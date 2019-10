Caccia: Mazzali (Fdi), ‘ministro Costa insulta Lombardia e suoi cacciatori’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Milano, 2 ott. (AdnKronos) – Quello della presidenza del Consiglio dei Ministri, che su proposta del ministero dell’Ambiente ha diffidato la Regione Lombardia per la delibera che autorizza la cattura di uccelli selvatici “è un grave atto intimidatorio del ministro Costa”. Così lo definisce Barbara Mazzali, consigliere regionale in Lombardia per Fratelli d’Italia, da sempre al fianco dei cacciatori, definendolo “un insulto alla Lombardia e ai suoi cacciatori”.