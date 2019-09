Il Governo ottiene la fiducia alla Camera

Dopo le polemiche dentro e fuori l’Aula di Montecitorio, arriva il sì con 343 voti a favore contro i 263 contrari. Domani la replica al Senato.

Il Governo Conte-bis ha ottenuto la fiducia alla Camera dei deputati con 343 voti a favore e 263 contrari. Tre gli astenuti. Domani, alle 18, è previsto il voto al Senato.

La fiducia è arrivata alla fine di una giornata particolarmente polemica dentro e fuori l’Aula, con l’opposizione (in particolare la Lega) che ha accusato il presidente del Consiglio ed il Movimento 5 Stelle di avere dato vita a questo Esecutivo per un desiderio di potere e di mantenere la poltrona.

All’esterno di Montecitorio, la prevista manifestazione che ha visto insieme il capo del Carroccio, Matteo Salvini, e la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, insieme a qualche migliaio di persone. A loro si è unito anche il Governatore del Piemonte e leader del neonato partito Cambiamo, dopo l’uscita da Forza Italia.

Domani sera, come detto, il voto al Senato dove il risultato non è così scontato come quello di questa sera: i numeri sono così risicati che potrebbero non bastare a far passare la fiducia.