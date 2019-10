Calabria: Graziano, ‘su intesa Pd-M5S passo avanti, noi al lavoro su candidato civico’

Roma, 9 ott. (AdnKronos) (di Mara Montanari) – “E’ chiaro ed evidente che si è fatto un passo avanti” con l’incontro tra Nicola Zingaretti e Luigi Di Maio. Stefano Graziano è il commissario del Pd in Calabria e sta gestendo la complessa partita delle regionali calabresi. Qui i dem sono in fibrillazione visto che il governatore uscente Mario Oliverio, rinviato a giudizio per corruzione, al momento non intende farsi da parte nonostante il Pd abbia deciso di non ricandidarlo. E anzi minaccia di presentarsi comunque con diverse liste in appoggio.