Troppe assenze a scuola per salute: si rischia la bocciatura?

Quanti giorni di assenza si possono fare in un anno scolastico e cosa succede se, magari per una malattia o altri motivi di salute, si supera il limite?

Se tuo figlio frequenta la scuola e, per una ragione qualsiasi, non ha potuto frequentare gran parte delle lezioni, ti starai probabilmente chiedendo quanti giorni di assenza si possono fare in un anno scolastico. Chi supera questo tetto viene automaticamente bocciato oppure è possibile dar peso alla giustificazione quando la mancata frequenza dipende da una causa oggettiva di forza maggiore come, ad esempio, una malattia? L’insegnante o il collegio docenti hanno un margine di discrezionalità nel determinare le conseguenze nei confronti dello scolaro rimasto troppo tempo a casa? Una domanda molto simile è stata posta al Tar Lecce che, con una recente sentenza [1], ha fornito la propria opinione. Ai giudici amministrativi è stato chiesto se, in caso di troppe assenze a scuola per motivi di salute si rischia la bocciatura. Ecco qual è stata la risposta.

Quante assenze al massimo si possono fare?

Una legge del 2009 [2] stabilisce la frequenza obbligatoria di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire – per casi eccezionali – delle deroghe purché motivate e straordinarie. La deroga è possibile solo se le assenze sono documentate e continuative; inoltre tali assenze non devono pregiudicare, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.

Per stabilire a quanti giorni di assenza ammonta il limite suddetto occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal percorso curricolare frequentato e moltiplicare la cifra per 33 settimane. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va ammesso allo scrutinio finale.

Leggi anche Numero massimo assenze a scuola.

Una circolare del MIUR del 2011 [3], attuativa di questa norma relativamente alle deroghe in essa previste, comprende tra i motivi che le giustificano anche i «gravi motivi di salute adeguatamente documentati».

Troppe assenze in un anno scolastico per motivi di salute: c’è la bocciatura?

Secondo il Tar Lecce, anche in assenza di deroghe stabilite dalla scuola, il solo calcolo numerico delle assenze non è un valido motivo per bocciare un alunno con problemi di salute. Fermo restando che l’alunno non deve presentare carenze formative – il che significa che deve aver studiato da casa, nonostante la malattia – la bocciatura non è automatica come la legge farebbe credere.

La decisione di far ripetere l’anno a uno studente che non presenti carenze formative di per sé idonee alla bocciatura, impone valutazioni di opportunità che non possono esaurirsi in un semplice calcolo aritmetico. È quindi possibile e opportuno, anche alla luce della normativa vigente, che la presenza scolastica sia valutata quale mero presupposto per un proficuo apprendimento.

Nella scuola conta solo il rendimento dell’alunno?

Come ha già chiarito la giurisprudenza [4], «una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze potrebbe ingiustificatamente compromettere lo sviluppo personale ed educativo di colui che, dal punto di vista dell’apprendimento e dei risultati conseguiti rispetto agli insegnamenti impartiti, sarebbe stato altrimenti idoneo al passaggio alla classe successiva (…). Peraltro, la decisione di non promuovere uno studente sufficiente, in difetto di esplicita e argomentata motivazione sotto il profilo dell’opportunità, può far sorgere nello studente e nella famiglia una percezione “antagonistica” dell’istituzione scolastica. Effetto, quest’ultimo, atto a minare alle fondamenta il rapporto fiduciario indefettibile per il buon esito di ogni attività formativa e della pubblica istruzione in particolare. Proprio l’istituto della deroga […] costituisce lo strumento che l’ordinamento mette a disposizione dell’amministrazione scolastica per evitare tali rilevanti effetti distorsivi».

L’istituto della deroga per gravi e comprovati motivi è volto ad evitare queste distorsioni: la mancata promozione deve essere sempre adeguatamente motivata, fermo restando che il solo dato matematico sul numero delle assenze non è una valida giustificazione per bocciare un alunno.

note [1] Tar Lecce, sent. n. 1473/19 del 17.09.2019. [2] Dpr 122/2009, art. 14 co. 7. [3] Miur circolare n. 20/11 [4] Tar Lecce 899/18 e 1436/18, Tar Ancona 220/17 e Tar Campania 4522/15. Autore immagine: 123rf com