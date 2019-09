Come diventare innovation manager

Le caratteristiche che deve avere un manager di successo nell’era digitale e tecnologica.

“Soldi e successo” non è più il grido di un’Italia rampante, quella degli anni ‘80, rivolta alla ricerca della fortuna e della ricchezza. Oggi, è un vessillo che deve issare chi non vuole cadere nell’oblio della massa, in un mercato sempre più esigente e pieno di concorrenza. Deve puntare ai soldi e al successo non chi vuol fare la vita sfarzosa, ma chi vuole tentare di sopravvivere in un’economia globalizzata dove i concorrenti non sono più quelli della stessa città, ma tutto il mondo del web.

Ecco perché – come ci comunica la nostra agenzia stampa Adnkronos – la Federmanager ha voluto stilare l’abc dell’innovation manager.

Perché proprio “innovation”? Perché è proprio con i nuovi strumenti che la tecnologia mette a disposizione che si può sperare di ritagliarsi un posto di rispetto nel mercato.

Ma chi è l’innovation manager?

L’innovation manager è colui che, pur non essendo un tecnologo e un iper specialista, riesce a creare una visione connettiva di vari aspetti e di varie competenze necessarie a governare il salto verso la digitalizzazione e permettere all’impresa di entrare in una consapevolezza di industry 4.0.

Possiede un mix di competenze hard (tecniche e di settore) e soft, nel senso di una capacità di leadership vissuta sul campo (capacità di ascolto oltre che di guida, di negoziazione e di motivazione ecc.).

Ai manager è richiesto di iniziare e supportare azioni organizzative che utilizzano i dati messi a disposizione dall’integrazione cyberfisica della produzione e dalla immersione nella rete al fine di generare valore. Non è necessario essere statistici o informatici, ma serve conoscere gli elementi di base di Data science, sia per la analisi dei dati che dei testi.

I manager devono essere utilizzatori attivi, curiosi, intelligenti delle enormi opportunità offerte dalle tecnologie digitali. Non è necessario essere tecnologi né saper programmare, ma serve lavorare insieme agli esperti in progetti concreti e finalizzati alla creazione di valore.

I manager devono essere i leader del cambiamento, ma anche gli orchestratori e i mediatori di competenze diverse. Gestire team diversi per competenza, orientamento operativo, anzianità di servizio, genere. Servono competenze soft di alto livello, da aggiornare continuamente.

L’innovation manager è quindi la figura migliore per guidare i processi, acquistare una tecnologia, per connettere idee/persone/tecnologie e non solo per introdurre un’automazione o algoritmi che possono anche essere astratti e inutili, se non calati in un contesto che si vuole portare alla innovation possibile. In altri termini, il manager, più di altri, è la figura che può dare il leverage per un salto di qualità fondamentale sia alle Pmi sia alle aziende medio-grandi. Per questo, investire sugli innovation manager (ancor meglio se certificati) è la base per avere ritorni e valore aggiunto.

Per tutti questi motivi, l’innovation manager certificato è la figura che unisce strategia e tecnologia, soluzioni concrete e nuove prospettive, con la garanzia data dalla certificazione di Federmanager che la sua formazione e le sue esperienze pregresse sono state esaminate e validate da grandi esperti del mondo accademico o manageriale.

BeManager è il nome del percorso di certificazione delle competenze manageriali dedicato agli iscritti Federmanager che attesta le competenze curriculari, erogando formazione e corsi specifici, e le soft skill, competenze trasversali che vanno oltre l’ambito tecnico. È un percorso realizzato dai manager per i manager e si concentra sui profili più richiesti dal mercato.

Federmanager ha realizzato questo percorso per validare la professionalità dei manager rafforzando la loro spendibilità nel mondo del lavoro e per offrire alle imprese, ma in particolare alle Pmi, un serbatoio di profili manageriali portatori di competenze certificate.