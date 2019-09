Salvini promette: presto gli italiani torneranno a votare e allora….

“Si godessero la poltrona, ma ancora per poco”: il leader della Lega a Mattino Cinque su Canale 5.

«Cercheremo di fare in modo che questo governo abusivo e irrispettoso duri il meno possibile. Gli italiani prima o poi voteranno. Pd e M5S si sono messi insieme per non andare a votare e per far fuori Salvini ma non possono scappare all’infinito. E io dico: godetevi la poltrona perché quando gli italiani voteranno vi manderanno a casa”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Mattino Cinque su Canale 5.

L’ex ministro degli interni è di ritorno da Pontida, il luogo simbolo della Lega, là dove si sono consumati già numerosi giuramenti in nome della Padania (Leggi Salvini a Pontida: sfideremo i traditori).

Con riferimento poi all’episodio del giornalista aggredito proprio durante il raduno di ieri, Salvini dice: «Non bisogna mai essere acidi. Anche perché la vita è così breve e bella per prendersela con qualcuno… Repubblica è un giornale che quotidianamente mi insulta, mi minaccia, mi diffama. Io però agli avversari rispondo con un sorriso, con dolcezza e poi con il voto degli italiani, che alla fine sono molto più intelligenti di quanto un giornalista spocchioso e arrogante di sinistra li faccia».

«Mi sono visto e sentito con Berlusconi e Meloni, e anzi l’appuntamento è per il 19 ottobre a San Giorvanni, ed è aperto a tutti gli italiani, non solo ai partiti, a tutti coloro che non si sentono rappresentati da Renzi, Grillo e Di Maio» così ha proseguito Matteo Salvini a Mattino Cinque, su Canale 5, ricordando che il centrodestra governa nei comuni e nelle regioni e «governerà presto l’Umbria, la Calabria, l’Emilia Romagna, la Toscana, mandando a casa il Pd». Questo, ha aggiunto, è un «un governo truffa che non risponde alle esigenze degli italiani, ma gli italiani il conto prima o poi lo portano».