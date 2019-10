Celiachia: ultime sentenze

Scopri le ultime sentenze su: malati di celiachia; intolleranza al glutine; alimenti destinati a sostituire quelli caratterizzati dalla presenza di cereali fonte di glutine; esposizione cutanea al glutine; pubblicità ingannevole.

Il messaggio pubblicitario che attribuisce ad un integratore alimentare un’efficacia risolutiva generalizzata sulle intolleranze è ingannevole. Per saperne di più, leggi le ultime sentenze sulla celiachia.

Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine

Appare prima facie immune da censure l’art. 2 d.m. 10 agosto 2018 (“Limiti massimi di spesa per l’erogazione dei prodotti senza glutine di cui all’art. 4 commi 1 e 2 l. 4 luglio 2005, n. 123, recante: “Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia“), con il quale il ministero della Salute ha limitato l’erogabilità a carico del S.s.n. ai soli alimenti destinati a sostituire quelli tradizionalmente caratterizzati dalla presenza di cereali fonte di glutine, escludendo dall’iscrizione al Registro nazionale istituito ai sensi dell’art. 7 d.m. 8 giugno 2001 alimenti quali “hamburger (panino farcito), cotolette, nuggets di pollo, arancine e supplì”.

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 19/02/2019, n.1153

Arresti domiciliari e celiachia del figlio

L’allontanamento dall’abitazione ove si è ristretti agli arresti domiciliari per andare a trovare il figlio a casa della moglie in quanto affetto da celiachia non scrimina il reato.

Tribunale Napoli Nord sez. II, 21/09/2016, n.1764

Pubblicità: quando è ingannevole?

È ingannevole il messaggio pubblicitario di un integratore alimentare cui sia attribuita un’efficacia risolutiva e generalizzata sui disturbi causati dalle intolleranze alimentari, attraverso “claim” perentori quali “Mai più cibi vietati/Torna a mangiare con gusto”, in assenza di evidenze scientifiche idonee a comprovare le proprietà attribuite al prodotto.

(Nello specifico, a fronte della complessità del fenomeno delle intolleranze alimentari, all’esito dell’istruttoria era emerso che l’azione benefica dell’integratore era limitata ai soli disturbi infiammatori del colon causati dall’intolleranza al lattosio, essendo impossibile dimostrare l’efficacia del prodotto per tutte le possibili reazioni allergiche al cibo, laddove alcune, come la celiachia, sono vere e proprie patologie).

Giurì cod. aut. pubb.ria, 14/07/2016, n.34

Valutazione della scorrettezza di un messaggio pubblicitario

La decisione dell’Agcm adottata in esito ad un procedimento volto alla valutazione della scorrettezza di un messaggio pubblicitario va esente da critiche laddove l’Autorità operi una congrua e logica decodifica del messaggio esaminato, tenendo conto delle affermazioni in esso contenute, del contesto complessivo e degli accertamenti istruttori eseguiti durante il procedimento, e attribuisca rilevanza primaria al bene giuridico della salute e alla sua tutela.

(Nella specie, l’Agcm ha ritenuto non scorretta l’indicazione “senza glutine” riferita ad una tipologia di prodotto non alimentare dopo aver accertato che l’esposizione cutanea al glutine, pur non presentando un rischio di attivazione della celiachia, può causare ai consumatori atopici una dermatite allergica).

T.A.R. Roma, (Lazio) sez. I, 20/07/2015, n.9866

Tutela del consumatore

La circostanza che il glutine possa causare fenomeni di allergia da contatto in alcuni soggetti con cute deteriorata consente di concludere che l’indicazione “senza glutine“, qualora corrispondente a verità e riportata in modo neutrale senza alcun riferimento o indicazione d’uso che possa correlarne l’impiego ad una categoria specifica di soggetti, mettendo in evidenza che tra gli ingredienti di un cosmetico non figura il glutine, non è ingannevole e può, anzi, costituire un’informazione rilevante per orientare le scelte dei consumatori allergici o intolleranti per via topica alle proteine del grano e che non necessariamente coincidono con i soggetti affetti da celiachia la cui intolleranza al glutine è attivata attraverso l’ingestione della sostanza.

