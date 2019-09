Affitto prima casa e bonus fiscale

Si può dare la prima casa in affitto se acquistata con l’agevolazione fiscale? Se dò la prima casa in affitto posso avere il bonus prima casa sulla seconda?

È sempre caro il tema del bonus prima casa: l’agevolazione consente un risparmio d’imposta notevole a chi compra un immobile da adibire ad abitazione. Tuttavia, la normativa è complicata e pone spesso numerosi dubbi come, ad esempio, quelli in materia di affitto.

Dopo aver spiegato, in un precedente articolo pubblicato oggi, come ottenere il bonus prima casa anche sulla seconda, in questa sede ci occuperemo invece di altri due interessanti quesiti. Il primo: l’abitazione acquistata con le agevolazioni fiscali può essere data successivamente in affitto? E chi dà in affitto la prima casa, ne può acquistare una seconda con le suddette agevolazioni, duplicando quindi il beneficio?

Ma procediamo con ordine e cerchiamo di comprendere quali sono tutte le implicazioni che si possono verificare tra l’affitto prima casa e il bonus fiscale.

Agevolazioni fiscali prima casa

Non vogliamo dilungarci su un tema che abbiamo trattato più volte in questo stesso giornale: quello dei requisiti per ottenere il bonus prima casa. Ricordiamo che l’agevolazione consiste in una riduzione dell’Iva (per chi compra da costruttore) al 4% o dell’imposta di registro (per chi compra da privato) al 2%.

In più, ricordiamo quali sono le condizioni per ottenere l’agevolazione fiscale in commento:

la casa da acquistare non deve essere “ di lusso ”: non deve cioè rientrare nelle categorie catastali A/8 e a/9;

”: non deve cioè rientrare nelle categorie catastali A/8 e a/9; il proprietario non deve avere (neanche per quote) una o più abitazioni situate nello stesso Comune ove si trova la nuova abitazione che si intende comprare. Diversamente, è tenuto a cederla (venderlo o donarlo) prima del rogito;

il proprietario non deve essere titolare (neanche per quote) di un’altra abitazione, ovunque situata in Italia, acquistata già con il bonus prima casa. In caso contrario, deve cederla (venderla o donarla) entro 1 anno dalla firma del rogito della nuova casa;

il proprietario deve fissare la propria residenza nel Comune ove si trova la nuova abitazione (non necessariamente nella stessa via) entro 18 mesi dal rogito;

nel Comune ove si trova la nuova abitazione (non necessariamente nella stessa via) entro 18 mesi dal rogito; il proprietario si deve impegnare a non vendere la nuova casa per almeno 5 anni. Se lo fa, per non decadere dalle agevolazioni fiscali, deve acquistare entro l’anno successivo una nuova abitazione con le caratteristiche della “prima casa” appena elencate e fissarvi la propria residenza.

Per maggiori informazioni, ti invito a leggere la guida sull’agevolazione prima casa.

Si può dare la prima casa in affitto?

Una volta acquistata l’abitazione con il bonus prima casa, questa può essere data in affitto senza subire la decadenza dai benefici fiscali. Non osta la necessità di fissare la propria residenza nel medesimo Comune ove si trova la nuova abitazione. Come detto, infatti, la legge richiede che detta residenza sia stabilita in un posto qualsiasi purché all’interno del territorio comunale ove si trova la nuova abitazione, ma non necessariamente nella via e al numero civico di quest’ultima.

Quindi, il contribuente ben potrebbe dare in affitto la prima casa e andare a vivere in un altro immobile, magari ottenuto in comodato da un parente. Chiaramente, non deve trattarsi di un’altra casa di sua proprietà poiché, altrimenti, verrebbe meno il requisito secondo cui, nello stesso Comune, non si possono avere due o più abitazioni.

Leggi Si può affittare la prima casa?

