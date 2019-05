Figlio non vuole vedere padre

Separazione e divorzio: la madre deve collaborare e favorire gli incontri con l’altro genitore altrimenti paga la multa e può perdere il figlio.

Difficilmente i figli fanno qualcosa che non sia sottoposto all’influenza dei genitori: dalle parole, dai comportamenti e dell’esempio quotidiano del padre e della madre, i bambini sviluppano la propria personalità in un tempo brevissimo. Succede nel bene e nel male. Per questo, quando è in atto una crisi familiare, i figli sono le prime vittime. Non hanno bisogno di presenziare ai litigi per percepire la tensione: la sentono nell’aria come gli animali avvertono il terremoto prima dell’uomo. Ebbene, se il figlio non vuol vedere il padre è, molto probabilmente perché il suo comportamento è stato indotto. Indotto dal genitore a cui si sente più legato, vuoi per una ragione di vicinanza fisica, vuoi per una maggiore complicità sviluppata nei primi anni di vita, vuoi perché quest’ultimo lo ha saputo “manipolare”. Ed è purtroppo su queste basi che si forma un’ampia casistica giurisprudenziale: i tribunali sono spesso chiamati a regolare le situazioni in cui uno dei due ex coniugi fa di tutto per allontanare i figli dall’altro. Una vendetta, un peso in più da mettere sulla bilancia economica del mantenimento, un modo per sentirsi superiori in un momento di debolezza interna.

Il fatto è che se il figlio non vuol vedere il padre non può essere obbligato. Ma il giudice può obbligare il genitore a cui questi è affidato, o meglio che convive con lui, e lo può obbligare a favorire gli incontri, a sollecitare una riconciliazione tra figlio e l’altro genitore, a far sì che il diritto di visita del padre sia esercitato per come la sentenza di separazione o di divorzio aveva stabilito.

In particolare, vogliamo soffermare la nostra attenzione su due recenti sentenze che spiegano cosa succede se il figlio non vuol vedere il padre e come si deve comportare quest’ultimo per poter vedere il proprio bambino. Ma procediamo con ordine.

Il figlio può non voler vedere il padre?

Se maggiorenne, il figlio può decidere ciò che vuole fare e nessuno, neanche il giudice, può costringerlo in un senso o nell’altro. Divenuto maggiorenne, il giovane può scegliere con quale genitore andare a vivere (anche cambiando la residenza rispetto a quella che aveva avuto in precedenza). Il genitore tenuto a versargli il mantenimento può chiedere al giudice di bonificare i soldi direttamente sul conto del figlio (se quest’ultimo lo vuole) e non su quello del genitore che se n’è preso cura sino ad allora. Il figlio può anche decidere di vivere da solo, senza perdere il diritto al mantenimento da parte dei genitori, che gli spetta finché questi non sarà completamente indipendente.

Diversa è la questione se il figlio è minorenne. In questo caso, la legge tutela la cosiddetta «bigenitorialità» ossia il diritto del bambino a crescere in modo armonico sia con il padre che con la madre: l’affetto di entrambi i genitori è necessario al sereno sviluppo del minore.

Garanti di questo diritto devono essere i genitori che devono adoperarsi per far sì che il figlio possa mantenere un legame solido con l’ex coniuge, in particolare con quello con cui il piccolo non convive. Così se il figlio rifiuta di vedere uno dei due genitori, l’altro deve attivarsi per rimuovere questo ostacolo, aiutandolo con serenità e comprensione a tentare un riavvicinamento.

Ecco perché né il padre, né la madre può tentare di separare il figlio dall’altro genitore. Se ciò dovesse succedere – ricorda la prima delle due sentenze della Cassazione [1] – il responsabile è tenuto a versare un risarcimento del danno all’ex coniuge. Ma come avviene questa condanna?

Se la madre ostacola le visite tra figlio e padre

Il Codice civile [2] prevede che, se uno dei genitori non rispetta le disposizioni di separazione o divorzio fissate dal giudice, l’altro coniuge può chiedere al giudice di garantire l’attuazione e l’osservanza del provvedimento di affidamento e mantenimento dei figli. È proprio il caso che si verifica, ad esempio, quando un genitore pone ostacoli alla frequentazione del figlio o si lamenta della discontinuità nell’esercizio del diritto-dovere di frequentazione dei figli.

