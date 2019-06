Segreteria studenti università: che succede se sbaglia?

Errata informazione in segreteria, risarcimento per lo studente decaduto dalla possibilità di presentare domanda di ammissione agli esami.

Da oggi in poi, quando dovrai recarti alla segreteria studenti dell’università per chiedere informazioni sull’iscrizione ai corsi di studi, sugli esami, sulle propedeuticità, sulle date da rispettare, sulle tasse da pagare e su altre questioni di particolare importanza, vacci con un amico o un parente che possa fare da testimone. Difatti, se mai dovessi ricevere informazioni sbagliate, che potrebbero cambiare il corso della tua carriera universitaria, potrai sempre citare in giudizio il Ministero dell’Istruzione e chiedere un risarcimento. Se è vero, infatti, che chi sbaglia paga ciò vale anche per la segreteria studenti dell’università.

A rendere pubblico questo concetto è una recente sentenza della Cassazione [1], una delle poche che si rinvengono in materia. Alla Corte è stato chiesto: che succede se la segreteria studenti dell’università sbaglia?

La responsabilità della segreteria studenti

Al pari di qualsiasi altra amministrazione, anche la segreteria studenti dell’università è responsabile per le informazioni errate fornite allo studente. Dunque è plausibile la richiesta di risarcimento avanzata dallo studente nei confronti dell’Università e del Ministero dell’Istruzione. Ma attenzione: sebbene possa apparire scontato che la segreteria studenti sia tenuta pagare per l’errore commesso, è tuttavia necessario ricorrano due elementi: il danno e la prova del danno. Li vedremo qui di seguito.

Il danno allo studente

Sarà forse per via della riluttanza (tipica di chi ancora deve completare gli studi) a fare guerra al personale amministrativo (e, per collegamento concettuale, anche ai docenti), è difficile imbattersi in pronunce che abbiano ad oggetto contestazioni contro la segreteria didattica. L’amministrazione ha “il coltello dalla parte del manico”, pensa lo studente prima di avviare una causa contro l’ente da cui dipende il suo futuro lavoro. Ragion per cui, solo a fronte di un certo e conclamato danno, è verosimile pensare a un’azione giudiziale.

È stato proprio questo il caso di un uomo che, dopo aver abbandonato il corso di studi in medicina, a distanza di 10 anni ha tentato di riprendere la vecchia carriera universitaria senza perdere gli esami già dati. Senonché, per una informazione non corretta ricevuta dalla segreteria, questi ha effettuato l’iscrizione fuori termine. Di qui la decadenza e il definitivo addio alla laurea.

Evidente la responsabilità del dipendente dell’ateneo; evidente anche il danno subito dall’oramai ex studente, che può chiamare in causa Ministero dell’Istruzione e Università per chiedere un adeguato ristoro economico.

È proprio sulla natura ed entità del danno che si deve concentrare lo studente prima di fare causa all’università e, di riflesso, al Ministero dell’Istruzione. Innanzitutto non sono ammesse, nel nostro ordinamento, le cause per “mero principio”: se non c’è un pregiudizio concreto, effettivo, attuale e non trascurabile, l’azione giudiziale viene rigettata. Non è tuttavia necessario che il danno sia irrecuperabile (come nel caso che ha originato la sentenza in commento): potrebbe anche trattarsi del ritardo di una sessione a laurearsi, della necessità di pagare un anno in più di tasse, ecc.

Chiaramente l’errore della segreteria deve determinare un danno «ingiusto», cosa che non si avrebbe se il dipendente prospettasse al giovane la possibilità di un beneficio che invece non gli sarebbe mai spettato in ogni caso (ad esempio una borsa di studi o un’anticipazione della sessione di esami).

Per comprendere quanto scatta il risarcimento è bene farsi una domanda: cosa sarebbe successo se lo studente avesse ricevuto le informazioni corrette? Avrebbe evitato un danno? Se la risposta è sì, allora via libera al risarcimento.

Il danno deve essere poi attuale e non potenziale: non è ammesso chiedere il risarcimento per danni futuri che, in quanto tali, non è detto che si verifichino.

La prova del danno

Come fare a dimostrare un’informazione sbagliata se questa è stata data a voce e non c’é nulla di scritto? Semplice: con un testimone che abbia assistito alla scena e possa riferire al giudice ciò che ha sentito dire all’impiegato allo sportello della segreteria studenti. È proprio così che è andata nel caso di specie: un amico aveva accompagnato lo studente e ha potuto poi confermare al giudice ciò che a questi era stato riferito erroneamente dal dipendente pubblico.

note [1] Cass. sent. n. 17052/19 del 26.06.2019.