Tale è anche il pensiero dell’Agenzia delle Entrate che, con una apposita circolare [1], ha detto che la locazione dell’immobile acquistato con l’agevolazione in parola non comporta la decadenza, in quanto «non si ha la perdita del possesso dell’immobile».

In sintesi: se è vero che non si deve essere per forza residenti nell’abitazione acquistata col bonus, la si può certo dare in affitto a terzi e fissare la propria residenza altrove, purché nello stesso Comune.

Si può dare la prima casa in affitto e acquistare la seconda casa con le agevolazioni fiscali?

Passiamo ora al secondo quesito: chi ha già acquistato un immobile con il bonus prima casa, se decide di darlo in affitto, ne può acquistare un secondo usufruendo per la seconda volta dell’agevolazione fiscale in commento?

La Cassazione, in passato, ha detto che si può duplicare il bonus se l’abitazione precedente è divenuta inidonea all’uso (si pensi a un edificio pericolante dopo un terremoto o a un appartamento troppo piccolo dopo la nascita dei figli): in tal caso, senza bisogno di vendere la prima casa, se ne può acquistare un’altra ottenendo di nuovo l’agevolazione fiscale.

Secondo la Cassazione [2], l’inidoneità della prima casa che consente l’acquisto di una seconda con le agevolazioni fiscali può derivare anche da un impedimento di natura giuridica come la presenza di diritti di terzi: ad esempio, un usufrutto o un contratto di locazione. Pertanto, stando all’indirizzo della Suprema Corte, se la prima casa viene data in affitto a terzi il contribuente ne può acquistare un’altra da adibire a prima casa usufruendo di nuovo delle agevolazioni fiscali.

Tale tesi, però, non è condivisa dall’Agenzia delle Entrate [3]. L’amministrazione finanziaria ritiene impossibile avvalersi dell’agevolazione “prima casa” in sede di acquisto di una seconda abitazione per chi è già proprietario di un’altra casa nel medesimo Comune anche se non abitata perché data in affitto.

L’Agenzia, in sostanza, rifiuta di aderire all’ordinamento della Cassazione quando ha sancito che l’agevolazione “prima casa” compete anche a chi abbia già, nel medesimo Comune, la proprietà di un’altra casa di abitazione che sia però inidonea all’uso abitativo del contribuente in quanto locata a terzi (a meno che si tratti di una locazione maliziosamente preordinata a consentire un abusivo utilizzo dell’agevolazione).

Secondo l’Agenzia delle Entrate, il concetto di “casa di abitazione” per come inteso dalla legge impedisce l’uso dell’agevolazione nei casi in cui il contribuente sia già proprietario, nello stesso Comune o nell’intero territorio nazionale se acquistato con le agevolazioni, di un immobile ad uso abitativo.

In altre parole, l’Agenzia ritiene che non possa attribuirsi rilevanza ad un concetto di “inidoneità” collegato ad una indisponibilità “giuridica” (ad esempio, in virtù del contratto di locazione) di carattere meramente temporaneo e comunque dipendente dalla volontà del contribuente.

note [1] Ag. Entrate Circolare n. 1/1994, cfr. anche Circolare n. 18/E par 3.11.3 del 29.05.2013. [2] Cass. sent. n. 19989/2018 del 27.07.2018. Sulla stessa scia Cass. sent. n. 2565/2018, 18128/2009 e 100/2010 (avallate da Corte Costituzionale n. 203/2011), Cass. sent. n. 3921/2014, 21289/2014, n. 2278/2016 e 27376/2017; Ctp Alessandria 22/2010; Ctp Matera 820/2011; Ctr Puglia 134/2013; Ctr Lombardia 2970/2014; Ctr Lombardia 4272/2015. In senso contrario: Cass. sent. n. 25646/2015, 25521/2016, 14740/2017, 19255/2017. [3] Ag. Entrate risposta a interpello n. 378/19 del 10.09.2019. Autore immagine: 123rf com