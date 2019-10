Sanità: da Regione Veneto altri 8,9 mln per investimenti

Venezia, 2 ott. (AdnKronos) – Via libera dalla Giunta regionale del Veneto ad altri 8 milioni 972 mila euro di finanziamenti in edilizia e macchinari per tre importanti Ullss venete: la 1 Dolomiti, la 6 Euganea e la 9 Scaligera. I finanziamenti sono stati approvati, su proposta dell’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, dopo che si è concluso positivamente l’iter di valutazione dei progetti presentati dalle singole Ullss da parte della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia.