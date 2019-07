Tasse automobilistiche: ultime sentenze

Pagamento della tassa automobilistica regionale; sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica; mancato versamento all’erario; esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche; auto storiche; accesso al beneficio fiscale.

E’ responsabile di peculato colui che si appropria delle somme riscosse per il pagamento delle tasse automobilistiche. Per saperne di più, leggi le ultime sentenze.

Toscana: tassa automobilistica regionale anche se il mezzo è sottoposto a fermo

Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8-quater, comma 4, della legge della Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) secondo cui, con riferimento ai titoli per la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale, la trascrizione presso il PRA del provvedimento di fermo derivante dalla procedura di riscossione coattiva di crediti di natura pubblicistica non esplica effetti ai fini della interruzione e sospensione dell’obbligo tributari.

L’esclusione della sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica nel periodo di fermo della vettura disposto dall’agente della riscossione non si pone in contrasto con la esenzione dal tributo (nella diversa ipotesi di fermo disposto dall’autorità amministrativa o da quella giudiziaria) prevista, in via di eccezione, dal d.l. n. 953 del 1982, e rientra, invece, nella regola innovativamente introdotta dallo stesso che vuole quel tributo correlato non più alla circolazione, ma alla proprietà del mezzo.

Corte Costituzionale, 05/11/2018, n.192

Tasse automobilistiche regionali vanno ammesse al passivo con privilegio

Le tasse automobilistiche regionali vanno ammesse al passivo fallimentare con il privilegio di cui all’art. 2752, comma 3, c.c., quali tributi degli enti locali.

Tribunale Vicenza sez. I, 12/09/2018

Legittimazione passiva dell’ente impositore

Nel processo tributario, la legittimazione passiva dell’ente impositore sussiste in capo all’Agenzia delle Entrate per tutti i tributi oggetto di causa, ad eccezione delle tasse automobilistiche, in relazione alle quali è legittimatala la competente Regione.

Cassazione civile sez. trib., 07/09/2018, n.21799

Soggetto autorizzato a ricevere il pagamento delle tasse automobilistiche

Integra il delitto di peculato la condotta del soggetto autorizzato a ricevere il pagamento delle tasse automobilistiche che si appropri delle somme riscosse nell’adempimento della funzione pubblica, atteso che quel denaro entra nella disponibilità della P.A. nel momento stesso della consegna all’incaricato dell’esazione, sicchè non esclude la consumazione del reato l’esistenza di una fideiussione a garanzia dell’obbligo di versare all’ente pubblico gli importi riscossi.

Cassazione penale sez. VI, 29/11/2017, n.2693

Somme riscosse dalle ricevitorie per il pagamento delle tasse automobilistiche

Il mancato versamento all’erario delle somme riscosse dalle ricevitorie per il pagamento delle tasse automobilistiche costituisce peculato.

Cassazione penale sez. VI, 28/09/2017, n.52729

Attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto

I gravi abusi che possono giustificare la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ricorrono quando si siano concretizzati in occasione dello svolgimento di tale attività e non anche se siano attinenti – come nel caso di specie – alla riscossione delle tasse automobilistiche.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 03/07/2017, n.7586

Auto storiche

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, il riferimento al possesso di autovetture da parte del contribuente, contenuto nei c.d. redditometri, deve intendersi esteso anche alle auto storiche, non rinvenendosi in dette disposizioni alcuna precisazione o restrizione al riguardo, e rappresentando tale circostanza un idoneo indice di capacità contributiva, dal quale possono correttamente desumersi elementi di valutazione, nell’ambito dell’apprezzamento riservato al giudice di merito, come fatto al quale notoriamente si ricollegano spese a volte anche ingenti.

Questo principio è ancor oggi attuale pur a fronte degli interventi legislativi, quali l’approvazione del nuovo codice della strada (d.lg. n. 285 del 1992) e l’art.63 della Legge n.342 del 2000 (in materia di tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli) che avrebbero riconosciuto l’appartenenza dell’auto storiche alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche, atteso che queste norme attuano tale classificazione a fini diversi da quelli fiscali ed in ogni caso tale diversificazione non vale ad escludere le auto storiche dalla categoria generale dell’autovetture il cui possesso è previsto dalle disposizioni tributarie quale indice di capacità contributiva.

Cassazione civile sez. VI, 26/06/2017, n.15899

Definizione agevolata: inapplicabilità alle tasse automobilistiche

La definizione agevolata ai sensi dell’art. 12 della l. n. 289 del 2002 è inapplicabile alle tasse automobilistiche quali tributi trasferiti alle regioni, ex art. 23 del d.lgs. n. 504 del 1992, dall’1 gennaio 1993.

Ne consegue l’irrilevanza dell’adesione prestata dal contribuente all’invito rivoltogli dall’agente della riscossione a far ricorso a detto condono, essendo, tale circostanza, inidonea ad impedire l’inefficacia della sanatoria ed a sottrarre all’Amministrazione finanziaria la titolarità del potere di valutare i presupposti di legge per l’accesso al beneficio fiscale.

Cassazione civile sez. trib., 17/05/2017, n.12254

Veicoli di persone disabili: esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche

L’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli di persone disabili deve essere applicata in base ai limiti di cilindrata previsti per l’aliquota IVA agevolata (v. Tab. A, Parte II, punto 31 allegata al d.P.R. n. 633 del 1972), indipendentemente dal tipo di alimentazione.

Pertanto, tale esenzione opera anche per i veicoli a metano, anche se la normativa relativa non preveda tale alimentazione, ma solo quella a benzina e diesel, in quanto il motore a benzina può essere predisposto anche per l’alimentazione a metano.

(Nella fattispecie l’Agenzia delle Entrate aveva respinto la richiesta di esenzione dalle tasse automobilistiche da parte di persona affetta da sordomutismo in relazione ad autovettura di cilindrata di 1984 c.c. alimentata metano misto benzina).

Comm. trib. prov.le Verona, 03/04/2017, n.154

Accertamento e riscossione delle tasse automobilistiche

In materia di tasse automobilistiche trasferite dalla normativa alle Regioni, la legittimazione attiva sia sostanziale che processuale spettava comunque all’Agenzia delle Entrate fino al giorno in cui la loro amministrazione era nelle mani dello Stato, ossia fino al primo gennaio 1999, giorno a decorrere dal quale sono stati trasferiti alle Regioni a statuto ordinario sia l’ accertamento sia la riscossione delle suddette imposte.

Comm. trib. prov.le Asti sez. II, 29/03/2017, n.80