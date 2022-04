Trasferimento disciplinare: ultime sentenze

Violazione per dolo o colpa dei doveri etici e deontologici; sanzione disciplinare; illecito disciplinare; contrattazione collettiva.

Trasferimento per incompatibilità ambientale: non ha carattere sanzionatorio, né disciplinare

In caso di incompatibilità ambientale, il trasferimento di autorità non ha carattere sanzionatorio, né disciplinare, basandosi sulla valutazione del presupposto della sussistenza oggettiva di una situazione di fatto lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’Amministrazione.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 05/08/2021, n.9277

Trasferimento per incompatibilità ambientale e trasferimento disciplinare: differenze

Il trasferimento per incompatibilità ambientale ha natura amministrativa e si fonda sulla sussistenza di un obiettivo pericolo per l’immagine di funzionalità e affidabilità dell’ufficio, che può essere anche generato da una condotta volontaria del giudice, ma pur sempre non riprovevole. Va distinto, perciò, dal trasferimento disciplinare di natura giurisdizionale dovuto alla violazione per dolo o colpa dei doveri etici e deontologici del giudice, in primis di quello d’indipendenza.

Consiglio di Stato sez. V, 22/08/2019, n.5783

Trasferimento disciplinare del magistrato ad altra sede o ufficio

In materia di procedimento disciplinare a carico di magistrati, l’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 109 del 2006, nello stabilire che la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura – nell’infliggere una sanzione diversa dall’ammonimento e dalla rimozione – possa disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio, deve essere interpretato nel senso di prevedere entrambe le misure, senza escluderne il cumulo, poiché la ratio della norma non è quella di sanzionare ulteriormente il magistrato, ma di impedire che il contesto ambientale in cui esso opera, rispetto al quale sono rilevanti sia la sede che le funzioni svolte, determini ulteriori violazioni disciplinari lesive del buon andamento della giustizia, tutelando, pertanto, un interesse pubblico riconducibile all’articolo 97 della Costituzione e dall’intero titolo IV della Costituzione.

Cassazione civile sez. un., 06/02/2018, n.2804

Trasferimento del lavoratore per giustificato motivo tecnico, organizzativo e produttivo

Il trasferimento del lavoratore ad una sede di lavoro diversa da quella dove prestava precedentemente servizio, pur potendo essere previsto come sanzione disciplinare dalla contrattazione collettiva, la quale è abilitata a individuare sanzioni diverse da quelle tipiche previste dall’art. 7 della legge n. 300 del 1970, non assume tale natura ove il datore di lavoro si limiti ad esercitare lo ius variandi riconosciutogli dall’art. 2103 c.c., allegando la sussistenza di un giustificato motivo tecnico, organizzativo e produttivo per il mantenimento del luogo di lavoro (nella specie, la soppressione dell’attività presso il luogo di origine ed il suo accentramento nella nuova sede), e non è pertanto assoggettato alle garanzie previste dai commi 3 e 4 dell’art. 7 e dalla contrattazione collettiva, le quali devono invece assistere il successivo licenziamento intimato al lavoratore per la sua protratta assenza dalla nuova sede di servizio, configurandosi tale provvedimento come sanzione disciplinare, in quanto il predetto comportamento costituisce una tipica inadempienza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Cassazione civile sez. lav., 24/03/2010, n.7045

Legittimità del trasferimento

Il trasferimento del lavoratore, che segue l’irrogazione di una sanzione disciplinare, non assume, per effetto di questo solo rapporto cronologico, esso stesso valore sanzionatorio, ben potendo un fatto disciplinarmente rilevante costituire altresì una delle ragioni tecniche, organizzative o produttive, previste dall’art. 2103 c.c., ai fini della legittimità del trasferimento, come nel caso in cui, con congruo apprezzamento delle specifiche circostanze, il pregresso illecito disciplinare si palesi tale da suggerire, per il lavoratore che se ne è reso autore, un immediato mutamento di sede, al fine di evitare contatti presuntivamente pregiudizievoli con i colleghi di lavoro, con incidenza negativa sul rendimento dei singoli e quindi sulla produttività dell’impresa.

Cassazione civile sez. lav., 01/09/2003, n.12735

Trasferimento disciplinare e pretesa risarcitoria

La pretesa risarcitoria avente ad oggetto il danno biologico patito in seguito al trasferimento disciplinare annullato dal g.a., riguarda la lesione di diritti soggettivi e precisamente del diritto alla salute e del diritto all’integrità del patrimonio sicché essa si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (nel caso in esame il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell’illegittimità del decreto di trasferimento punitivo).

