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Il bonus ammonta:

per le piccole imprese, al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300mila euro;

per le medie e grandi imprese, invece, al 40% e al 30% delle spese ammissibili, nel limite annuale di 250mila euro;

al 60%, nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o ultra svantaggiati.

La formazione può essere erogata direttamente da soggetti interni all’impresa o da terzi soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso:

una regione o provincia autonoma;

le università, pubbliche o private, o strutture ad esse collegate;

i fondi interprofessionali.

Sono ammessi all’erogazione della formazione anche i soggetti in possesso della certificazione di qualità, in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37, e gli istituti tecnici superiori.

Il credito d’imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, con obbligo, in capo al beneficiario, di effettuare una comunicazione al ministero dello Sviluppo economico.

Scuola, 70mila assunzioni

Il decreto precari è legge; sono in arrivo (dal 20202 al 2023) 70mila nuove assunzioni nel comparto scuola, così suddivise:

9mila professori immessi in ruolo con decorrenza giuridica retrodata al 1° settembre 2019;

48mila posti per insegnare nelle scuole medie e superiori: metà attraverso un concorso ordinario aperto ai neolaureati, e metà attraverso un concorso straordinario semplificato, riservato ai precari con 3 anni di servizio tra l’anno scolastico 2008/2009 e il 2019/2020;

un contingente (ancora da quantificare) di insegnati di religione cattolica a cui sarà destinato un concorso ad hoc;

statizzazione (a partire dal 1° marzo e con una selezione per soli titoli) di 11.263 lavoratori impegnati in attività di pulizia e decoro nelle scuole da almeno 10 anni;

statizzazione di 45 collaboratori scolastici, ex Lsu, del comune di Palermo;

mille posti di segreteria “Dsga facenti funzione”, con tre anni scolastici di servizio dal 2011/2012;

146 dirigenti tecnici (59 nel 2021 e 87 dal 2023) con funzioni di ispettore.

Come trovare tutte le offerte di lavoro Amazon

Amazon, il colosso dell’e-commerce, continua ad assumere: operai di magazzino, corrieri, commessi, team leader, manutentori, addetti al customer service, software engineer…In Italia, le posizioni aperte ad oggi sono più di cento. Ma come prenderne visione in modo completo? Le offerte sono visualizzabili all’indirizzo Amazon jobs, selezionando l’area e la città di interesse. Vuoi trovare le offerte di lavoro più vicine a te, pubblicate non solo dalla società, ma anche dalle agenzie di somministrazione, per lavorare in Amazon? Esiste una scorciatoia che non tutti conoscono. Nel motore di ricerca Google, digita “Amazon lavoro“: tra le ricerche, ti apparirà un riquadro blu, nel quale sono elencate le offerte più vicine a te, ordinate in base alla distanza dal luogo in cui sei geo-localizzato. Puoi salvare le offerte di tuo interesse, e addirittura visualizzare i tempi del tragitto. Questo è possibile grazie al nuovo servizio Google Jobs Search.

Polizia di Stato, concorso assunzione 120 commissari

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il bando 2019-2020 per la selezione di 120 Commissari della Polizia di Stato.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 2 gennaio 2020.

Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana;

godimento dei diritti politici;

possesso delle qualità morali e di condotta necessarie per svolgere il ruolo;

compimento del 18° anno d’età e non aver compiuto i 30 anni di età (sono previsti dei casi specifici che esulano da questo vincolo, si veda il bando per dettagli);

idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia;

non essere obiettori di coscienza che sono stati ammessi a prestare servizio civile;

non essere stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti o licenziati da pubblici uffici, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento oppure decaduti dall’impiego;

non aver riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione;

per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i nati entro il 1985);

non essere stati espulsi da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato;

conoscenza di una lingua straniera tra: Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo;

solo per il personale della Polizia di Stato, non aver riportato sanzioni disciplinari;

solo per il personale della Polizia di Stato, aver conseguito un giudizio complessivo non inferiore a “ottimo” nei tre anni precedenti all’emanazione del bando.

Inoltre, si richiede il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

Laurea magistrale in:

giurisprudenza (LMG/01);

scienze dell’economia (LM-56);

scienze della politica (LM-62);

scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);

scienze economico-aziendali (LM-77).

Laurea specialistica in:

giurisprudenza (22/S);

scienze dell’economia (64/S);

scienze della politica (70/S);

scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);

scienze economico-aziendali (84/S);

teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica (102/S).

Le procedure selettive si baseranno sulla valutazione dei titoli e sul superamento delle seguenti prove:

eventuale prova preselettiva;

accertamento dell’efficienza fisica;

accertamenti psico-fisici;

accertamento attitudinale;

prove scritte;

prova orale.

Per maggiori informazioni in merito al concorso 2019-2020 per Commissari Polizia di Stato è necessario consultare il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie concorsi ed esami, n. 95 del 03.12.2019.

IBM, 1000 assunzioni

Il colosso informatico IBM seleziona personale ed aprirà un importante centro digitale a Milano: entro il 2020 sono previste 1.000 assunzioni. Al momento le figure ricercate per la sede di Segrate sono:

GTS Technical Support Service Internship;

Procurement Sourcing Buyer;

IT Architect Cloud;

Graduate Program SAP IS Consultant;

Application and Solution Blockchain Architect;

Talent Acquisition Partner;

IT – Open Source Solution Sales Specialist;

RPA Project Manager/Senior Consultant;

Application Consultant Utilities.

Per le altre sedi di Milano, Roma, Napoli, Bari e Bologna sono ricercate le seguenti figure:

Test Specialist, Custom Applications IBM CIC;

Application Consultant EAI IBM CIC;

Senior Application Developer, Java & Web Technologies IBM CIC;

Security Specialist;

Security Service Specialist;

Technical Solution Architect;

Application Database Administrator DBMS IBM CIC;

Infrastructure Specialist Cloud Application Operations IBM CIC;

Application Developer, Java & Web Technologies IBM CIC;

Senior Application Developer, Java & Web Technologies IBM CIC;

Promontory Principal;

Package Specialist, SAP BW Analytics IBM CIC;

Application Developer: Mobile Android IBM CIC;

Promontory Financial Group Analyst;

Hybrid Cloud Integration Senior Sales Leader/Expert;

Security Project Manager;

Internship for technical consulting & development IBM GM R&B;

Package Specialist, SAP SCM MM IBM CIC;

Application Developer, SAP ABAP IBM CIC;

Package Specialist, SAP SCM SD IBM CIC;

Package Specialist, SAP SCM PP IBM CIC;

Package Specialist, SAP FIN FI IBM CIC;

Application Database Administrator DBMS IBM CIC;

Package Specialist SAP IS Utilities IBM CIC;

Package Specialist SAP HANA Basis IBM CIC;

Application Architect SAP ADM IBM CIC;

Package Specialist SAP FIN CO IBM CIC;

Application Architect;

Application Consultant: Business Functions;

Security Consulting & System Integration Services Leader;

Infrastructure Specialist Cloud Application Operations IBM CIC;

Application Consultant, Azure;

Application Consultant: Business Functions;

Package Specialist SAP SCM MM IBM CIC;

Package Specialist SAP IS Utilities IBM CIC;

Application Developer, Java & Web Technologies IBM CIC;

Application Architect SAP ADM IBM CIC.

Per maggiori informazioni e per candidarsi alle offerte di lavoro è necessario consultare il sito web della società, sezione Carriere.

Concorsi scuola, pubblicato il decreto

Pubblicato, sulla gazzetta Ufficiale Serie Generale n.255 del 30-10-2019, il Dl 126/2019, ‘Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti‘. Il provvedimento, entrato in vigore il 31 ottobre, è in attesa del vaglio del Parlamento e di eventuali modifiche per essere convertito in legge.

Nello specifico, saranno bandite le seguenti procedure concorsuali:

concorso straordinario e abilitante per 24.000 docenti di scuola secondaria, rivolto a insegnanti con 3 anni di insegnamento nella scuola statale, anche sul sostegno, svolti anche non consecutivamente negli anni scolastici dal 2011/2012 al 2018/2019, di cui uno nella classe di concorso per cui intendono concorrere; è prevista una prova scritta, da svolgere su pc, composta da quesiti a risposta multipla, per superare la quale occorrerà un punteggio minimo di sette decimi; coloro che si collocheranno utilmente in graduatoria dovranno superare un periodo di prova, e una prova selettiva finale, durante il quale potranno essere conseguiti i 24 crediti universitari (CFU) necessari per l’immissione in ruolo, in settori formativi psico antropo pedagogici e nelle metodologie didattiche; gli insegnanti non collocati utilmente in graduatoria, che avranno superato l’esame scritto, potranno sostenere una prova orale selettiva abilitante, per accedere alla quale dovranno essere titolari di un contratto almeno sino al 30 giugno e possedere i 24 CFU;

di scuola secondaria, rivolto a insegnanti con 3 anni di insegnamento nella scuola statale, anche sul sostegno, svolti anche non consecutivamente negli anni scolastici dal 2011/2012 al 2018/2019, di cui uno nella classe di concorso per cui intendono concorrere; è prevista una prova scritta, da svolgere su pc, composta da quesiti a risposta multipla, per superare la quale occorrerà un punteggio minimo di sette decimi; coloro che si collocheranno utilmente in graduatoria dovranno superare un periodo di prova, e una prova selettiva finale, durante il quale potranno essere conseguiti i 24 crediti universitari (CFU) necessari per l’immissione in ruolo, in settori formativi psico antropo pedagogici e nelle metodologie didattiche; gli insegnanti non collocati utilmente in graduatoria, che avranno superato l’esame scritto, potranno sostenere una prova orale selettiva abilitante, per accedere alla quale dovranno essere titolari di un contratto almeno sino al 30 giugno e possedere i 24 CFU; concorso ordinario per docenti di scuola secondaria , rivolto a laureati in possesso dei requisiti previsti per accedere all’insegnamento, compresi i 24 crediti universitari (CFU) necessari per l’immissione in ruolo; sono previsti altri 24mila inserimenti risultanti dal concorso;

, rivolto a laureati in possesso dei requisiti previsti per accedere all’insegnamento, compresi i 24 crediti universitari (CFU) necessari per l’immissione in ruolo; sono previsti altri 24mila inserimenti risultanti dal concorso; concorso per DSGA, riservato agli assistenti amministrativi che abbiano svolto la funzione di direttore dei servizi generale e amministrativi per almeno un triennio negli 8 anni precedenti il bando; non è necessario possedere la laurea specifica richiesta per accedere al ruolo dall’esterno; la graduatoria risultante al termine del concorso sarà utilizzata in subordine a quella del concorso ordinario che è in fase di svolgimento.

