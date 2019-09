Migranti, Ocean Viking sta per sbarcare a Lampedusa: ok dell’Italia

“Siamo accoglienti ma non cretini” dice il sindaco di Lampedusa.

Autorizzato lo sbarco della nave di migranti a Lampedusa. Le autorità italiane hanno dato l’ok all’approdo in porto sicuro della nave Ocean Viking.

“Le autorità italiane hanno appena assegnato alla Ocean Viking un porto sicuro di sbarco. Dopo sei giorni dal primo soccorso, gli 82 naufraghi a bordo presto sbarcheranno a Lampedusa. Medici senza Frontiere e Sos Mediterranea sono sollevate”. Lo scrive Medici senza Frontiere in un tweet.

Il sindaco di Lampedusa ha commentato: accoglienti sì ma cretini no: perché non farli sbarcare altrove?”. La nave – continua il commento – era più vicina alla Sicilia. Noi non siamo idioti. “O il Viminale rispetta le regole o alzeremo la voce. La nostra isola non può essere la soluzione a tutti i problemi”.

“Por fin”, cioè finalmente. Ecco il commento della ong Open Arms sulla decisione delle autorità italiane di assegnare un porto italiano alla nave Ocean Viking di Medici senza frontiere.

“C’è voluto un po’, ma finalmente alla #OceanViking è stato assegnato un porto sicuro. Piccoli segnali di #discontinuità”. Così, su Twitter Matteo Orfini (Pd).

“Spero sia solo l’inizio di una procedura di normalizzazione del diritto. Le autorità italiane non stanno facendo altro che rispettare la legge”. Lo ha detto all’Adnkronos Alessandra Sciurba, portavoce di Mediterranea Saving Humans parlando della decisione delle autorità italiane di assegnare alla Ocean Viking il porto di Lampedusa.

Non potevano mancare le reazioni di Salvini. “Eccoli, porti aperti senza limiti…” Così con poche parole secche l’ex ministro dell’Interno commenta su facebook, postando la relativa notizia dell’Adnkronos, la decisione dell’Italia di assegnare alla Ocean Viking, con 82 migranti a bordo, come porto sicuro di sbarco Lampedusa.

“Finalmente una procedura quasi normale, senza le inutili, crudeli ed inefficaci isterie dell’ex ministro dell’Interno. Salvini è solo fuffa!” Lo scrive su twitter il senatore Gregorio De Falco.