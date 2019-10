Ferie non godute prescrizione: ultime sentenze

Scopri le ultime sentenze su: mancato godimento ferie; percezione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute; accertamento del diritto soggettivo; prescrizione decennale; termine di prescrizione quinquennale; natura mista retributiva e risarcitoria; pretesa al ristoro economico.

Indennità sostitutiva delle ferie non godute: natura risarcitoria e retributiva

L’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha una duplice natura, risarcitoria e retributiva. Il relativo termine di prescrizione è decennale poiché diversamente si perverrebbe alla conclusione che la tutela del bene della vita alla quale l’indennità sostitutiva delle ferie è principalmente finalizzata, cioè il ristoro delle energie psico-fisiche, subirebbe in sede di esercizio dell’azione risarcitoria un’inevitabile limitazione.

Viceversa, la natura retributiva dell’indennità assume rilievo allorquando debba valutarsene l’incidenza sul trattamento di fine rapporto o su ogni altro aspetto di natura esclusivamente retributiva, come ad esempio il calcolo degli accessori di legge o sul trattamento contributivo.

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2017, n.6115

Indennità sostitutiva di ferie non godute: prescrizione quinquennale

La pretesa del dipendente pubblico, anche in regime non privatizzato, alla percezione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura di diritto soggettivo, si che l’azione volta alla relativa tutela (al di là della formale impugnazione di atti) ha natura di accertamento di un diritto soggettivo, soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948 n. 4 c.c., al pari di tutti i diritti patrimoniali derivanti dal rapporto di pubblico impiego.

T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 19/06/2018, n.384

Prescrizione decennale

L’indennità sostitutiva delle ferie non fruite ha natura mista, avendo non solo carattere risarcitorio, in quanto volta a compensare il danno derivante dalla perdita di un bene determinato (il riposo, con recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali), ma anche retributivo, in quanto è connessa al sinallagma contrattuale e costituisce il corrispettivo dell’attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe dovuto essere non lavorato, in quanto destinato al godimento delle ferie annuali: ai fini della verifica della prescrizione è necessario che il diritto che l’indennità in esame tende a soddisfare possa essere esercitato in maniera ampia, per cui non può che considerarsi prevalente, a tale scopo, la natura risarcitoria della stessa, per la quale è prevista la durata ordinaria decennale della prescrizione.

Cassazione civile sez. lav., 29/01/2016, n.1756

Compenso sostitutivo delle ferie non godute

Non è applicabile il termine di prescrizione quinquennale con riguardo al diritto al trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute, proprio in quanto sostitutivo del diritto, contrattualmente spettante alle ferie non godute, non può non avere la medesima natura di tale diritto, con la conseguenza che la mancata corresponsione delle somme a tale titolo spettante si correla direttamente ad un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, come tale soggetto alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 02/09/2013, n.4142

Impiego pubblico e trattamento economico

La prescrizione del diritto del pubblico dipendente all’indennità sostitutiva delle ferie non godute è decennale, trattandosi di un credito che non ha natura retributiva, ma risarcitoria del disagio subito dal lavoratore, che non ha fruito di un diritto costituzionalmente garantito e non rinunciabile.

Consiglio di Stato sez. III, 20/05/2013, n.2699

Pubblico impiego non privatizzato

In tema di pubblico impiego non privatizzato, il termine di prescrizione per chiedere il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a cui si aggiunge anche l’indennità sostitutiva dei riposi settimanali non goduti, è quello ordinario decennale, perché il diritto rivendicato, essendo direttamente correlato a un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ha natura squisitamente risarcitoria.

T.A.R. Palermo, (Sicilia) sez. III, 18/03/2013, n.608

Compenso sostitutivo delle ferie non godute: prescrizione del credito

La prescrizione del credito relativo al compenso sostitutivo delle ferie non godute decorre in costanza del rapporto di lavoro ma, essendo relativa ad un credito di natura non retributiva ma risarcitoria, ha durata decennale.

Consiglio di Stato sez. V, 22/10/2007, n.5531

Quando è dovuto il compenso per ferie non godute?

Il compenso per ferie non godute è dovuto, anche a prescindere dall’insussistenza di un’espressa previsione normativa, in forza del carattere indisponibile del diritto al riposo, da cui discende l’obbligo dell’amministrazione di remunerare le prestazioni lavorative rese dal dipendente nel periodo in cui lo stesso sarebbe dovuto essere assente dal servizio.

Nondimeno, il carattere sussidiario ed eventuale dell’equivalente pecuniario, spettante solo quando sia rimasto insoddisfatto il diritto principale al congedo, esclude che l’obbligo di pagamento relativo al compenso sostitutivo abbia un carattere periodico, nel senso e per gli effetti previsti dall’art. 2948, n. 4, c.c., ai fini dell’applicazione della prescrizione breve. Ne consegue che la pretesa al ristoro economico dovuto per il congedo non goduto è assoggettata alla prescrizione ordinaria decennale.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. V, 02/02/2007, n.887

Termine di prescrizione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute: da quando decorre?

Il termine di prescrizione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, attesa la sua natura retributiva, è quinquennale e decorre dal momento in cui è sorto il credito, e cioè dalla scadenza del termine di fruizione delle ferie.

T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 23/01/2007, n.35

Diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo per ferie non godute

Il diritto alla corresponsione del compenso sostitutivo per ferie non godute si prescrive in cinque anni (art. 2948 c.c.) in quanto attiene a somme suscettibili di essere pagate in ratei mensili come qualsiasi emolumento retributivo dovuto al pubblico dipendente; detto compenso può, tuttavia, essere preteso soltanto alla scadenza del periodo legale di riferimento delle ferie in senso stretto ed è da questo momento che inizia a decorrere la prescrizione.

T.A.R. Lecce, (Puglia) sez. I, 19/12/1991, n.850