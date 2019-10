Ambiente: M5S, ‘bene Conte, Sardegna non ritardi uscita dal carbone’

Roma, 2 ott. (AdnKronos) – “Bene ha fatto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a ricordare al presidente della Regione Sardegna che il programma di uscita dal carbone è fissato al 2025 e non si può eludere a questa scadenza. Tra l’altro la ‘decarbonizzazione di economia e finanza’ era un impegno preso anche dal precedente governo, quindi il governo di centrodestra-leghista sardo non può eludere questa sfida di transizione energetica e ambientale”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente della Camera, Paola Deiana e Alberto Manca.