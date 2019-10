Energia: Patuanelli, ‘decisione su gpl Manfredonia a tutela interessi cittadini’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Ogni tipo di determinazione politica non prescinderà dall’esigenza di un lato di rispettare il territorio interessato e dall’altro dalla necessità di tutelare i cittadini di quel territorio anche e soprattutto all’esito del referendum consultivo sul tema che ha dato un risultato evidente di contrarietà” a questa opera. Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli in merito al deposito di gpl della Energas di Manfredonia e in attesa della decisione del Tar di Puglia sulla questione.