450mila assunzioni nella Pubblica amministrazione

Sono previste, entro il 2022, ben 450 mila nuove assunzioni nella Pubblica amministrazione: è stato difatti sbloccato sl 100% il turnover per gli statali, in particolare per i dipendenti dei ministeri, della presidenza del Consiglio, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici non economici. Le nuove assunzioni sono state annunciate dal vice ministro dell’Economia e finanze, Laura Castelli, in un post su Facebook, rilanciato dall’agenzia stampa Adnkronos.

Dal primo dicembre, poi, cadrà anche il vincolo per le assunzioni nelle università. Le nuove assunzioni sono indispensabili, considerato l’alto numero dei pensionamenti, dovuto anche alla possibilità di avvalersi della nuova pensione quota 100.

Concorsi 2020: novità

In base a quanto annunciato dal ministro per la pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, in una risposta nel corso del question time alla camera dei deputati, nel 2020 ci sarà una marcia indietro sul divieto di scorrimento delle graduatorie, quindi di avvalersi degli idonei per le assunzioni preso gli enti pubblici. In particolare,è previsto il ritorno allo scorrimento delle graduatorie, per almeno il 30% degli idonei: l’intervento sarà attuato con la legge di bilancio 2020. Per approfondire: Bandi e concorsi, nuove regole 2020.

Concorso straordinario scuola, 24000 posti

Il decreto legge Scuola (DL Scuola) prevede un concorso straordinario da 24.000 posti, suddivisi tra posti comuni e sostegno, per docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo .

Il concorso sarà bandito per le regioni, classi di concorso e tipologie di posti per le quali si prevede che vi siano, negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 posti vacanti e disponibili; la graduatoria di merito risultante dal concorso sarà comunque ad esaurimento e potrà essere utilizzata, in base alla normativa per le assunzioni a tempo indeterminato, anche dopo l’a.s. 2022/23.

Per partecipare al concorso straordinario sono richiesti i seguenti requisiti:

titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento

tre anni di servizio, anche non consecutivi, svolti tra l’a.s 2011/12 e l’a.s. 2018/19 nelle scuole statali secondarie, su posto comune o di sostegno;

di questi 3 anni, almeno un anno di servizio deve essere svolto nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

per la partecipazione al concorso per i posti di sostegno è richiesto l’ulteriore requisito del possesso della relativa specializzazione.

Il servizio è considerato valido se prestato nelle scuole secondarie statali, come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso.

Ciascun docente può partecipare in una sola regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso.

Il DL è stato recentemente modificato, in attesa della firma del Quirinale: il ministro Lorenzo Fioramonti ha infatti accettato di far rientrare i precari di Terza fascia che lavorano nelle scuole paritarie italiane; potranno accedere alla prova straordinaria se hanno svolto almeno tre anni di insegnamento tra l’a.s 2011/12 e l’a.s. 2018/19, ma non saranno considerati tra i primi 24mila e non potranno ottenere la cattedra a settembre 2020.

Potranno, però, se avranno conseguito un voto almeno di 7/10 alla prova scritta, essere abilitati all’insegnamento ed essere inseriti nelle graduatorie di Seconda fascia.

Per approfondire: Concorso straordinario docenti Salvaprecari bis

Progetti utili alla collettività: in servizio migliaia di beneficiari di Rdc

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, ha firmato il decreto contenente le linee guida per i Comuni sui lavori di pubblica utilità da assegnare a chi percepisce il reddito di cittadinanza; sulla base di questo documento, i Comuni potranno avviare a breve i PUC, Progetti Utili alla Comunità.

Nel giro di poche settimane, probabilmente entro dicembre 2019, saranno dunque chiamati a prestare servizio a favore del proprio Comune di residenza tutti i beneficiari del Rdc non esonerati dagli obblighi connessi alle politiche attive del lavoro.

Il servizio reso è gratuito, o meglio è compensato dalla percezione del reddito di cittadinanza: chi rifiuterà l’inserimento nei progetti decadrà dal diritto al sussidio.

I titolari del sussidio non potranno comunque:

sostituire personale dipendente dell’ente presso il quale prestano servizio;

ricoprire ruoli o cariche nell’organizzazione dell’ente che ha proposto il progetto;

sostituire lavoratori assenti per malattia, congedi parentali, ferie ed altri istituti o più in generale essere utilizzati per compensare temporanee esigenze di organico in alcuni periodi di carico più intenso di lavoro.

Per approfondire, qui la Guida completa al reddito di cittadinanza.

Concorso Senato, 60 coadiutori parlamentari

Pubblicato un nuovo bando di concorso per il Senato, con cui verranno assunti 60 coadiutori parlamentari: è possibile inviare la domanda di partecipazione alla selezione pubblica, tramite la piattaforma online disponibile sul sito Concorsi Senato, entro le ore 18 di venerdì 8 novembre 2019. Per partecipare è richiesto il pagamento di una quota pari a 10 euro, come contributo di segreteria a copertura delle spese concorsuali, da effettuare prima dell’invio della documentazione.

I coadiutori parlamentari si occupano di assicurare l’organizzazione delle attività degli uffici, lo svolgimento di pratiche di segreteria e la cura dei rapporti sia con l’utenza interna che nelle relazioni esterne.Lo stipendio netto iniziale di un coadiutore parlamentare è di circa 1.727 euro al mese.

Per candidarsi è necessario possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

esercizio dei diritti civili e politici;

diploma di scuola secondaria superiore con votazione non inferiore a 39/60 o 65/100; la votazione minima non è richiesta per chi è in possesso di laurea, o diploma di laurea, negli indirizzi ammessi, e per i candidati già di ruolo nel Senato (ai quali è riservato 1/10 dei posti);

con votazione non inferiore a 39/60 o 65/100; la votazione minima non è richiesta per chi è in possesso di laurea, o diploma di laurea, negli indirizzi ammessi, e per i candidati già di ruolo nel Senato (ai quali è riservato 1/10 dei posti); età dai 18 ai 45 anni (non compiuti);

idoneità fisica all’impiego.

Sono previste le seguenti prove d’esame, le cui date saranno rese note nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2020:

prova preliminare: 50 quiz a risposta multipla di carattere logico-matematico e critico-verbale da risolvere in 60 minuti;

prova tecnica di idoneità dattilografica: copiatura di un testo;

prove scritte: 10 domande sulla storia d’Italia dal 1861 a oggi, 10 sull’ordinamento costituzionale italiano e traduzione di testi in lingua inglese;

prove orali e tecniche: un colloquio sulle materie delle prove scritte, conversazione in lingua inglese e verifica della conoscenza di Excel e Word;

prova facoltativa in lingua straniera: lettura e traduzione di un breve testo scritto, domande e conversazione (si può indicare la lingua a scelta tra francese, tedesco o spagnolo nella domanda).

Ministero della Giustizia: 616 operatori giudiziari

Il Ministero della Giustizia ha indetto una procedura di assunzione per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento (art.16 L. 56/1987), di 616 operatori giudiziari, da inquadrare nella seconda area funzionale, posizione retributiva F1.

Gli operatori giudiziari non saranno dunque assunti tramite concorso: l’avviamento a selezione offre infatti la possibilità di essere inseriti a tempo determinato o indeterminato dalle Pubbliche Amministrazioni, per posizioni lavorative che richiedono il solo requisito della scuola dell’obbligo, senza dover sostenere concorsi pubblici, a condizione che si possieda la professionalità eventualmente richiesta e si soddisfino i requisiti previsti per l’accesso al pubblico impiego.

I 616 operatori saranno inseriti per la copertura di posti vacanti in uffici giudiziari aventi sede nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto.

L’avviso di selezione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4° serie Concorsi ed Esami, n.80 del 8.10.2019. Per maggiori informazioni: Selezione 616 operatori giudiziari ministero Giustizia.

Mc Donald’s: 40 nuovi posti in Campania

Continua il McItalia Job Tour della nota catena di fast food Mc Donald’s, l’evento itinerante di selezione del personale: il nuovo appuntamento si terrà in Campania, a Benevento, per selezionare 40 addetti alla ristorazione veloce e responsabili accoglienza. Le candidature possono essere inviate sino al 23 ottobre 2019, attraverso il sito web Mc Donald’s Lavora con noi

Lidl, 60 posti per il centro logistico di Arcole

Lidl, leader nella GDO, è alla ricerca di circa 60 persone da inserire nell’organico della propria piattaforma logistica di Arcole (Vr). Le posizioni aperte sono preparatore merci e mulettista, il contratto offerto è a tempo determinato, con concrete possibilità di inserimento a tempo indeterminato. Le candidature devono essere inviate sul sito lavoro.lidl.it. I candidati in linea con i profili ricercati saranno contattati per sostenere un colloquio entro novembre 2019.

Ryanair: nuove assunzioni, cabin crew day

Ryanair, la nota compagnia aerea, ha indetto, tramite la società Crewlink, delle selezioni di hostess e steward in tutta Italia per la nuova campagna di reclutamento Cabin Crew Day.

Ecco le prossime date in programma in Italia:

Sicilia: Palermo, 2 ottobre 2019;

Emilia Romagna: Bologna, 4 ottobre 2019;

Sicilia: Catania, 16 ottobre 2019;

Lombardia: Milano – Bergamo, 18 ottobre 2019;

Lazio: Roma, 23 ottobre 2019;

Campania: Napoli, 25 ottobre 2019;

Piemonte: Torino, 30 ottobre 2019;

Veneto: Venezia, 7 novembre 2019.

I requisiti richiesti sono:

possesso di passaporto europeo;

altezza minima, proporzionata con il peso, di 157 cm e massima di 188 cm;

età non inferiore ai 18 anni;

ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata;

buone capacità natatorie;

flessibilità e disponibilità a lavorare su turni;

personalità socievole e amichevole;

predisposizione alle relazioni con il pubblico per fornire un eccellente servizio ai clienti;

passione per i viaggi e per la conoscenza di nuove persone.

I candidati selezionati dovranno partecipare ad un corso di formazione gratuito per il personale di bordo, che avrà una durata di 6 settimane; coloro che avranno superato positivamente il corso saranno assunti.

Per iscriversi al recruitment day di proprio interesse, è necessario compilare l’apposito Form online nel sito web di Crewlink, scegliendo la data e la città.

