In Italia può ripetersi la crisi economica della Grecia?

È fondato il rischio che in Italia si ripeta la crisi greca e che i bancomat dei conti correnti possano chiudere?

Quattro anni fa, la Grecia fu costretta a chiudere d’urgenza tutte le banche. Nei giorni successivi impose un limite ai prelievi di contanti dai bancomat. Si temeva che il popolo, preoccupato per la crisi economica innescata dal Governo anti europeista di Tsipras, prelevasse tutti i propri risparmi dai propri conti per sottrarli al rischio di un prelievo forzoso dello Stato. Un comportamento di questo tipo però minacciava di portare al fallimento le banche stesse, private d’un tratto della loro liquidità. I greci rimasero per giorni senza soldi; alcune famiglie furono messe in ginocchio. L’eccessivo indebitamento del Paese portò la Bce a rifiutare ulteriori prestiti in favore degli ellenici. Messo alle strette e timoroso di una rivoluzione di piazza, Tsipras fu costretto a piegarsi agli ispettori europei. Risultato: il Paese è stato risanato – seppur con sacrifici di tutti – e ora gode di maggiore affidabilità internazionale rispetto all’Italia.

L’Italia sta vivendo una fase simile. Il nostro debito è fuori controllo e l’Europa sta per ricorrere alla procedura di infrazione. Questo comporterà due conseguenze immediate e automatiche.

La prima: dovremo sborsare 3,5 miliardi. Significa che le nostre manovre finanziarie saranno ancora più rigide.

La seconda: l’Ue non potrà più erogarci aiuti e contributi. I forzieri si chiuderanno e non avremo accesso a tutti quei benefici che, sino ad oggi, hanno tenuto a galla la nostra economia malata (si pensi anche al Q.E. di Draghi).

Dinanzi a una situazione del genere, il nostro Governo non avrà più liquidità per pagare i propri debiti: non ci sono solo quelli con i fornitori della pubblica amministrazione – che oggi si vorrebbero liquidare con i mini-bond, ossia con altri debiti – ma anche quelli dei pubblici dipendenti, le pensioni, le invalidità, gli assegni di disoccupazione, lo stesso reddito di cittadinanza.

La situazione è molto simile, dunque, a quella greca seppur originata da ragioni parzialmente diverse.

C’è poi un altro aspetto che non va sottovalutato. Il deficit dello Stato è finanziato principalmente dalle banche che acquistano il debito pubblico, i bot tanto per capirci. Dinanzi però a una situazione del genere, con un indebitamento superiore ai limiti di guardia, gli istituti di credito, temendo di non ottenere la restituzione dei propri investimenti e dinanzi a una forte crisi di liquidità, potrebbero comportarsi allo stesso modo di come si sono comportate le banche greche: chiudere gli sportelli alla propria clientela o comunque imporre un limite ai prelievi (in Grecia, il tetto massimo fu di 60 euro a conto corrente). Il tutto per trattenere dentro i forzieri quella liquidità necessaria per non fallire.

Ultimo punto da considerare. In tutto questo, il nostro governo, invece di mediare con l’Ue, sta conducendo un pericoloso braccio di ferro. In primo luogo innalzando l’asticella del ricatto con l’arma dei mini-bot. In secondo luogo, promuovendo una politica opposta a quella consigliata dall’Eurogruppo: non di taglio, ma di spesa. E così si pensa di aumentare il deficit oltre il 3% del pil per finanziare ulteriormente la flat tax, Quota 100 e Rdc.

Conte ha detto che non intende modificare di una virgola i calcoli dell’esecutivo. Parole chiave che, in altri tempi, sarebbero state una dichiarazione di guerra.

Si andrà dunque verso la procedura di infrazione e l’indebitamento pubblico crescerà. Dinanzi alla chiusura dei rubinetti europei, sarà ancora più difficile finanziare le manovre che lo Stato vuol condurre, giuste o sbagliate che siano. Ed allora le banche potrebbero tornare a fare una politica restrittiva: ulteriori limiti ai mutui, tassi di interesse più alti, chiusura dei finanziamenti alle imprese.

In tutto questo sarà meglio conservare un po’ di liquidità a casa, come si faceva una volta.