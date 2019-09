Diniego porto d’armi per parenti: è legittimo

Revoca o rigetto del porto d’armi a causa di familiari o altre frequentazioni: si può fare ricorso?

Hai presentato una richiesta di porto d’armi, ma ti è stata respinta. La motivazione della Questura ti ha lasciato spiazzato: hai qualcuno in famiglia “poco affidabile” e, proprio per colpa sua, neanche tu puoi avere la licenza per uso venatorio. Ti sembra un’assurdità pagare per una colpa non tua. Tuttavia, prima di presentare ricorso al Tar, chiedi un consiglio al tuo avvocato: è legittimo il diniego del porto d’armi per parenti? Se il tuo legale conosce la recente giurisprudenza formatasi sul punto – e, in particolare, una sentenza del Tar Piemonte dello scorso 29 settembre [1] – ti risponderà pressappoco nel seguente modo.

Si può negare il porto d’armi per i familiari?

In un caso tutt’altro che singolare, i giudici si sono trovati a dover giudicare il ricorso di una donna alla quale era stato negato il rilascio del porto d’armi. Questo perché suo padre era considerato un soggetto non «pienamente affidabile» essendo stato protagonista di diverse vicende penali. Lo stesso, peraltro, aveva più volte presentato svariate richieste di porto d’armi, tutte respinte. Il questore, dunque, aveva sospettato che la domanda della figlia fosse finalizzata a consentire al genitore di acquisire comunque armi e munizioni; perciò aveva ritenuto che il rilascio del porto d’armi alla donna potesse essere pregiudizievole per la sicurezza pubblica.

Secondo i giudici amministrativi, è legittimo negare il porto d’armi a causa di parenti, familiari e frequentazioni. Nella pronuncia in esame, vengono richiamati alcuni stabili principi del nostro ordinamento che danno all’autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità della persona di fare buon uso delle armi. Nei suoi confronti, deve esistere una perfetta e completa sicurezza sul corretto utilizzo delle armi. Ciò si spiega per il fatto che essa persegue lo scopo di prevenire (per quanto possibile) l’abuso di armi da parte di soggetti non completamente affidabili.

A tal proposito, uno degli elementi che concorre alla suddetta valutazione di affidabilità è il contesto socio-familiare dell’istante, potendo il diniego giustificarsi per una situazione che non riguarda direttamente il titolare delle armi, ma un terzo verso cui sussistono fondate ragioni di sospetto.

I provvedimenti inibitori in materia di armi possono essere legittimamente applicati anche nei casi in cui, pur non potendosi imputare direttamente nulla al titolare delle armi, vi sia una situazione di fatto che rende le armi stesse liberamente accessibili ad un terzo (convivente o meno) nei cui confronti vi siano fondate ragioni di sospetto.

Nel caso di specie, secondo ilTar, il diniego della Questura si basava sul sospetto che la richiesta di rilascio del porto d’armi fosse stata avanzata dalla figlia per consentire al padre di eludere i precedenti dinieghi di rilascio dello stesso nei suoi confronti, per ottenere così la possibilità di acquistare comunque armi e munizioni mediante il titolo ottenuto dalla figlia.

Diniego porto d’armi per frequentazioni

Diverse sentenze hanno disposto il diniego del porto d’armi per le frequentazioni del richiedente. Secondo, ad esempio, il Tar di Palermo [2], ai fini del rilascio della licenza di porto d’armi devono essere considerate anche le frequentazioni del richiedente. Il giudizio di inaffidabilità circa l’uso delle armi può anche basarsi sulle ripetute frequentazioni del richiedente con soggetti pregiudicati, essendo comunque sempre necessario che sia effettuata una valutazione complessiva della personalità del soggetto.

Le controindicate frequentazioni rappresentano circostanze che possono giustificare un giudizio di non affidabilità del richiedente quanto ad un corretto uso delle armi; segnalato l’esito dei controlli effettuati, l’amministrazione non è neanche tenuta ad esplicitare concretamente le ragioni del pericolo di abuso discendente dalle predette circostanze [3].

Frequentare persone con procedimenti penali, così come rileva – in presenza dei relativi presupposti – in sede di emanazione di informative antimafia, ha anche un rilievo sulla valutazione dell’affidabilità del titolare di una licenza di porto d’armi, pur quando si tratti di una licenza di porto di fucile per uso caccia; infatti gli organi del ministero dell’Interno ben possono rilevare come tali frequentazioni – da parte del titolare della licenza – possano dare luogo al rischio che l’arma sia appresa dalle persone frequentate, e gravate da procedimenti penali, e sia impropriamente utilizzata [4].

Le frequentazioni di pregiudicati ben possono essere valutate dall’Amministrazione come ostative al rilascio o al rinnovo di una licenza di porto d’armi e, quindi, non è irragionevole il relativo diniego opposto, atteso che chi chiede il rilascio o il rinnovo di licenze di porto d’armi deve dare pieno affidamento sulla sua buona condotta e sull’improbabilità che faccia abuso dell’arma.

È, pertanto, irrilevante il fatto che le frequentazioni con pregiudicati non siano puntualmente indicate (perché comunque non è contestato che si siano verificate), e che il soggetto titolare della licenza abbia in passato dato prova del buon uso della stessa o che precedenti condanne riportate non sia state in passato considerate causa ostativa dall’autorità concedente [5].