Poste italiane, assunzione portalettere in tutta Italia

Poste Italiane assume, in tutte le province, portalettere a tempo determinato, da ottobre 2019.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110;

patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale;

per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino del bilinguismo;

idoneità generica al lavoro che, in caso di assunzione, dovrà essere documentata dal certificato medico rilasciato dalla USL/ASL di appartenenza o dal proprio medico curante (con indicazione sullo stesso certificato del numero di registrazione del medico presso la propria USL/ASL di appartenenza).

Le candidature possono essere inviate alla pagina Lavora con noi/ Posizioni aperte del sito web di Poste Italiane.

Concorso ministero Beni culturali: 1052 diplomati

C’è tempo fino al 23 settembre per presentare la propria candidatura come assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del ministero per i Beni e le attività culturali.

Sono previste in totale 1052 assunzioni così distribuite: 14 in Sardegna, 200 in Campania, 198 nel Lazio, 155 in Toscana, 77 in Lombardia, 64 in Calabria, 57 in Piemonte, 51 in Emilia-Romagna, 48 in Liguria, 46 in Veneto, 36 in Puglia, 30 in Abruzzo, 20 in Umbria, 18 in Basilicata, 15 nelle Marche, 14 in Molise, sette in Friuli Venezia Giulia e due in Sicilia.

I requisiti richiesti ai candidati sono:

cittadinanza italiana o europea;

età non inferiore a 18 anni;

diploma di scuola secondaria di secondo grado;

di scuola secondaria di secondo grado; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni;

godimento dei diritti civili e politici;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione dei pubblici uffici;

non essere stati destituiti o dispensati, o non essere decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento.

Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate telematicamente, compilando il modulo online sul sito Ripam , entro il 23 settembre 2019. Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel sito del ministero per i Beni e le attività culturali e nella Gazzetta Ufficiale n.63 del 9 agosto 2019, IV serie concorsi ed esami.

Ministero dell’ambiente, concorso per 251 assunzioni

Arriva un altro maxi concorso nella Pubblica Amministrazione, per partecipare al quale c’è tempo fino a lunedì 23 settembre. La commissione per l’attuazione del progetto Ripam ha infatti bandito un concorso, per titoli ed esami, per assumere 251 funzionari a tempo indeterminato presso il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio del mare, per la sede unica di Roma.

Le professionalità richieste sono le seguenti: 60 con competenze nel settore delle scienze naturali, ambientali, agrarie e forestali; 55 nel settore dell’ingegneria per l’ambiente il territorio, energetica e nucleare, gestionale e civile; 35 nell’economia e nella fiscalità ambientale; 30 nelle scienze geologiche e geofisiche; 25 nella pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, e nell’architettura del paesaggio; 22 nelle scienze biologiche e nella biologia marina; 13 nelle scienze statistiche, nell’informatica e nella società dell’informazione; 11 nelle scienze chimiche.

Come titolo di studio è richiesta la laurea (anche magistrale), che varia a seconda del posto a cui si concorre. Il bando si trova nella Gazzetta Ufficiale n.63 del 9 agosto 2019, IV serie concorsi ed esami.

Italo treno, 500 posizioni aperte

La società Italo, per l’urgente potenziamento dell’organico aziendale, è attualmente alla ricerca di:

Ifrs junior accountant (unità contabilità e bilancio), con sede di lavoro Roma;

referente impianti di manutenzione area nord, con sede di lavoro Venezia;

strategic planning specialist, con sede di lavoro Roma;

pmo assistant, con sede di lavoro Roma;

hostess e steward di bordo, con sedi lavorative Napoli, Roma, Milano (370 posti complessivi nel piano assunzioni 2019/2021);

30 operatori d’impianto, sedi di lavoro. Napoli, Roma, Milano e Venezia (60 posti complessivi);

macchinisti esperti, con sedi lavorative Napoli, Roma, Milano (20 posti complessivi);

ingegneri con specializzazione ferroviaria.

Le assunzioni fanno parte di una maxi campagna di recruiting che porterà ben 500 assunzioni entro il 2021, di cui 200 già effettuate e 300 da effettuare.

Le candidature possono essere inviate dalla pagina Lavora con noi di Italo Ntv.

Poste Italiane: laureati in economia per tutte le regioni

Poste Italiane, in relazione al Piano strategico “Deliver 2022”, con riferimento ai Servizi Finanziari e in un’ottica di rafforzamento della rete commerciale, ricerca giovani laureati in discipline economiche da avviare all’attività di consulenza sui prodotti finanziari e assicurativi.

I candidati individuati saranno inseriti all’interno della rete di uffici postali su tutto il territorio nazionale

Requisiti richiesti:

Laurea Magistrale in Discipline Economiche (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie ed Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche) conseguita con votazione finale non inferiore a 102/110;

spiccate doti commerciali, forte orientamento al cliente e dinamismo;

ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation.

Sede di lavoro: intero territorio nazionale

Tipologia offerta: contratto di apprendistato della durata massima di 36 mesi

Invitalia: posizioni aperte

Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, offre periodicamente interessanti opportunità di lavoro, in diverse regioni italiane. Al momento sono disponibili le seguenti posizioni:

tecnico istruttorie ammissioni e liquidazioni agevolazioni – Bologna;

ingegnere impiantista elettrico – Roma;

ingegnere meccanico – Roma;

ingegnere meccanico con specializzazione in impianti – Roma;

addetto operations – Roma;

esperto gestione reti geografiche – Roma;

esperto gestione sistemistica – Roma;

addetto junior reti wireless (apprendistato) – Roma;

addetto junior reti wireless – Roma;

addetto junior delivery e manutenzione reti in fibra – Roma;

addetto analista finanziario – Roma;

esperto legale in contenzioso amministrativo – Roma;

esperto verifiche tecnico amministrative Campania;

esperto verifiche tecnico amministrative Abruzzo;

esperto verifiche tecnico amministrative Puglia;

esperto verifiche tecnico amministrative Sardegna;

esperto verifiche tecnico amministrative Sicilia;

esperto verifiche tecnico amministrative Calabria;

specialista in controlli e rendicontazione – Roma;

senior IT per sistemi di monitoraggio – Roma.

Per candidarsi alle offerte presenti, o inviare una candidatura spontanea, è necessario registrarsi al portale Invitalia- Lavora con noi.

Beni culturali, 5400 assunzioni in arrivo

Presso il ministero per i beni e le attività culturali (Mibac) saranno presto disponibili ben 5.400 posti, per i quali saranno banditi nuovi concorsi e sarà effettuato lo scorrimento di graduatorie in essere.

Il primo bando sarà pubblicato il 9 agosto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami, e riguarderà l’assunzione di 1052 vigilanti.

Seguirà un concorsone unico del ministero della Funzione Pubblica per l’assunzione di personale in diverse amministrazioni, tramite il quale saranno reclutati 250 funzionari amministrativi per il ministero dei Beni Culturali. Entro ottobre, inoltre, saranno attivate ulteriori procedure concorsuali: si stima che entro il 2020 il Mibac metterà a disposizione 2052 posti, e si arriverà a 5400 unità nei prossimi anni.

Ecco le figure che saranno selezionate con le procedure 2019 e 2020:

1052 addetti accoglienza e vigilanza;

250 funzionari amministrativi;

500 unità di personale non dirigenziale di seconda area funzionale;

250 unità di personale non dirigenziale di terza area funzionale.

Concorso Ministero della Giustizia: 2329 assunzioni

Il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite della Commissione RIPAM, ha appena bandito un nuovo concorso pubblico, per la copertura di 2329 posti di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. I nuovi assunti saranno inquadrati come funzionari, nell’area funzionale terza, fascia economica F1, presso il ministero della Giustizia. Ulteriori dettagli nella Gazzetta Ufficiale, 4° Serie Speciale, n. 59 del 26 luglio.

Nello specifico, il bando di concorso prevede l’assunzione di:

2242 funzionari per l’amministrazione giudiziaria , destinati agli uffici giudiziari;

, destinati agli uffici giudiziari; 67 Funzionari per l’amministrazione minorile ;

; 20 funzionari dell’organizzazione e delle relazioni per l’amministrazione penitenziaria.

Per approfondire: Concorso al ministero della Giustizia, oltre 2mila assunzioni.

Ricordiamo che è previsto un notevole piano di inserimenti nella PA peri prossimi 5 anni. Ne abbiamo parlato in: Concorsi in arrivo per 100mila posti pubblici.

Scuola, maxi concorso per 24mila cattedre

In dirittura d’arrivo, col piano d’urgenza per ridurre supplenze e contratti a termine messo a punto dal Miur, il maxi concorso straordinario da circa 24mila cattedre per i docenti delle medie e delle superiori.

Al concorsone potranno partecipare i docenti con 36 mesi di servizio, anche non consecutivi, svolti tra gli anni scolastici 2011/12 e 2018/19. Un anno corrisponde:

a 180 giorni di lezione complessivi presso scuole secondarie statali;

in alternativa, all’insegnamento, senza soluzione di continuità, dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale presso scuole secondarie statali.

Il concorso è nazionale, ma organizzato a livello regionale; sono previste due prove, una scritta, tramite pc, e una orale.

Scuola, nuovi Pas

Assieme al maxi concorso straordinario, il piano d’urgenza del Miur prevede l’istituzione di percorsi abilitanti straordinari (Pas). I percorsi di abilitazione saranno riservati:

al personale docente della scuola secondaria con almeno tre anni di servizio alle spalle negli ultimi 8 (tra gli anni scolastici 2011/12 e 2018/19);

ai dottori di ricerca;

a chi non ha terminato precedenti procedure di abilitazione per maternità o ragioni di salute (per loro si prescinde dal requisito del servizio).

Il numero dei posti attivabili da ciascun ateneo dovrà essere fissato dal Miur.

Una volta abilitati, i precari potranno partecipare anche ai prossimi concorsi ordinari (con una super valutazione dei titoli di servizio) e, in prospettiva, alle future immissioni in ruolo.

Comune di Milano, 1000 assunzioni nel 2019

Il piano occupazionale del Comune di Milano prevede, per il 2019, ben mille posti da coprire. Ad oggi, sono stati pubblicati già 11 bandi pubblici, finalizzati all’assunzione a tempo indeterminato di 350 amministrativi e tecnici negli uffici comunali.

