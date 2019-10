Veneto: Ciambetti, ‘governo impugna legge su sicurezza partecipata, è grave’ (2)

(AdnKronos) – E, ancora “Avevamo messo ordine in un vuoto legislativo, dicendo chi fa cosa, individuando anche risorse e fondi per attivare la partecipazione consapevole, informata e formata dei cittadini. Ora il Governo dice che tutto ciò è compito suo. Se è compito suo, lo svolga. Lo svolga subito. Metta immediatamente risorse e strumenti operativi. Lo faccia, perché fino ad oggi non lo ha fatto: il ministro Boccia e chi ha impugnato la nostra legge si è assunto questa responsabilità. Ed è una responsabilità gravissima, perché se non darà corso alla logica conseguenza dell’atto, cioè non garantirà la sicurezza partecipata dei cittadini, cosa che non ha fatto fino ad oggi, certificherà il suo fallimento”.