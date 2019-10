Imposta successione: ultime sentenze

Leggi le ultime sentenze su: determinazione dell’imposta di successione; denuncia di successione; accertamento, liquidazione e riscossione dell’imposta; accettazione successione con beneficio di inventario.

Imposta di registro su atti giudiziari e imposta di successione: differenze

L’imposta di registro su atti giudiziari e l’imposta di successione hanno presupposti diversi: l’imposta di registro conseguente alla sentenza ha come presupposto l’atto giudiziale ed è dovuta per il costo connesso alla fruizione del servizio pubblico dell’amministrazione della giustizia, mentre l’imposta di successione ha la funzione di colpire il trasferimento di ricchezza a titolo derivativo in capo all’erede, sicché la concorrenza delle due imposte, laddove sussistano i presupposti per l’imposizione, è legittima e non contrasta col divieto di doppia imposizione.

Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. XIV, 07/03/2019, n.1423

Imposta di successione e dichiarazione di successione

In materia di imposta di successione, la dichiarazione con la quale il contribuente si impegna a proseguire l’esercizio dell’attività di impresa del “de cuius”, ovvero a detenerne il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dal trasferimento, da presentarsi contestualmente alla dichiarazione di successione, costituisce condizione di ammissione al godimento del beneficio di cui all’art. 3, comma 4 ter, del d.lgs. n. 346 del 1990, stante la necessità della collaborazione del contribuente in relazione a circostanze non altrimenti conosciute o conoscibili dall’Amministrazione ed alle quali la legge ricollega detto beneficio.

Cassazione civile sez. trib., 29/01/2019, n.2417

Accettazione dell’eredità con beneficio di inventario e imposta di successione

Ai fini della determinazione dell’imposta di successione, l’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario non implica alcuna deducibilità delle passività diversa da quella ordinaria prevista per l’accettazione pura e semplice dagli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 346 del 1990, ma assume rilevanza solo nel momento della riscossione dell’imposta la quale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del detto decreto, è contenuta nel limite del valore della quota ereditaria al fine di ridurre il sacrificio economico dell’erede entro l’ambito dell’effettivo arricchimento dello stesso.

Cassazione civile sez. trib., 19/12/2018, n.32828

Imposta di successione e delazione ereditaria

In tema di imposta di successione, ove venga presentata, ai sensi degli artt. 28, comma 6, e 33, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 346 del 1990, dichiarazione integrativa o sostitutiva, che si rende necessaria solo in presenza di un evento che abbia modificato la delazione ereditaria, incidendo quantitativamente sull’asse, il termine di decadenza triennale del potere accertativo dell’Ufficio decorre dalla data di presentazione della stessa, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di dichiarazione meramente modificativa, che non può riguardare dati incidenti sulla devoluzione d’eredità, e nella quale detto termine di decadenza decorre dalla presentazione dell’originaria dichiarazione di successione.

Cassazione civile sez. trib., 07/12/2018, n.31729

Ritardo nella presentazione della denuncia di successione

In tema di imposta di successione, la violazione dell’art. 31 del d.lgs. n. 346 del 1990, a norma del quale – nel testo “ratione temporis” vigente – la denuncia di successione va presentata entro sei mesi dalla apertura della successione, non è più sanzionata specificamente, a meno che non trasmodi in vera e propria omissione, la quale, come si evince dall’art. 33, comma 1, d.lgs. cit., si verifica allorché, scaduto il termine, l’accertamento d’ufficio preceda la dichiarazione del contribuente: l’art. 50 del medesimo d.lgs., come sostituito dall’art. 2, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 473 del 1997, a far data dal 1° aprile 1998, si limita infatti a sanzionare l’omissione della denunzia, mentre l’art. 52 si riferisce al solo pagamento dell’imposta oltre il termine a tal fine stabilito dall’art. 37.

Poiché, inoltre, ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997, applicabile anche ai giudizi in corso alla data del 1° aprile 1998, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, la nuova disciplina sanzionatoria può essere utilmente invocata anche in riferimento alle violazioni commesse anteriormente alla predetta data.

Cassazione civile sez. trib., 31/10/2018, n.27840

Imposta di registro sugli atti di divisione ereditaria

In tema d’imposta di registro dovuta sugli atti di divisione ereditaria, l’art. 34 del d.P.R. n. 131 del 1986, prevedendo che la massa comune è costituita dal valore dell’asse ereditario netto determinato a norma dell’imposta di successione, richiama le disposizioni relative a quest’ultima imposta (nella specie, l’art. 7 del d.P.R. n. 637 del 1972), le quali identificano la base imponibile con il valore netto dell’asse ereditario e delle singole quote, prevedendo che del valore delle donazioni soggette a collazione si tenga conto soltanto ai fini della determinazione delle aliquote, da applicarsi al solo valore dei beni caduti in successione: ne deriva che l’istituto della collazione non trova applicazione nella determinazione della base imponibile, la quale è costituita esclusivamente dall’incremento patrimoniale verificatosi in favore dei successori, senza che assuma alcun rilievo il valore dei beni già appartenenti a questi ultimi, il cui assoggettamento a tassazione si tradurrebbe d’altronde in una duplicazione d’imposta, trattandosi di beni sui quali, nella normalità dei casi, è stata già pagata l’imposta sulle donazioni.

Cassazione civile sez. VI, 16/10/2018, n.25929

Oneri non indicati nella dichiarazione di successione

In tema di condono fiscale, la controversia concernente la deducibilità di passività non dichiarate entro il termine di cui all’art. 23, comma 4, del d.lgs. n. 346 del 1990 rientra nel concetto normativo di lite pendente definibile ai sensi dall’art. 16 della l. n. 289 del 2002, atteso che la stessa non ha ad oggetto la mera liquidazione dell’imposta di successione.

Cassazione civile sez. trib., 01/10/2018, n.23724

Imposta di successione e gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione

In tema d’imposta di successione, gli errori commessi dal contribuente nella dichiarazione sono in ogni caso emendabili, sia in virtù del principio generale secondo cui la dichiarazione non ha valore confessorio e non è fonte dell’obbligazione tributaria, sia in virtù dei principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione, nonché di collaborazione e buona fede che devono improntare i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria ed il contribuente.

Alla correzione non osta né l’intervenuta scadenza del termine per la presentazione della denunzia di successione, che non ha natura decadenziale, né l’art. 31, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, che concerne le modifiche da apportare agli elementi oggettivi e soggettivi della dichiarazione, né l’eventuale notifica di un avviso di liquidazione, riflettendosi tale circostanza solo sul regime dell’onere della prova in giudizio.

Cassazione civile sez. trib., 30/05/2018, n.13595

Imposta di succession e accertamento integrativo

Nell’ambito della determinazione dell’imposta di successione, ai fini della certezza del diritto, l’atto finale del processo di accertamento esercita un effetto preclusivo sia in relazione ai fatti conosciuti e sia nei confronti di quelli conoscibili, ma esistenti, dall’Amministrazione finanziaria. Pertanto, in caso di accertamento integrativo, gli elementi posti a base del nuovo atto devono essere “nuovi”, ovvero la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi deve essere intesa in senso oggettivo e non in senso soggettivo.

Comm. trib. reg. Genova, (Liguria) sez. V, 21/05/2018, n.619

Responsabilità dell’erede per i debiti ereditari

La limitazione della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari, derivante dall’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, ivi compreso l’erario, che, di conseguenza, pur potendo procedere alla notifica dell’avviso di liquidazione nei confronti dell’erede, non può esigere il pagamento dell’imposta di successione, sino a quando non venga chiusa la procedura di liquidazione dell’eredità e sempre che sussista un residuo attivo in favore dell’erede. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l’illegittimità della cartella di pagamento, notificata quando la procedura di liquidazione dei debiti ereditari non era ancora conclusa).

Cassazione civile sez. trib., 11/05/2018, n.11458

Imposte di successione e donazione

In tema di rettifica del valore degli immobili dichiarati ai fini dell’imposta di successione e di donazione, l’onere dell’allegazione di documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente riguarda solo gli atti costituenti presupposto del provvedimento impositivo e relativi al contribuente stesso, non anche quelli afferenti contribuenti diversi, menzionati al solo fine della comparazione dei valori. Infatti l’art. 34, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, a differenza del comma 2 dello stesso articolo, non richiede l’allegazione del documento, né diverse conclusioni devono desumersi dall’art. 7 della l. n. 212 del 2000, perché ciò che si richiede all’Amministrazione finanziaria è di porre il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, così da approntare la difesa senza un inesigibile aggravio.

Cassazione civile sez. trib., 26/05/2017, n.13342