Ecco come sono suddivisi:

123 posti a tempo indeterminato: profilo professionale di istruttore direttivo dei servizi amministrativi – categoria D – posizione economica 1; candidature entro il 30 agosto;

9 posti a tempo indeterminato: profilo professionale di istruttore direttivo dei servizi informativi – categoria D – posizione economica 1; candidature entro il 30 agosto;

11 posti a tempo indeterminato: profilo professionale di istruttore dei servizi informativi – categoria C – posizione economica 1; candidature entro il 30 agosto;

11 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore direttivo dei servizi di biblioteca – categoria D – posizione economica 1; candidature entro il 30 agosto;

50 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di istruttore direttivo dei servizi economico finanziari – categoria D – posizione economica 1; candidature entro il 30 agosto;

35 posti a tempo indeterminato: profilo professionale di collaboratori dei servizi tecnici – diversi ambiti di attività – categoria B – posizione giuridica B3; candidature entro il 3 settembre;

11 posti a tempo indeterminato: profilo professionale di collaboratori dei servizi tecnici – ambito di attività: controller del verde e manutenzione – categoria B – posizione giuridica B3; candidature entro il 3 settembre;

20 posti a tempo indeterminato: profilo professionale di collaboratori dei servizi tecnici – ambito di attività: esigenze varie – categoria b – posizione giuridica B3; candidature entro il 3 settembre;

12 posti a tempo indeterminato: profilo professionale di collaboratori dei servizi tecnici – ambito di attività: esigenze varie per la protezione civile – categoria B – posizione giuridica B3; candidature entro il 3 settembre;

51 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di esecutori dei servizi tecnici – ambito di attività: servizi funebri – categoria B – posizione giuridica B1; candidature entro il 3 settembre;

17 posti a tempo indeterminato del profilo professionale di collaboratore dei servizi tecnici – ambito di attività: servizi funebri – categoria B – posizione giuridica B3; candidature entro il 3 settembre.

Per partecipare, è necessario seguire la procedura indicata nel sito web del Comune di Milano, attraverso il seguente percorso: Servizi > Concorsi, selezioni, graduatorie > Concorsi e selezioni di personale > Consulta il servizio bandi online > Selezioni aperte > Concorsi. I bandi sono scaricabili dalla pagina web “Concorsi” del Come di Milano.

I concorsi ancora da bandire riguarderanno invece:

300 posti (circa) per impiegati amministrativi;

98 posti per operai, per la manutenzione di scuole, edifici e spazi pubblici;

71 posti per geometri;

69 posti per architetti e ingegneri;

66 posti per educatrici per scuole, asili nido e scuole dell’infanzia;

223 posti (circa) nella Polizia Municipale, di cui 15 per ufficiali, 108 per agenti.

Tirocini Comitato Economico e Sociale Europeo da 1200 euro al mese

Il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), con sede a Bruxelles, seleziona giovani laureati da tutta Europa per lo svolgimento di tirocini retribuiti 1.196 euro al mese, della durata di 5 mesi.

Le candidature, per i tirocini primaverili, che dovranno essere svolti da febbraio 2020 a luglio 2020, possono essere inviate dal 1° luglio al 30 settembre 2019, tramite la pagina dedicata agli stage CESE. Tra i percorsi di interesse è necessario selezionare Long-term traineeship. Gli Short-term traineeships sono invece dei tirocini brevi, della durata pari a 3 mesi, non retribuiti.

Inps, 5mila assunzioni e nuovo concorso

In base a quanto annunciato dal Vicepremier Di Maio e dal presidente Inps Pasquale Tridico, entro il 2020 sarà indetto un nuovo concorso per la selezione di 1869 dipendenti dell’istituto.

Nel frattempo, è in fase di realizzazione l’’assunzione di 3.507 consulenti della protezione sociale, selezionati attraverso il precedente maxi concorso dell’Inps:

a tal proposito, il 1° luglio hanno firmato i contratti di lavoro i primi 3.009 consulenti della protezione sociale , selezionati in base al concorso pubblico, per titoli ed esami, nei ruoli del personale dell’Inps area C – posizione economica C1;

, selezionati in base al concorso pubblico, per titoli ed esami, nei ruoli del personale dell’Inps area C – posizione economica C1; l’istituto, utilizzando le facoltà di assunzione ordinarie, calcolate sui risparmi derivanti dalle cessazioni 2017 e 2018, potrà poi procedere entro il 2019 all’immissione in ruolo a tempo indeterminato dei rimanenti 498 candidati idonei (che nel frattempo saranno assunti a tempo determinato).

Ispettorato del lavoro: 1900 assunzioni

Previsti 1898 nuovi ingressi nell’Ispettorato del Lavoro per il triennio 2019- 2021, grazie a due concorsi:

il primo, indetto nel 2019, sarà un concorso generale per la pubblica amministrazione che riguarderà anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro;

il secondo sarà un concorso speciale per gli ispettori del lavoro.

In base a quanto esposto nel Piano triennale della formazione 2019-2021, pubblicato sul sito dell’Ispettorato nazionale del lavoro, sono previste:

283 assunzioni nel 2019, più 150 assunzioni di ispettori del lavoro autorizzati, extra- fabbisogno;

257 assunzioni nel 2020;

311 assunzioni nel 2021;

897 assunzioni a copertura del turnover per gli anni 2017-2020.

Per saperne di più: Concorso Ispettorato del lavoro 1900 assunzioni.

Avvocati: Esame di Stato

E’ indetta per l’anno 2019 la sessione dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, presso le seguenti sedi di Corti di appello: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Venezia, e presso la Sezione distaccata di Bolzano della Corte di appello di Trento.

L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione forense, sessione 2019, si articola in tre prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte vengono svolte sui temi formulati dal Ministero della giustizia e hanno ad oggetto:

la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile; la prova si terrà il 10 dicembre 2019 ;

; la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale; la prova si terrà l’ 11 dicembre 2019 ;

; la redazione di un atto giudiziario che presupponga conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo; la prova si terrà il 12 dicembre 2019.

Per lo svolgimento di ogni prova scritta sono assegnate sette ore dal momento della dettatura del tema.

Le prove orali consistono:

nella discussione, dopo una sintetica illustrazione delle prove scritte, di brevi questioni relative a cinque materie, di cui

una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto

commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile,

diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto dell’Unione europea;

una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto penale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico e diritto dell’Unione europea; nella dimostrazione di conoscenza dell’ordinamento forense e dei diritti e doveri dell’avvocato.

Le domande di partecipazione devono essere inviate in via telematica. Maggiori informazioni sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie concorsi ed esami, n.51 del 28 giugno 2019: Concorso- Bando di esame di abilitazione all’esercizio della professione forense – sessione 2019

Assunzioni Ferrovie dello Stato: recruiting day

Il gruppo Ferrovie dello Stato ha previsto un recruiting day a Roma, il 22 luglio 2019, presso l’hotel Best Western Plus Universo.

Gli inserimenti, a tempo indeterminato, avverranno nelle seguenti regioni: Lazio, Lombardia, Toscana, Puglia, Piemonte, Sicilia e Liguria.

Ecco i profili ricercati, le sedi di lavoro e il titolo di studio richiesto:

per Trenitalia: specialista della manutenzione; è richiesta la laurea magistrale in Ingegneria Elettronica, Elettrica, Elettrotecnica e Meccanica; la sede di lavoro è Palermo; specialista materiale rotabile meccanico: è richiesta la laurea magistrale o di vecchio ordinamento in Ingegneria Meccanica/Meccatronica; la sede di lavoro è Firenze; specialista materiale rotabile tecnologico: è richiesta la laurea magistrale o di vecchio ordinamento in Ingegneria Elettrica/Elettronica/delle Telecomunicazioni/Informatica; la sede di lavoro è Firenze; specialista programmazione e ingegneria: è richiesta la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica; la sede di lavoro è Palermo;

per RFI project engineer assistant ambito tecnologie: è richiesta la laurea magistrale in Ingegneria Elettrica, Elettronica, delle Telecomunicazioni o Informatica; saranno valutati anche laureandi che conseguiranno il titolo di studio entro il mese di ottobre; le sedi di lavoro sono: Roma, Genova, Bari, Milano; project engineer assistant ambito opere civili: è richiesta la laurea magistrale in Ingegneria Civile; le sedi di lavoro sono: Genova, Palermo, Catania.



Per candidarsi, è necessario collegarsi al portale FS Recruiting.

Navigator: risultati concorso

Al concorso per diventare navigator, tenutosi nei giorni scorsi a Roma, si è presentato un candidato su 3; dei partecipanti al concorso, entrerà in servizio un candidato su 6: in altre parole, saranno assunti il 50% degli idonei.

Ma vediamo un po’ di cifre, per capire meglio:

durante la tre giorni di prove a Roma si sono presentati 19.582 partecipanti, su 53.907, cioè il 36,33%;

di questi, meno di 1/6 vincerà il posto, in quanto le persone da inserire come navigator presso i Centri per l’Impiego di tutta Italia, per svolgere le attività previste dal Reddito di Cittadinanza, sono 2980;

i candidati che sono risultati idonei secondo il punteggio conseguito con le 100 risposte al test di selezione sono 5.960: in sostanza, lavorerà un idoneo su 2.

Anpal Servizi comunicherà nei prossimi giorni i dettagli sui vincitori per ogni provincia.

Ministero Giustizia: concorso per 1850 funzionari

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.136 del 12 giugno 2019, il decreto [2] che disciplina le modalità di reclutamento di personale amministrativo da inquadrare, con contratto a tempo indeterminato, nei ruoli dell’Amministrazione giudiziaria.

Il decreto prevede l’indizione di un concorso per 1850 assunzioni negli uffici giudiziari, più 903 assunzioni tramite scorrimento delle graduatorie. I nuovi assunti saranno collocati nella seconda e nella terza area funzionale.

Ecco, in particolare, chi sarà assunto:

903 assistenti giudiziari , area funzionale seconda, fascia retributiva F2, che saranno inseriti mediante scorrimento dalla graduatoria del concorso pubblico per 800 posti di assistente giudiziario indetto nel 2016, nei limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria;

, area funzionale seconda, fascia retributiva F2, che saranno inseriti mediante scorrimento dalla graduatoria del concorso pubblico per 800 posti di assistente giudiziario indetto nel 2016, nei limiti dei candidati che risultano dichiarati idonei dalla predetta graduatoria; 1850 funzionari giudiziari, area funzionale terza, fascia retributiva F1, che saranno inseriti mediante procedura concorsuale.

