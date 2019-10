Abbandono rifiuti: ultime sentenze

Scopri le ultime sentenze su: reato di abbandono dei rifiuti; trasformazione del terreno in una discarica abusiva; reato di inquinamento ambientale; responsabilità del proprietario del terreno; condotta illecita del terzo; abbandono incontrollato di rifiuti.

Area interessata dall’abbandono dei rifiuti: responsabilità oggettiva del proprietario

Non è configurabile una responsabilità oggettiva a carico del proprietario o di coloro che a qualunque titolo abbiano la disponibilità dell’area interessata dall’abbandono dei rifiuti (nella specie, il TAR ha statuito che se ignoti abbandonano rifiuti a margine della strada, il Sindaco non può ordinare alla Provincia di ripristinare il guard rail danneggiato per limitare il passaggio dei trasgressori).

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 19/08/2019, n.4368

Abbandono illecito di rifiuti: imputabilità

La disciplina prevista dall’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 è improntata ad una rigorosa tipicità dell’illecito ambientale non essendoci spazio per una responsabilità oggettiva, in quanto l’imputabilità dell’abbandono illecito di rifiuti a titolo di dolo o colpa non ammette eccezioni, anche in relazione ad un’eventuale responsabilità solidale del proprietario dell’area.

Consiglio di Stato sez. II, 13/06/2019, n.3966

Reato di abbandono di rifiuti sul suolo: elementi costitutivi

In tema di abbandono dei rifiuti sul suolo, gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 255, comma 3, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 sono l’adozione di un’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti, di smaltimento degli stessi e di ripristino dello stato dei luoghi, emessa ai sensi dell’art. 192, comma 3, del d.lg. citato, e la condotta di inottemperanza da parte dei suoi destinatari.

Cassazione penale sez. III, 04/06/2019, n.31310

Rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati

La sanzione penale di cui all’art. 255, comma 3 , d.lg. n. 152 del 2006 è rivolta propriamente ai destinatari formali dell’ordinanza sindacale, mentre il precetto di cui all’art. 193, comma 3, è rivolto ai responsabili dell’abbandono di rifiuti e ai proprietari del terreno inquinato. Ma in ogni caso, spetta a costoro, per evitare di rendersi responsabili dell’inottemperanza, di ottenere l’annullamento dell’ordinanza sindacale per via amministrativa o per via giurisdizionale, o – al limite – di provare in sede penale di non essere proprietari del terreno né responsabili dell’abbandono, al fine di ottenere dal giudice penale la disapplicazione dell’ordinanza per illegittimità (cioè per mancanza dei presupposti soggettivi).

Cassazione penale sez. III, 07/05/2019, n.31291

Assenza di contaminazione del sito e procedure di bonifica

In assenza di contaminazione del sito (nei termini definiti dall’art. 240 comma 1, lett. e, T.U.A.) non sono applicabili le procedure di cui agli artt. 242 comma 2 ss. T.U.A. e quindi non è ammessa la messa in sicurezza permanente, configurandosi diversamente un’ipotesi di abbandono di rifiuti, con conseguente obbligo di rimozione e destinazione degli stessi agli impianti autorizzatori al trattamento.

T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 08/04/2019, n.326

Reato di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti

In tema di reati ambientali, il riferimento operato dall’art. 256, comma 2, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, quanto ai soggetti attivi del reato di abbandono o di deposito incontrollato di rifiuti, ai “responsabili di enti”, ricomprende coloro che sono preposti ad ogni tipologia di ente giuridico, anche di natura associativa e con finalità non lucrative, aventi o meno personalità giuridica.

(Fattispecie di reato ritenuto ascrivibile al rappresentante di un’associazione sportiva dilettantistica di tiro a volo, che aveva abbandonato in modo incontrollato i rifiuti derivanti da tale attività).

