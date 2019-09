Mobilità: Lombardia, contributo fino a 8mila euro per sostituzione veicoli inquinanti

Milano, 26 set. (AdnKronos) – Sarà pubblicato ai primi di ottobre il bando che consentirà – a partire dal 15/10 – di presentare le domande per accedere al contributo, fino a 8.000 euro, per la sostituzione dei veicoli inquinanti. “Per il periodo 2019-2020 – ha detto l’assessore regionale all’Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo nel corso del convegno E-mob in programma fino a sabato a Palazzo Lombardia – abbiamo stanziato 26,5 milioni di euro: 8,5 milioni di euro sono destinati alle imprese e 18 milioni sono destinati ai cittadini”. Questa rivoluzione “deve passare – continua – attraverso un cambio di paradigma: l’auto elettrica deve diventare parte di un nuovo modello di trasporto che riduca il numero di veicoli in circolazione e questo passa inevitabilmente per la condivisione. In questo si innesta anche la modifica dell’uso del veicolo nelle flotte aziendali e il potenziamento del Tpl”.