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 08/05/2003, n.2971

Trasferimento disciplinare dei pubblici impiegati

È fondata, quanto al “fumus boni iuris”, la domanda del dipendente pubblico relativa alla sospensione dell’atto di immediato trasferimento, tenendo conto, da una parte, dell’indicazione delle ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a base di tale atto, dall’altra, dell’abrogazione della norma sul trasferimento disciplinare dei pubblici impiegati.

Quanto al “periculum in mora”, deve ritenersi concreto il rischio che siano pregiudicate le ragioni della lavoratrice ove questa fosse costretta ad attendere l’esito del giudizio di cognizione ordinaria; in ogni caso, l’impugnato provvedimento della p.a. contrasta con i precetti di cui all’art. 22 l. n. 300 del 1970 nonché all’art. 40 d.P.R. n. 266 del 1987, non essendo stato richiesto il nulla osta della organizzazione sindacale di appartenenza.

Pretura Campobasso, 14/01/1999

Trasferimento disciplinare: è legittimo?

Il trasferimento disciplinare è legittimo sempre che esso sia previsto come tale dalla contrattazione collettiva, non potendo, in caso contrario, il datore di lavoro sanzionare l’inadempimento del lavoratore col suo trasferimento, atteso che il potere disciplinare deve essere esercitato nel rispetto degli obblighi di predeterminazione e di tipicità previsti dal comma 5 dell’art. 7 l. 20 maggio 1970 n. 300; la previsione contrattuale di tale tipo di trasferimento – che risponde da un lato, all’interesse del datore di lavoro a non disperdere la professionalità del proprio dipendente, e, dall’altro, all’interesse delle associazioni sindacali di determinare una ulteriore graduazione della sanzione disciplinare, consentendo così di non privare del lavoro un dipendente che ha commesso fatti per i quali non vi sarebbe altra possibilità che l’irrogazione del licenziamento – non si pone in contrasto con il divieto, sanzionato dal comma 4 del citato art. 7, di sanzioni che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro, atteso che il trasferimento non modifica definitivamente il rapporto di lavoro, e neanche il contenuto qualitativo e professionale della prestazione svolta, incidendo invece soltanto sul luogo del suo svolgimento.

Cassazione civile sez. lav., 28/09/1995, n.10252

Trasferimento del lavoratore da un’unità produttiva ad un’altra

Non è in contrasto con l’art. 7 della legge n. 300 del 1970 (che vieta di disporre sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro) né con l’art. 13 della stessa legge (che permette il trasferimento del lavoratore da un’unità produttiva ad un’altra solo per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive) il c.d. trasferimento disciplinare previsto dalla contrattazione collettiva, allorché lo spostamento del lavoratore avvenga da un ufficio ad un altro della medesima sede, in modo da non comportare alcun mutamento topografico del luogo di lavoro, ed allorché le nuove mansioni assegnate al lavoratore siano equivalenti a quelle svolte in precedenza.

Cassazione civile sez. lav., 23/05/1991, n.5797

Trasferimento disciplinare e licenziamento

La sanzione del trasferimento disciplinare, malgrado le previsioni del comma 4 dell’art. 7 statuto lavoratori e del comma ultimo dell’art. 2103 c.c., può essere introdotta dalle parti sociali, nell’esercizio dell’autonomia collettiva, per consentire un’ulteriore graduazione dei provvedimenti disciplinari in ordine a fatti che altrimenti sarebbero sanzionabili con il licenziamento; infatti – a parte il rilievo circa la non irreversibilità (ai sensi del comma ultimo dello stesso art. 7) del detto trasferimento – deve considerarsi che, mentre il divieto d’irrogazione di “sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro”, sancito dal comma 4 dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, non si riferisce ai mutamenti del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, intendendo essenzialmente impedire la dequalificazione professionale per fini punitivi, la previsione collettiva del trasferimento disciplinare, implicando una correlazione di tale sanzione a comportamenti concretamente e preventivamente individuati come fattori di disordine organizzativo, tecnico e produttivo, non è contraria neppure alla norma di ordine pubblico di cui al comma ultimo dell’art. 2103 c.c. (nel testo introdotto dall’art. 13 della legge n. 300 del 1970).

Cassazione civile sez. lav., 21/11/1990, n.11233

Trasferimento disciplinare e contrattazione collettiva

È legittimo il trasferimento disciplinare, allorché la contrattazione collettiva includa tale provvedimento nell’elenco delle possibili sanzioni.

Cassazione civile sez. lav., 21/11/1990, n.11233