Cassazione penale sez. III, 21/03/2019, n.23794

Ingiunzione alla rimozione dei rifiuti abbandonati

Deve ritenersi che il Responsabile dell’ufficio tecnico comunale sia competente ad adottare, nei confronti di A.N.A.S., un’ingiunzione alla rimozione dei rifiuti abbandonati, non potendo tuttavia lo stesso adottare invece un ordine di bonifica, decontaminazione e risanamento igienico del sito; tali adempimenti, infatti, vanno oltre la gestione e pulizia delle strade e, essendo espressione di un rimedio sanzionatorio per la violazione del divieto di abbandono dei rifiuti, rientrano fra quelli attribuiti alla competenza del Sindaco.

Consiglio di Stato sez. V, 14/03/2019, n.1684

Controlli della PA per l’abbandono di rifiuti

I controlli che l’Amministrazione Pubblica svolge in merito all’abbandono di rifiuti devono essere effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, garantendo la partecipazione degli stessi alla fase di istruttoria amministrativa.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 20/02/2019, n.950

Proprietario dell’area su cui sono abbandonati rifiuti: quando risponde di abbandono di rifiuti?

Il proprietario dell’area sulla quale sono stati rinvenuti rifiuti, da parte di terzi ignoti, non può essere chiamato a rispondere automaticamente della fattispecie di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti sulla propria area, dovendo essere individuato a suo carico l’elemento soggettivo del dolo o della colpa, pertanto lo stesso non può essere destinatario di ordinanza sindacale di rimozione e rimessione in pristino.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 15/01/2019, n.211

Responsabilità per inquinamento ambientale

In materia di inquinamento ambientale, l’art. 192 del Codice dell’ambiente prevede, unitamente ad una responsabilità di tipo commissivo a carico del responsabile dell’abbandono o del deposito dei rifiuti (tenuto alla rimozione dei rifiuti), una responsabilità solidale a carico del proprietario o di chi abbia a qualunque titolo la disponibilità dell’area interessata, ove ad esso sia imputabile l’abbandono dei rifiuti a titolo di dolo o colpa.

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. II, 28/12/2018, n.1068

Condotta illecita del terzo e responsabilità il proprietario

La condotta illecita del terzo, responsabile dell’abbandono di rifiuti in un luogo pubblico, non esonera da responsabilità il proprietario (rectius, il titolare di diritti reali o personali di godimento) che abbia tollerato, per trascuratezza, negligenza e incuria, la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva, ovvero la proliferazione delle condotte illecite dei terzi, e dunque non è di per sé una causa che rende non imputabile al proprietario l’evento (la trasformazione del suo terreno in discarica abusiva) nè frattura il nesso di causalità tra la sua condotta colposa (id est, caratterizzata dalla trascuratezza e dall’incuria), quando costituisce un fatto prevedibile prevenibile.

Pertanto, l’art. 192, d.lg. n. 152 del 2006, qualora vi sia la concreta esposizione al pericolo che su un bene si realizzi una discarica abusiva di rifiuti anche per i fatti illeciti di soggetti ignoti, impone all’Amministrazione di disporre le misure ivi previste nei confronti del proprietario che, per trascuratezza, superficialità o anche indifferenza o proprie difficoltà economiche, nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l’abbandono dei rifiuti.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 12/11/2018, n.6550

Adozione di un’ordinanza sindacale

Con l’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, il legislatore delegato ha inteso rafforzare e promuovere le esigenze di un’effettiva partecipazione allo specifico procedimento dei potenziali destinatari del provvedimento conclusivo; di conseguenza, la preventiva, formale comunicazione dell’avvio del procedimento per l’adozione dell’ordinanza sindacale volta a fronteggiare le situazioni di accertato abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, costituisce un adempimento indispensabile al fine dell’effettiva instaurazione di un contraddittorio procedimentale con gli interessati, non potendosi, peraltro, applicare il temperamento che l’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 apporta alla regola generale dell’art. 7 della stessa legge.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 06/11/2018, n.6448