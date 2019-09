Pontida: cosa sta dicendo Salvini

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

La cronaca dal raduno della Lega. Decine di migliaia attorno al capo del Carroccio, tra insulti a Mattarella e ai cronisti e appelli al voto.

La giornata di Matteo Salvini a Pontida è iniziata poco prima delle 10:30. Un saluto ai ragazzi del servizio d’ordine, poi dritto verso la zona stampa per incontrare i cronisti, alcuni dei quali erano stati bersaglio degli insulti dei leghisti. A dire il vero, parole poco ortodosse sono state rivolte non solo ai giornalisti ma anche al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, apostrofato di “mafioso”. “Toni sbagliati”, ha censurato più tardi Salvini.

Il capo del Carroccio esordisce parlando delle elezioni regionali dell’Umbria, previste per il 27 ottobre, con un attacco all’ex alleato di Governo: “Di Maio è disperato e chiede aiuto al Pd per non scomparire”, dice Salvini. “Lascio a lui la disperazione”.

Un passaggio sulla legge elettorale, che Salvini vorrebbe modificare attraverso un referendum per giungere ad una soluzione con il solo sistema maggioritario: “Basta partitini del 3%”, ha spiegato. “Bisogna mettere in sicurezza il Paese. Forza Italia e Fratelli d’Italia sono d’accordo”.

Non è mancata una frecciata su Roma: “Una città conciata così per colpa del duo Raggi-Zingaretti”, ha sentenziato Salvini riferendosi alla sindaca della Capitale e al Governatore del Lazio.

Il capo della Lega ha svelato anche la sua intenzione di convocare un secondo referendum, oltre a quello sulla legge elettorale. Riguarda il decreto sicurezza-bis, che l’attuale Governo vorrebbe modificare: se verrà, ha annunciato Salvini, verrà chiesto al popolo di pronunciarsi in merito.

Folla, intanto, impazzita al passaggio di Salvini tra i militanti. Lo hanno abbracciato, attirato verso di loro. Qualcuno, addirittura, si è vantato dicendo “l’ho toccato”. Tra i cori più gettonati, si è sentito “c’è solo un capitano”.