Per assumere i 1850 funzionari giudiziari potrà essere organizzato un concorso unico dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, tramite la Commissione Ripam, anche con modalità semplificate. Oltre ai titoli di preferenza previsti nella generalità dei casi, costituisce titolo preferenziale l’aver svolto tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari.

I requisiti generali sono i seguenti:

aver conseguito una laurea triennale o magistrale o diploma di laurea (vecchio ordinamento) in Giurisprudenza, Economia e Commercio o Scienze Politiche, oppure un titolo di studio equipollente;

conoscenza di una lingua straniera;

conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office automation più diffuse.

Scuola: 3 concorsi per 66mila docenti e nuovi percorsi abilitanti speciali

In base all’intesa firmata dal Miur e dalle organizzazioni sindacali l’11 giugno 2019, saranno a breve banditi i seguenti concorsi:

concorso straordinario e abilitante per 24mila insegnanti di scuola secondaria : è rivolto ai docenti con almeno 3 anni di insegnamento nella scuola statale, di cui uno nella classe di concorso per cui intendono concorrere; la valutazione avverrà sulla base dei titoli di servizio e di due prove, una scritta, da svolgere su pc, e una orale non selettiva; chi si collocherà utilmente in graduatoria acquisirà l’abilitazione alla relativa classe di concorso;

per 24mila insegnanti di : è rivolto ai docenti con almeno 3 anni di insegnamento nella scuola statale, di cui uno nella classe di concorso per cui intendono concorrere; la valutazione avverrà sulla base dei titoli di servizio e di due prove, una scritta, da svolgere su pc, e una orale non selettiva; chi si collocherà utilmente in graduatoria acquisirà l’abilitazione alla relativa classe di concorso; concorso ordinario per 24mila insegnanti di secondaria: questo bando è rivolto a laureati in possesso dei requisiti previsti per accedere all’insegnamento, compresi 24 crediti universitari (CFU) in settori formativi psico antropo pedagogici e nelle metodologie didattiche; nel complesso, tra i due concorsi è prevista l’assunzione di 48.539 docenti;

concorso ordinario per 17mila (16.959 posti) insegnanti da assumere nella scuola dell’infanzia e primaria; a questa selezione potranno partecipare i diplomati magistrali ante 2001/2002, e i laureati in scienze della formazione primaria.

Scuola: percorsi abilitanti speciali

I nuovi concorsi per l’assunzione degli insegnanti saranno banditi contemporaneamente all’attivazione, entro il 2019, dei nuovi PAS, percorsi abilitanti speciali. Questi percorsi saranno riservati al personale docente della scuola secondaria che abbia maturato almeno 3 anni di servizio, sia presso scuole statali che presso scuole paritarie, saranno organizzati in più cicli annuali, e saranno aperti anche ai docenti di ruolo e ai dottori di ricerca.

Come lavorare nella scuola?

Dal 2019, per lavorare nella scuola come docenti sono previste nuove modalità di reclutamento:

per l’immissione in ruolo dovranno essere indetti dei concorsi, ai quali potranno partecipare: per i posti comuni : candidati abilitati; laureati in possesso di 24 crediti universitari (CFU) in settori formativi psico antropo pedagogici e nelle metodologie didattiche; docenti con 3 anni di servizio svolto negli ultimi 8 anni; per i posti ITP (insegnanti tecnico pratici): fino al 2025, candidati con diploma valido per accedere alle classi di concorso; dopo il 2025, docenti abilitati o laureati in possesso di 24 CFU in settori formativi psico antropo pedagogici e nelle metodologie didattiche; per i posti di sostegno : candidati in possesso dei requisiti previsti per gli altri posti e della specializzazione sul sostegno.

ciascun concorso sarà articolato in 3 prove d’esame, 2 scritte e una orale;

per gli insegnanti di sostegno sono previsti 2 esami, ossia uno scritto e un colloquio.

I vincitori dei concorsi saranno inseriti in un percorso di formazione iniziale e prova, superato il quale saranno confermati in ruolo.

Poste italiane: posizioni aperte

La società Poste italiane S.p.A. è spesso alla ricerca di nuove professionalità, in tutte le regioni d’Italia: le posizioni aperte si possono visionare, in tempo reale, nella sezione Lavora con noi del sito, dalla quale è possibile anche inserire il proprio curriculum per le candidature.

Attualmente, Poste Italiane è alla ricerca di:

figure di front end , da inserire presso i suoi uffici postali nella Provincia di Bolzano (Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena), con iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conversione a tempo indeterminato; i lavoratori svolgeranno attività di promozione e vendita di prodotti e servizi di competenza; è richiesto il diploma di scuola superiore, assieme al patentino di bilinguismo; l’iter di selezione prevede 2 test di ragionamento, un test d’inglese e un colloquio individuale;

, da inserire presso i suoi uffici postali nella Provincia di Bolzano (Val Venosta, Val Pusteria, Val Passiria, Val Gardena), con iniziale contratto a tempo determinato e possibilità di conversione a tempo indeterminato; i lavoratori svolgeranno attività di promozione e vendita di prodotti e servizi di competenza; è richiesto il diploma di scuola superiore, assieme al patentino di bilinguismo; l’iter di selezione prevede 2 test di ragionamento, un test d’inglese e un colloquio individuale; giovani laureati in discipline economiche , per consulenza in ambito finanziario e commerciale; i candidati individuati saranno inseriti, con contratto di apprendistato, nella rete degli uffici postali su tutto il territorio nazionale; è richiesta una laurea magistrale in discipline economiche (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie ed Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche) conseguita con votazione finale non inferiore a 102/110;

, per consulenza in ambito finanziario e commerciale; i candidati individuati saranno inseriti, con contratto di apprendistato, nella rete degli uffici postali su tutto il territorio nazionale; è richiesta una laurea magistrale in discipline economiche (Economia e Commercio, Economia Aziendale, Economia Istituzioni e Mercati Finanziari, Scienze Bancarie ed Assicurative, Economia Intermediari Finanziari e Scienze Statistiche) conseguita con votazione finale non inferiore a 102/110; esperti nel settore bancario/assicurativo in ambito commerciale, in attività di consulenza e vendita in materia di servizi d’investimento, prodotti assicurativi e di finanziamento; l’inserimento avverrà con contratto a tempo indeterminato.

1500 allievi agenti della Polizia di Stato

Il ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale, o in rafferma annuale.

In particolare, possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ossia al 4 luglio 2019, si trovino in una delle seguenti

condizioni:

volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;

volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in congedo al termine della ferma annuale;

volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

Per la partecipazione è richiesta un’età tra 18 e 26 anni, ed il diploma di scuola secondaria di 1° grado (di 2° grado per chi non ha svolto il servizio militare).

Maggiori informazioni sulla Gazzetta Ufficiale, IV serie concorsi ed esami, n.44 del 4 giugno 2019:

Concorso 1515 allievi Polizia di Stato.

Navigator, prova ed elenco ammessi

Pubblicati, nel sito Anpal, gli elenchi degli ammessi e le date delle prove. Nel dettaglio, la prova selettiva si svolgerà in sessioni distinte, dal 18 al 20 giugno 2019, presso la Fiera di Roma – Via Portuense 1645-1647 – Roma.

I candidati ammessi dovranno utilizzare l’ingresso Nord della fiera e recarsi al Padiglione 9 per il check-in.

Il giorno, l’ora e il punto di identificazione sono indicati, per ciascun candidato, nell’elenco degli ammessi.

Selezione navigator: quando il concorso e le graduatorie?

In molti si chiedono quando saranno pubblicate le graduatorie per gli ammessi a partecipare al bando di selezione dei 3mila navigator, e dove e quando si terranno le prove. In base al contenuto dell’avviso di selezione per l’ente che si occuperà della gestione del concorso, le selezioni dovrebbero tenersi in una location unica a Roma, molto probabilmente all’Eur o alla Fiera di Roma.

Quando sarà il concorso? L’avviso con le date di svolgimento della prova può essere pubblicato con un minimo di 10 giorni di anticipo: potrebbe dunque tenersi a giugno, al più tardi a luglio.

E le graduatorie?

In base al contenuto del bando, gli elenchi provinciali degli ammessi alla prova saranno pubblicati all’indirizzo web

Selezione navigator, oltre che sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sul sito dell’Anpal.

La sede, il giorno e l’ora di svolgimento della prova selettiva sono pubblicati all’indirizzo web Selezione navigator, oltre che sul sito del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sul sito dell’Anpal, contestualmente alla pubblicazione degli elenchi degli ammessi e almeno 10 giorni prima della data della prova.

Queste pubblicazioni assumono valore di notifica a ogni effetto di legge.

Comune di Venezia: 266 assunzioni

Agenti di polizia locale, insegnanti, giuristi, tecnici, amministrativi, ingegneri, architetti, geometri, assistenti sociali e giornalisti: sono questi i profili che la giunta Comunale di Venezia inserirà a breve, grazie al nuovo piano di occupazione per il prossimo triennio che, tra nuovi concorsi e stabilizzazioni di personale, porterà all’assunzione di 266 persone.

In particolare, il Comune di Venezia assumerà le seguenti figure:

85 agenti di polizia locale, di cui 25 di categoria D;

28 insegnanti;

2 psicopedagogiste;

8 giuristi, avvocati, esperti finanziari;

14 assistenti sociali;

22 ingegneri, architetti, geometri;

33 amministrativi;

2 giornalisti.

Per candidarsi è necessario attendere l’uscita dei bandi di concorso, che saranno pubblicati attraverso la pagina riservata ai concorsi del sito web del Comune di Venezia.

Bando aggiornamento GAE docenti

C’è tempo sino al 20 maggio, per i docenti, per la presentazione delle domande utili:

alla permanenza nelle GAE (graduatorie ad esaurimento);

ad aggiornare la propria posizione nelle GAE;

a confermare o a sciogliere l’iscrizione con riserva alle GAE.

Il termine per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento,e della prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, è stato infatti recentemente prorogato al 20 maggio da un nuovo DM [1] , con validità per gli anni scolastici 2019 / 2020, 2020 / 2021 e 2021 / 2022.

La presentazione della domanda di aggiornamento delle GAE deve essere effettuata, pena la cancellazione, dal personale docente ed educativo inserito, a pieno titolo o con riserva, nella 1°, 2°, 3° fascia o nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia.

Camera dei deputati: 300 posti a concorso

In arrivo centinaia di posti di lavoro a Roma, presso la Camera dei Deputati,: sono previsti, in base a quanto riportato dal quotidiano Il Tempo e da Sky Tg24, un totale di 4 bandi di concorso entro il 2020, dei quali il primo uscirà non più tardi di luglio 2019 e sarà finalizzato al reclutamento di circa 300 laureati, da inserire come consiglieri parlamentari.

Il maxi concorso sarà infatti rivolto a candidati in possesso di laurea quinquennale, da inserire nel profilo professionale di consigliere parlamentare. Lo stipendio iniziale previsto è di 65mila euro annui.

La selezione prevede due prove scritte e due orali:

tra le materie d’esame, per la parte scritta, ci saranno diritto, politica economica e storia d’Italia;

la parte orale verterà sulle materie delle prove scritte, con l’aggiunta di una prova linguistica in cui il candidato dovrà dimostrare la conoscenza di una lingua straniera a scelta tra inglese, francese e spagnolo.

Quali sono le funzioni dei consiglieri parlamentari?

Queste figure hanno compiti di direzione amministrativa, di revisione e controllo delle procedure contabili, di certificazione, di consulenza procedurale, di studio e di ricerca, di assistenza giuridico-legale, di organizzazione e direzione delle attività connesse alle relazioni istituzionali con enti nazionali e internazionali.

Presso la Camera dei Deputati ci sarà, poi, una seconda selezione, che riguarderà i documentaristi: si tratta di figure che si occupano di istruire e formulare documenti ed elaborati tecnici e contabili, e di redigere resoconti delle sessioni parlamentari.

Il terzo concorso sarà rivolto ai segretari parlamentari: si tratta di figure che si occupano della gestione di documenti, archivi e altre attività d’ufficio. Infine, il quarto concorso sarà finalizzato al reclutamento di assistenti parlamentari.

Per potersi candidare a uno dei quattro concorsi, è necessario attendere la pubblicazione dei bandi ufficiali di selezione. Nello specifico, i bandi di concorso saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale – concorsi ed esami, e sulla sezione Concorsi del sito web della Camera dei Deputati.

100mila nuovi posti pubblici

In arrivo 100mila assunzioni pubbliche, con lo sblocco del turnover: a causa delle numerosissime domande di pensione dei dipendenti pubblici, presentate sia grazie ai trattamenti ordinari Fornero (pensione di vecchiaia e anticipata ordinarie), sia grazie alle nuove possibilità di uscita (Quota 100 e opzione Donna), il numero dei posti da coprire è veramente alto.

Per far fronte ai buchi di organico dovuti ai pensionamenti di massa, nei prossimi 5 anni sono previste decine di migliaia di assunzioni: 66mila insegnanti, 33mila tra personale della Polizia, dei Vigili del fuoco, dell’università, dell’Ispettorato del Lavoro e dei ministeri.

In sostanza, sono previsti per i concorsi pubblici 100 mila posti: scuola, ministeri, Polizia, Vigili del fuoco. Oltre a questi maxiconcorsi, sono previste procedure di reclutamento, come di consueto, presso Asl, Comuni ed enti locali.

Senza contare le 5mila assunzioni previste all’Inps e le migliaia di assunzioni dei navigator da parte dell’Anpal e delle regioni.

Chi sarà assunto?

Per approfondire: Concorsi pubblici, 100mila assunzioni.

Guardia di finanza: concorso 965 allievi

Il comando generale della Guardia di Finanza ha indetto un concorso, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di 965 allievi finanzieri per l’anno 2019.

805 posti sono per il contingente ordinario, e 160 per quello di mare. 676 posti sono riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, 263 ai cittadini italiani e 26 ai candidati in possesso dell’apposito attestato linguistico.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che:

abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (ore 12 di lunedì 27 maggio), compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 26° anno di età; il limite anagrafico massimo così fissato è elevato di un periodo pari all’effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato;

godano dei diritti civili e politici;

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria: di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate; di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea, se concorrenti per i posti destinati ai cittadini italiani; possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso del previsto diploma, lo conseguano nell’anno scolastico 2018/2019;

non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status;

non siano, alla data dell’effettivo incorporamento, imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;

non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

siano in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria; a tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d’ufficio, l’irreprensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. S; sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;

non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo;

non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito Concorsi Online della Guardia di finanza e nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale – concorsi ed esami, n. 33/2019. Le domande di partecipazione al concorso vanno inviate, dal portale web Concorsi Online della Guardia di finanza, entro le ore 12 di lunedì 27 maggio 2019.

Inps: 5000 nuove assunzioni

Il nuovo piano dei fabbisogni dell’Inps, firmato da Pasquale Tridico, prevede 4.728 nuove assunzioni per il 2019.

Nel dettaglio, il nuovo piano di assunzioni prevede l’immissione in servizio di:

35 medici di secondo livello;

di secondo livello; 4598 impiegati da inquadrare nell’area C;

da inquadrare nell’area C; 88 impiegati da inquadrare nell’area B;

16 impiegati da inquadrare nell’area A.

Ancora non sono state rese note le date entro le quali sarà possibile candidarsi per le nuove posizioni.

In ogni caso, è possibile sapere, in tempo reale, quando saranno indetti i nuovi concorsi:

accedendo al portale web dell’Inps e seguendo il percorso: Avvisi, bandi e fatturazione, concorsi, Elenco concorsi;

e seguendo il percorso: Avvisi, bandi e fatturazione, concorsi, Elenco concorsi; consultando la Gazzetta Ufficiale, IV Serie Concorsi ed esami.

Per approfondire: Inps, 5mila nuove assunzioni.

Inail: maxi concorso da 420 posti

L’Inail ha indetto nuovi concorsi, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 420 posti:

202 collaboratori di amministrazione;

97 ricercatori;

67 collaboratori tecnici di enti di ricerca;

40 tecnologi;

9 operatori tecnici;

5 operatori di amministrazione.

I candidati devono:

essere titolari di un rapporto di lavoro flessibile con l’Inail;

aver maturato, al 31 dicembre 2017, almeno 3 anni di contratto, negli ultimi 8 anni, con l’Istituto;

avere la cittadinanza italiana o europea e godere dei diritti civili e politici;

avere l’idoneità fisica all’impiego;

non aver riportato condanne penali;

non essere stati destituiti da pubblici uffici, o decaduti da precedenti incarichi presso altre amministrazioni;

avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari, se soggetti;

il titolo di studio richiesto varia a seconda della posizione per la quale si concorre.

I testi dei singoli bandi di concorso sono disponibili nel sito istituzionale dell’Inail; le domande di partecipazione al concorso devono essere inviate entro il 16 maggio 2019.

Lavorare da Mc Donald’s: le prossime selezioni

Lavorare da Mc Donald’s non significa ottenere un impiego temporaneo o precario: negli ultimi 2 anni, difatti, Mc Donald’s Italia ha assunto circa 3mila persone, delle quali il 92% con contratto stabile.

Nello specifico, tutti i dipendenti McDonald’s sono regolarmente assunti con contratto collettivo nazionale del lavoro (Ccnl) del Turismo: il 71% è assunto con contratto a tempo indeterminato e il 23% con contratto di apprendistato (con una durata di 36 mesi: al termine del periodo di formazione, nella quasi totalità dei casi l’apprendista è confermato a tempo indeterminato). Solo per il 6% dei dipendenti sono utilizzati contratti a tempo determinato.

I dipendenti assunti in tutta Italia sono 23mila. Ai lavoratori sono offerte ogni anno, nel complesso, 900mila ore di formazione, a tutti i livelli. Inoltre, le possibilità di crescita sono ottime.

Per selezionare il personale, Mc Donald’s ha realizzato un evento itinerante, McItalia Job Tour.

Dopo una prima fase di selezioni online, in pratica, la società “si sposta” per conoscere candidati, allestendo un villaggio con spazi riservati ai colloqui e un’area informativa a disposizione di tutti. Soltanto i candidati selezionati nella fase online possono accedere ai colloqui e, in questa occasione, ottenere anche tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro da Mc Donald’s.

Le prossime tappe si terranno a:

Nembro (BG) : è necessario candidarsi entro il 1 maggio 2019;

Avigliana (TO) : è necessario candidarsi entro il 6 maggio 2019.

Le candidature devono essere inviate tramite il sito web di Mc Donalds Italia, presso la sezione Lavora con noi.

Formez PA: nuovi bandi di selezione

L’ente Formez PA, centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle pubbliche amministrazioni, assume periodicamente personale, tramite selezione pubblica, da impegnare nell’ambito dei progetti formativi.

I bandi attivi in questo periodo per lavorare in Formez PA sono finalizzati al reclutamento delle seguenti figure, inquadrate con contratto di collaborazione:

un laureato (laurea specialistica), con esperienza di oltre 10 anni; sede di lavoro: Cagliari; durata incarico: 17 mesi; stipendio: 12.096 euro; la risorsa sarà impegnata nell’ambito del progetto “ Campus Sardegna – Cultura del paesaggio e uso consapevole del territorio”; è possibile presentare la candidatura, tramite il sito Formez, entro il 29 aprile 2019;

un laureato (laurea specialistica), con esperienza da 5 a 10 anni; sede di lavoro: Catanzaro; durata incarico: 32 mesi; stipendio: 92.160 euro; la risorsa sarà impegnata nell’ambito del progetto “ SproNaCal – supporto tecnico alla programmazione nazionale della regione Calabria”;è possibile presentare la candidatura, tramite il sito Formez, entro il 3 maggio 2019;

un laureato (laurea specialistica), con esperienza da 5 a 10 anni; sede di lavoro: Catanzaro; durata incarico: 32 mesi; stipendio: 92.160 euro; la risorsa sarà impegnata nell’ambito del progetto “ SproNaCal – supporto tecnico alla programmazione nazionale della regione Calabria”; nello specifico, la risorsa dovrà contribuire a potenziare il sistema di governance multilivel e il coordinamento inter-istituzionale, per migliorare l’integrazione delle politiche e l’efficacia dei programmi e degli interventi; è possibile presentare la candidatura, tramite il sito Formez, entro il 3 maggio 2019;

un laureato (laurea specialistica), con esperienza da 5 a 10 anni; sede di lavoro: Catanzaro; durata incarico: 32 mesi; stipendio: 82.944 euro; la risorsa sarà impegnata nell’ambito del progetto “ SproNaCal – supporto tecnico alla programmazione nazionale della regione Calabria”; nello specifico, la risorsa opererà nell’ambito di intervento A: “supporto tecnico nella definizione, programmazione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei programmi di competenza”; è possibile presentare la candidatura, tramite il sito Formez, entro il 3 maggio 2019;

un laureato (laurea triennale), con esperienza da 1 a 3 anni; sede di lavoro: Catanzaro; durata incarico: 32 mesi; stipendio: 40.320 euro; la risorsa sarà impegnata nell’ambito del progetto “ SproNaCal – supporto tecnico alla programmazione nazionale della regione Calabria”; nello specifico, la risorsa dovrà contribuire alla verifica dello stato di avanzamento delle attività progettuali nell’ambito di intervento A: “supporto tecnico nella definizione, programmazione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei programmi di competenza”, e nell’ambito di intervento B:”supporto al coordinamento, monitoraggio e rendicontazione degli interventi”; è possibile presentare la candidatura, tramite il sito Formez, entro il 3 maggio 2019;

un laureato (laurea specialistica), con esperienza da 3 a 5 anni; sede di lavoro: Catanzaro; durata incarico: 32 mesi; stipendio: 51.840 euro; la risorsa sarà impegnata nell’ambito del progetto “ SproNaCal – supporto tecnico alla programmazione nazionale della regione Calabria”; nello specifico, la risorsa dovrà contribuire a migliorare l’efficacia del monitoraggio, della rendicontazione delle azioni e la definizione delle procedure nell’ambito di intervento A: “supporto tecnico nella definizione, programmazione, coordinamento, monitoraggio e rendicontazione dei programmi di competenza”, e nell’ambito di intervento B:”supporto al coordinamento, monitoraggio e rendicontazione degli interventi”; è possibile presentare la candidatura, tramite il sito Formez, entro il 3 maggio 2019;

un laureato (laurea specialistica), con esperienza da 5 a 10 anni; sede di lavoro: Roma; richiesta la conoscenza della lingua inglese, almeno al livello B2; durata incarico: 3 mesi; stipendio: 5184 euro; la risorsa sarà impegnata nell’ambito del progetto “ Azioni di supporto per il rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale del Dipartimento Politiche Antidroga”; nello specifico, la risorsa dovrà supportare il Dipartimento per le Politiche Antidroga (DPA) nel consolidare le capacità istituzionali e amministrative attraverso l’elaborazione, il coordinamento, il monitoraggio e la valutazione di programmi e iniziative in materia di politiche antidroga; è possibile presentare la candidatura, tramite il sito Formez, entro il 2 maggio 2019.

Le candidature devono essere presentata esclusivamente via web, utilizzando i formati elettronici disponibili nell’area pubblica del sito Formez alla voce “Lavora con noi”.

Scuola: due concorsi e stabilizzazione dei precari

In dirittura d’arrivo due nuovi concorsi nella scuola, per 66mila cattedre complessive, ed una nuova corsia preferenziale per la stabilizzazione dei precari, con priorità per coloro che hanno oltre tre anni di servizio alle spalle.

Nel dettaglio, il Miur sta per far partire due nuove selezioni ordinarie:

la prima, da 16.959 posti , già definita e destinata agli insegnanti da assumere nella scuola dell’infanzia e primaria; a questa selezione potranno partecipare i diplomati magistrali ante 2001/2002, e i laureati in scienze della formazione primaria;

, già definita e destinata agli insegnanti da assumere nella scuola dell’infanzia e primaria; a questa selezione potranno partecipare i diplomati magistrali ante 2001/2002, e i laureati in scienze della formazione primaria; la seconda, da 48.536 disponibilità, rivolta esclusivamente alle medie e alle superiori; per questi posti potranno invece concorrere anche i laureati non abilitati, a patto che abbiano conseguito 24 crediti formativi (Cfu) in materie antro-psico-pedagogiche; agli abilitati non saranno richiesti i 24 Cfu.

Resta comunque aperta la problematica dei precari: dal prossimo settembre si rischiano oltre 100mila cattedre scoperte, da assegnare quindi a dei supplenti. A questo proposito, il governo si è detto disponibile a trovare una soluzione, come una quota di riserva di posti (oggi, a normativa invariata, pari al 10%), un punteggio extra da attribuire ai titoli, e l’abolizione delle preselezioni.

Per quanto riguarda le graduatorie ad esaurimento (Gae), è stato firmato il decreto per aggiornarle, per il triennio 2019/2022. La presentazione delle domande di permanenza, aggiornamento, reinserimento, trasferimento, conferma o scioglimento della riserva deve avvenire tramite piattaforma Polis con una domanda da presentare dal 26 aprile al 16 maggio 2019.

Start2work: 150 posti nelle start up in tutta Italia

Sono aperte le candidature per il programma Start2work, un’iniziativa lanciata da Facebook e Binario F, rivolta soprattutto a giovani e neolaureati, che offre opportunità di formazione in ambito digitale e possibilità di assunzioni e stage nelle aziende aderenti e nelle migliori start up.

Al momento sono già 120 le posizioni aperte nell’ambito del progetto; a breve saranno estese a 150. Il programma si svolge in collaborazione con Start2impact, start up innovativa dedicata alla formazione e alle opportunità di impiego nel settore digitale

Ecco come funziona il progetto:

i partecipanti devono registrarsi nella piattaforma Start2impact; hanno a disposizione 18 corsi online a scelta, per sviluppare 40 competenze legate agli ambiti Marketing Digitale, UX / UI Design o Programmazione Web; il costo dei corsi è gratuito, per il primo mese, successivamente è necessario un abbonamento mensile di 29,99 euro;

dalla piattaforma è anche possibile accedere alle offerte di lavoro presenti sul portale web;

terminati i percorsi formativi, gli iscritti devono effettuare dei project work per attestare le competenze acquisite;

Start2impact valuta i candidati e i loro progetti, selezionando i profili idonei per le posizioni da coprire;

i partecipanti selezionati potranno effettuare colloqui con le aziende interessate all’assunzione, nell’ambito delle giornate di Job Fair che si svolgeranno a Roma, presso la sede di Binario F; il primo appuntamento è previsto per la seconda metà di maggio.

Le opportunità di lavoro attualmente disponibili sono 120, e le aziende con posizioni aperte sono 74, tra le quali 3bee, Barilla, D – Heart e MiMoto. Sono offerti sia stage che contratti di lavoro dipendente, anche a tempo indeterminato, con stipendio annuo sino a 40mila euro.

Concorso per l’assunzione di 3mila navigator: bando

Anpal Servizi ha aperto una selezione pubblica per assumere 3mila navigator, cioè i tutor che si occuperanno di seguire i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Il navigator sarà la figura centrale dell’assistenza tecnica fornita da Anpal Servizi S.p.A. ai centri per l’impiego: ogni navigator sarà un collaboratore appositamente selezionato e formato per supportare i servizi e per integrarsi nel nuovo contesto caratterizzato dall’introduzione del reddito di cittadinanza. Si occuperà di assicurare assistenza tecnica ai centri per l’impiego, valorizzando le politiche attive regionali e integrandole con metodologie e tecniche innovative, che saranno adottate per il reddito di cittadinanza.

Le posizioni disponibili risultano fino ad un massimo di 3mila, distribuite in tutte le regioni italiane.

Le domande possono essere presentate sino all’8 maggio 2019; il candidato deve presentare la domanda di partecipazione alla selezione pubblica esclusivamente in via telematica, mediante l’utilizzo di Pin dell’Inps, oppure Spid (sistema pubblico di identità dgitale) o Cns (carta nazionale dei servizi), compilando l’apposito modulo disponibile

all’indirizzo web “Selezionenavigator.anpalservizi.it”. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione.

Tra i requisiti di ammissione è richiesta la laurea. Per saperne di più: Selezione Navigator: bando

Maxi-concorso scuola per insegnanti

Nuove assunzioni in arrivo nel settore scolastico: si parla di un nuovo maxi concorso a cattedra per insegnanti nelle scuole, per un totale di circa 66mila professori da assumere. Per le assunzioni saranno indetti due diversi concorsi. Il primo prevede 16.959 posti da assegnare, risulta già definito ed è destinato agli insegnati della scuola dell’infanzia e primaria. Il secondo concorso prevede l’assegnazione di 48.536 posti, è rivolto alle medie e alle superiori ed è ancora da organizzare.

Per saperne di più: Maxi-concorso insegnanti

177 impiegati comunali a Genova

Il Comune di Genova assume a tempo pieno e indeterminato 177 figure:

91 istruttori servizi amministrativi;

28 istruttori servizi tecnici;

58 funzionari servizi amministrativi.

I titoli di studio richiesti vanno dal diploma di scuola secondaria di secondo grado per gli amministrativi, al diploma tecnologico o tecnico, sino alla laurea in ingegneria per gli istruttori tecnici. Per i 58 funzionari si richiede il diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza o economia (vecchio ordinamento o corrispondente laurea specialistica o magistrale).

Le domande di ammissione devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica, entro lunedì 6 maggio. Oltre alla prova scritta ed alla prova orale, potrebbe essere prevista una prova preselettiva. Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito del Comune di Genova e nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale – concorsi ed esami, n.27/2019.

Ministero dell’Interno: 14 assunzioni di disabili

Il ministero dell’Interno ha avviato l’assunzione di 14 persone disabili da inquadrare nei profili professionali di ausiliario (area funzionale prima, fascia retributiva F1) e di operatore amministrativo (area funzionale seconda, fascia retributiva F1), con richiesta numerica di avviamento a selezione ai centri per l’impiego, ai sensi della Legge 68 (collocamento mirato di disabili).

Il personale sarà assegnato agli uffici di seguito indicati:

Prefettura-U.T.G. o Questura di Ancona, un ausiliario;

Prefettura-U.T.G. o Questura di Ascoli Piceno, un ausiliario;

Prefettura-U.T.G. o Questura di Brescia, un ausiliario;

Prefettura-U.T.G. o Questura di Campobasso, un ausiliario;

Prefettura-U.T.G. o Questura di Fermo, un ausiliario;

Prefettura-U.T.G. o Questura di Frosinone, un operatore

amministrativo;

amministrativo; Prefettura-U.T.G. o Questura di Latina, un ausiliario;

Prefettura-U.T.G. o Questura di Nuoro, un ausiliario;

Prefettura-U.T.G. o Questura di Perugia, un operatore

amministrativo;

amministrativo; Prefettura-U.T.G. o Questura di Prato, un ausiliario;

Prefettura-U.T.G. o Questura di Siena, un ausiliario;

Prefettura-U.T.G. o Questura di Siracusa, un ausiliario;

Uffici centrali, Prefettura-U.T.G. o Questura di Roma, un

operatore amministrativo;

operatore amministrativo; Prefettura-U.T.G. o Questura di Viterbo, un ausiliario.

Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente all’Amministrazione civile dell’interno da parte degli interessati: l’avviamento avverrà a cura dei centri per l’impiego territorialmente competenti.

Maggiori informazioni possono essere reperite nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale – concorsi ed esami, n.29/2019.

Ricambio generazionale al 100% nella Pubblica Amministrazione

A partire dal 2019 le pubbliche amministrazioni potranno assumere a tempo indeterminato, con un limite di spesa pari al 100% di quella relativa ai dipendenti di ruolo cessati nell’anno precedente, grazie al Ddl Bongiorno. Sarà anche più facile assumere i vincitori di concorso o procedere allo scorrimento delle graduatorie, così come indire nuovi bandi di concorso: le procedure potranno infatti essere avviate anche senza preventiva autorizzazione, nel limite massimo dell’80% delle facoltà di assunzione maturate. Inoltre, tutti gli statali potranno chiedere richiedere un’aspettativa non retribuita per maturare esperienze lavorative in organismi pubblici o privati.

Bando Navigator: ultime novità

Da 6mila unità, che sarebbero dovute essere assunte come co.co.co. da Anpal servizi, i navigator da assumere sono stati ridotti a 3mila, a seguito di una recente intesa con le Regioni. Ma le sorprese (in negativo) non finiscono qui. Il ruolo dei navigator, che inizialmente sono stati presentati come le figure di riferimento per i beneficiari del reddito di cittadinanza, saranno solo di supporto ai servizi per l’impiego.

Sicuramente questa non è una bella notizia per i numerosi laureati in attesa di una possibilità d’inserimento nel mercato del lavoro, ma non lo è nemmeno per i dipendenti dei centri per l’impiego, di per sé già oberati, che si ritroveranno a gestire un enorme numero di persone.

La questione navigator, ad ogni modo, non è ancora chiusa, sinché non si troverà un’intesa definitiva: il ruolo della figura e le unità da inserire, quindi, potrebbero ancora cambiare.

Lavorare con lo chef Cannavacciuolo: come candidarsi

Lavorare al fianco di uno chef stellato è sempre stato il tuo sogno? Forse non sai che, nei locali del famosissimo chef Antonino Cannavacciuolo, ci sono diverse posizioni aperte, tutte consultabili dal sito Antoninocannavacciuolo.it, sezione Job.

Le strutture presso le quali si può essere assunti sono Villa Crespi, Cannavacciuolo Bistrot Torino, Cannavacciuolo Café e Bistrot Novara, Cannavacciuolo Bakery, Laqua charme e boutique (nelle ultime due strutture al momento non ci sono posizioni aperte).

Ecco le figure attualmente ricercate:

cassiera e banco/bar, presso Cannavacciuolo Bistrot Novara; la risorsa si occuperà di gestire le operazioni di cassa e supporterà il team del cafè nella gestione del banco bar;

demi chef di cucina, presso Villa Crespi: la risorsa collabora con il cuoco capo partita di suo riferimento per tutte le preparazioni e attività (cotture, linee, servizio), ne segue le direttive e, a seguito di un’adeguata formazione, lo sostituisce in caso di necessità;

commis di cucina, presso Cannavacciuolo Bistrot Novara: il commis di cucina collabora con il proprio capo partita, ne segue le direttive, aiuta in tutte le preparazioni e supporta il lavoro delle altre partite quando richiesto;

addetti reception e booking, presso Cannavacciuolo Bistrot Torino: la risorsa cura l’accoglienza del cliente e si occupa di gestire e monitorare le prenotazioni, con l’accordo e la supervisione del direttore del ristorante e del maitre di sala;

pastry chef, presso Villa Crespi: il pastry chef, riportando all’executive chef ed al sous chef, è responsabile della produzione e dell’organizzazione della pasticceria del ristorante;

cuoco capo partita presso Villa Crespi: la risorsa è responsabile della partita assegnata e gestisce in autonomia cotture, linee e servizio;

commis di sala presso Villa Crespi: la risorsa cura la preparazione dei tavoli e la mise en place e supporta lo chef de rang nella gestione operativa del servizio di sala;

sommelier, presso Villa Crespi: il sommelier, con la supervisione e l’accordo dello chef sommelier, supporta e cura le prestazioni della sommellerie durante tutte le fasi del servizio al Ristorante, assicurando una qualità di servizio personalizzata;

commis sommelier, presso Villa Crespi: supporta le prestazioni della sommellerie durante tutte le fasi del servizio al ristorante, dedicandosi anche alla mescita sotto la guida del suo responsabile;

barman, presso Villa Crespi: con l’accordo e la supervisione del restaurant manager, il barman è responsabile della qualità del servizio e delle prestazioni del bar;

chef de rang presso Villa Crespi: lo chef de rang, con l’accordo e la supervisione del restaurant manager, cura e gestisce il servizio all’interno della sezione di sala a lui assegnata;

commis di sala, presso Cannavacciuolo Bistrot Novara;

chef de rang, presso Cannavacciuolo Bistrot Torino;

demi chef di pasticceria, presso Villa Crespi.

Concorso per 70 infermieri: Azienda Zero regione Veneto

L’Azienda Zero, Regione Veneto, ha indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 70 infermieri; le risorse saranno inserite a tempo indeterminato e inquadrate nella categoria D, presso le seguenti strutture:

Ulss n. 3 Serenissima: n. 20 posti;

Ulss n. 4 Veneto Orientale: n. 5 posti;

Ulss n. 9 Scaligera: n. 10 posti;

Azienda Ospedaliera di Padova: n. 17 posti;

Istituto Oncologico Veneto: n. 18 posti.

Oltre ai requisiti previsti per la generalità dei concorsi (idoneità alle mansioni, cittadinanza italiana o europea, età inferiore al limite ordinamentale per il collocamento a riposo, esclusione dall’elettorato, etc.), sono previsti, per partecipare al bando, i seguenti requisiti:

laurea in Infermieristica, appartenente alla classe delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche SNT/1, oppure diploma universitario di infermiere, o titoli equipollenti;

nelle SNT/1, oppure di infermiere, o titoli equipollenti; iscrizione al relativo albo professionale.

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate, entro le ore 24 del 2 maggio 2019, esclusivamente online, mediante la procedura disponibile alla pagina Aziendazero Iscrizioneconcorsi.it.

Per maggiori informazioni: Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale – concorsi ed esami, n.26/2019.

Credem, 150 posti nel 2019

Credito Emiliano SpA (Credem) ha in programma per il 2019 ben 150 assunzioni: la maggior parte dei nuovi posti di lavoro riguarderà giovani laureati e diplomati, ma ci sono possibilità anche per profili senior, in Lombardia, Emilia Romagna e altre sedi sul territorio nazionale.

Per i profili junior, oltre a un diploma o una laurea in ambito economico, giuridico o matematico, le risorse cercate devono possedere competenze in materia finanziaria e creditizia e competenze trasversali, quali attitudine a sviluppare nuove relazioni, al lavoro in squadra, capacità commerciali e di coordinamento con altre funzioni aziendali.

I profili selezionati saranno inseriti in un percorso di sviluppo presso varie sedi su tutto il territorio nazionale, a seconda delle esigenze aziendali.

Le candidature possono essere presentate:

tramite la pagina del sito web Credem “Lavora con noi”, registrando il curriculum vitae nell’apposito form online, in risposta agli annunci di proprio interesse;

partecipando ai job day, che si tengono, periodicamente, presso le maggiori Università italiane.

Ministero dell’Interno: concorso per 20 atleti

È stato indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato – Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.

Il concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, che siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati. Per maggiori informazioni: Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale – concorsi ed esami, n.26/2019.

Carabinieri: concorso per 3700 allievi

È stato indetto un bando per 3700 allievi carabinieri, riservato ai volontari delle forze armate in ferma prefissata di un anno (Vfp1) o quadriennale (Vfp4) ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

Nello specifico, è previsto il reclutamento di:

529 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno oppure in rafferma annuale, in servizio;

139 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato a coloro che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo di età è elevato a 28 anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;

32 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato ai concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo.

Per maggiori informazioni: Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale – concorsi ed esami, n.22/2019.

Amazon: 180 nuove assunzioni ad Arzano

Il gruppo Amazon, colosso dell’e-commerce, ha deciso di espandere ulteriormente la propria rete logistica in Italia, costruendo un nuovo centro di distribuzione in Campania.

Il deposito di smistamento sorgerà ad Arzano, in provincia di Napoli, e darà lavoro a circa 180 persone, tra:

inserimenti diretti: 30 addetti (magazzinieri, operai, altri profili) a tempo indeterminato;

inserimenti indiretti: effettuati dai fornitori di servizi di consegna del gruppo, che inseriranno oltre 150 autisti a tempo indeterminato.

Per candidarsi alle offerte di lavoro del gruppo, bisogna compilare l’apposito form online presso la sezione Jobs del sito Amazon.

Esercito: concorso tenenti in servizio permanente

Sono stati indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell’esercito:

concorso per la nomina di nove tenenti nel ruolo normale del Corpo degli ingegneri dell’Esercito così ripartiti;

concorso per la nomina di sei tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario dell’Esercito;

concorso per la nomina di cinque tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato dell’Esercito così ripartiti.

Per maggiori informazioni: Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale – concorsi ed esami, n.25/2019.

200 posti presso il nuovo centro commerciale di Milazzo

Il centro commerciale Parco Corolla di Milazzo, in Sicilia, cerca personale in vista di aperture di nuovi negozi, che creeranno numerosi posti di lavoro. Sono ben 200 le risorse da assumere nei punti vendita di prossima inaugurazione. Gli interessati alle future assunzioni centro commerciale Parco Corolla e alle offerte di lavoro a Milazzo possono visitare la pagina Lavora con noi del sito web della struttura.

Navigator per il reddito di cittadinanza

Sono previste migliaia di assunzioni, in tutta Italia, in qualità di navigator. I navigator sono dei tutor che si occuperanno di seguire personalmente i beneficiari del reddito di cittadinanza per trovare loro un nuovo impiego: dovranno aver conseguito una laurea magistrale.

Al momento, il bando per il reclutamento dei navigator non è ancora uscito, ma è stato recentemente pubblicato da Anpal Servizi il bando per scegliere la società che si dovrà occupare della selezione dei navigator. Per approfondimenti: Navigator per reddito di cittadinanza