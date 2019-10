Consulenti lavoro: incontro con ministro Patuanelli su semplificazioni

Roma, 7 ott. (Labitalia) – La presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, ha incontrato a Roma il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, presso la sede di via Molise. L’incontro, avvenuto lo scorso 4 ottobre in un clima cordiale e costruttivo, è stato incentrato su numerosi temi di interesse comune. Con l’occasione, infatti, si è discusso di alcune proposte di semplificazione in favore di imprese e professionisti, che possano favorire lo sviluppo del paese. E’ quanto si legge in una nota del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.