Garante concorr. e mercato, 15/10/2014, n.25149

Pubblicità dei cosmetici: il claim “senza glutine” è ingannevole?

È ingannevole l’utilizzo del claim “senza glutine” nella pubblicità dei prodotti cosmetici, in quanto, da un lato, non è dimostrata la potenzialità allergizzante del glutine statisticamente più significativa rispetto ad altre proteine alimentari al di fuori dai casi di celiachia e, dall’altro, l’associazione dei celiaci, cui la pubblicità risulta implicitamente rivolta, attesta che questa intolleranza non può manifestarsi a seguito di contatto con i cosmetici.

Giurì cod. aut. pubb.ria, 18/01/2013, n.119

Pubblicità di alimenti funzionali naturalmente privi di glutine

È legittimo, nella pubblicità di alimenti funzionali naturalmente privi di glutine, l’utilizzo di riferimenti al soddisfacimento di “funzionalità specifiche” per il mantenimento del “benessere” degli individui “intolleranti al glutine”, senza che ciò possa indurre i consumatori affetti da celiachia a confondere gli stessi con i prodotti dietetici privi di glutine, disciplinati dal d.lg. n. 111/1992; con la circolare del 2 ottobre 2003, infatti, il Ministero della salute ha esplicitamente distinto gli alimenti di uso corrente confezionati con materie prime prive di glutine dai prodotti dietetici “senza glutine”, esprimendosi a favore dell’utilizzo dell’espressione “non contiene fonti di glutine” nella presentazione dei primi, purché non presentino tracce di glutine superiori a 20 ppm.

Giurì cod. aut. pubb.ria, 03/02/2006, n.170

Somministrazione di prodotti gratuiti

La somministrazione di prodotti gratuiti a favore dei soggetti portatori di diabete mellito e di celiachia non è riservata in maniera esclusiva alle farmacie; pertanto, illegittimamente l’unità sanitaria locale nega il pagamento di fatture in relazione all’erogazione dei detti prodotti da parte di azienda comunale.

T.A.R. Catania, (Sicilia) sez. II, 04/11/2002, n.1874

Integratore alimentare e informazioni veritiere

Non devono ritenersi di per sé ingannevoli i claims “Gluten free”, “No sugar added”, “Lactose free”, riferiti ad un integratore alimentare contenente Omega 3, per il solo fatto che si tratta di caratteristiche comuni a tutti i prodotti appartenenti alla medesima categoria merceologica.

Infatti, tali affermazioni, qualora adeguatamente dimostrate, sono da considerarsi veritiere, senza che debba ritenersi implicito il vanto di esclusività del prodotto al quale si riferiscono, essendo del tutto ovvio che anche le aziende concorrenti possono utilizzarle nella presentazione di prodotti con le medesime caratteristiche.

Giurì cod. aut. pubb.ria, 10/11/2017, n.69

Alimenti relativi alla celiachia

È legittima l’erogazione in forma diretta, da parte delle aziende sanitarie locali, dell’assistenza sanitaria integrativa e, in particolare, di quelle prestazioni che riguardano la fornitura agli assistiti di presidi sanitari in genere – che non rientrano nel “genus” delle specialità medicinali o dei preparati galenici né sono farmaci in senso ampio – ovvero di alcuni specificamente indicati con delibera del direttore generale (ad esempio: monouso, all. b), d.m. Sanità 28 dicembre 1982; per fibrosi cistica; per i talassemici; per i diabetici; alimenti relativi alla celiachia, ecc.; alimenti aproteici, ecc.).

T.A.R. Bari, (Puglia) sez. I, 03/04/1997, n.242