C’è contraffazione in caso di alterazione di un marchio in modo ironico? Cosa succede in caso di utilizzo del marchio registrato altrui?

Il titolare di un marchio registrato può impedire ad altri di utilizzare lo stesso marchio o marchi simili che potrebbero generare confusione nella collettività e far ritenere che i prodotti derivino dalla medesima azienda. La contraffazione è punita quando vi è un’identità sostanziale degli elementi caratterizzanti il marchio stesso, tanto da trarre in inganno il consumatore. È l’ipotesi in cui due disegni o nomi divergono solo per aspetti marginali mentre il loro “nucleo caratterizzante” è lo stesso. Cosa succede però quando si tratta di una alterazione in forma ironica? Pensa, ad esempio, all’autore di una serie di t-shirt satiriche in cui vengono “presi in giro” i brand di note marche di abbigliamento, senza alcuna volontà di creare confusione tra i marchi stessi. Si può modificare un marchio in modo scherzoso?

Su questo aspetto si è, da poco, pronunciata la Cassazione [1]. Ecco cosa ha detto la Corte sul punto.

Marchio noto riprodotto in modo ironico: c’è contraffazione?

Per capire meglio la questione giuridica facciamo un esempio pratico.

Luca ha iniziato un’attività di stampa e vendita di magliette con disegni e frasi ironiche, prendendo spunto da marchi noti. Così, ad esempio, ha iniziato con le t-shirt con la scritta “INVERSACE” riportata all’inverso, facendo così richiamo al più noto marchio “Versace”. Poi ha usato il marchio Adidas per creare una foglia di marijuana e la scritta “ADIDASHISH”. Facendo il verso a Moschino, ha riprodotto una bottiglia di vino con scritto “MOSCATO”, e così via. I titolari dei relativi marchi si sono ribellati, ritenendo che l’utilizzo del marchio in forma ironica potesse costituire un’offesa al più noto brand e, quindi, una contraffazione vietata dalla legge. Luca però vince la causa. Nessuno infatti è tanto stupido da pensare che il logo riprodotto da Luca sia lo stesso di quello più noto.

Secondo la Cassazione, modificare un marchio in modo scherzoso non può creare confusione con i beni protetti dai marchi tutelati. Scopo della registrazione di un marchio, infatti, non è quello di tutelare l’immagine dell’azienda produttrice, ma il mercato, affinché cioè l’acquirente non sia portato a credere di acquistare un prodotto di una casa quando invece è realizzato da un’altra.

La parodia di un marchio noto non può generare alcun rischio di confusione tra i prodotti originali e quelli realizzati sfruttando in modo ironico loghi conosciutissimi dal grande pubblico. Per cui è impossibile parlare di contraffazione.

Nel caso deciso dalla Corte erano in ballo marchi notissimi, come Fila, Gucci, Adidas, Versace e Lacoste. Per i Giudici, però, il richiamo a tali marchi non è sufficiente per censurare i prodotti messi in vendita e ora sotto sequestro.

Per parlare di contraffazione è necessario che «il prodotto che sia assume falsificato sia confondibile con gli originali e sia idoneo a creare confusione nel consumatore: il marchio ha infatti una precisa funzione distintiva», finalizzata a «garantire l’affidamento dei consumatori sull’originalità del prodotto» posto in vendita. Ciò comporta che «il titolare del marchio previamente registrato non può vietare di per sé l’uso del segno distintivo in qualsiasi forma ove non sussista la confondibilità o l’affinità dei prodotti o servizi».

Lo stesso vale anche per l’uso del marchio per fini di espressione artistica che, secondo le norme della comunità europea, è del tutto lecito e corretto.

Anche il marchio ironico è originale

Per poter registrare un marchio è necessaria l’originalità del prodotto che lo renda facilmente distinguibile dagli altri. Anche i disegni che, prendendo spunto da un brand noto, lo riproducono in forma ironica presentano una indiscussa originalità, dato che risultano caratterizzati da immagini fatte apposta. Il fatto di avere come modello ispiratore un marchio registrato non significa che scopo del suo realizzatore sia l’imitazione, unico comportamento vietato dalla legge.

Invece la legge ritiene leciti i fini parodistici, artistici e descrittivi, essendo le immagini funzionali ad effettuare una riproduzione ironica di marchi celebri, non inidonea a creare confusione con i prodotti protetti dai marchi tutelati.

note [1] Cass. sent. n. 35166/19 del 31.07.2019.