Il procedimento si può concludere con una decisione del giudice che modifica i provvedimenti in vigore, modificando il collocamento dei figli (ad esempio, se prima il figlio viveva dalla madre, il giudice ne può fissare la residenza dal padre) o addirittura lo stesso regime di affidamento da condiviso ad esclusivo.

Il giudice può anche disporre il risarcimento dei danni nei confronti del figlio e/o a carico di uno dei genitori a favore dell’altro. Può, infine, condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della cassa delle ammende.

Dunque, alzare il tono dello scontro fra ex può costare molto caro soprattutto quando ciò compromette il benessere e la serenità dei figli. Come chiarisce la Corte, la condanna al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria può essere applicata facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze o di atti «che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento».

Si moltiplicano gli orientamenti giurisprudenziali che tendono a ristabilire un certo equilibrio fra i diritti di mamma e papà. Addirittura, qualche anno fa, la Suprema corte si spinse ad affermare che è reato strumentalizzare il rifiuto del bambino di vedere l’altro genitore e non favorire quindi le visite stabilite dal giudice [3].

Si può costringere il figlio che non vuol vedere il padre

In determinate situazioni, il rifiuto del figlio di vedere il padre è categorico. Poiché il diritto di visita del padre è soprattutto indirizzato al benessere del bambino, è chiaro che non lo si può forzare se ciò procura delle forti reazioni emotive. Ecco perché la Cassazione [4], in questi casi, ha suggerito il riavvicinamento graduale, tramite un assistente sociale o uno psicologo infantile incaricato di rimuovere gli ostacoli tra il piccolo e il genitore. Solo in quest’ottica si potrà parlare di un effettivo diritto alla bigenitorialità.

Un assistente sociale non può chiedere di utilizzare la forza. Con una pronuncia di un paio di anni fa, il tribunale di Torino [5] ha sancito, in linea con la Corte Europea dei diritti dell’uomo, che la coercizione per il raggiungimento dell’obiettivo di mantenimento del legame familiare deve essere utilizzata con estrema prudenza e misura e deve tenere conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte e in particolare dell’interesse superiore del minore.

Insomma, se il figlio minorenne esprime in modo fermo e deciso la volontà di non frequentare il genitore, neanche il tribunale lo può costringere alle visite. In altre parole, per la Cassazione non si può forzare il figlio in quanto il diritto di visita si incentra sulla valutazione dell’interesse del minore e sulla valorizzazione della sua capacità di autodeterminazione.

La Pas – Sindrome di alienazione parentale

La chiamano Pas: secondo alcuni psicologi sarebbe una vera malattia. Altri le negano un valore medico scientifico. È la condizione in cui si viene a trovare un bambino quando rifiuta l’esistenza dell’altro genitore e vi si allontana totalmente. È quando il figlio dice «mio padre? Per me è come morto!». Quando ciò deriva dal comportamento del genitore collocatario è fonte di responsabilità, risarcimento e perdita dell’affidamento. Lo hanno messo nero su bianco numerose sentenze.

Secondo una recente sentenza Cassazione [6] e un genitore denuncia l’esistenza della Pas (sindrome da alienazione parentale), non essendo detta patologia accerta definitivamente dalla scienza ufficiale, il giudice di merito deve verificarne attentamente l’esistenza, con i comuni mezzi di prova ed ascoltando il minore.

La presenza della sindrome di alienazione parentale deve essere quindi accertata con estremo rigore, in particolare per quel che riguarda i comportamenti del genitore che escluderebbe l’altro, e comunque sempre tramite l’ascolto del minore.

Tutto ciò rientra, secondo la Corte, nell’ottica di garantire al figlio il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio.

note [1] Cass. ord. n. 13400/2019 del 17.05.2019. [2] Art. 709ter cod. civ. [3] Cass. sent. n. 26810/2011. [4] Cass. sent. n. 20107/2016. [5] Trib. Torino decr. del 4 aprile 2016 [6] Cass. sent. n. 13274/19.