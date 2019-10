I giovani italiani i più inattivi d’Europa

Più di 2 milioni di ragazzi (4 volte quelli registrati in Olanda) non lavorano, non studiano e non seguono percorsi di formazione. Ecco chi sono e dove abitano.

Quando, nel 2007, era ministro dell’Economia, Tommaso Padoa Schioppa li chiamò «bamboccioni». Cinque anni più tardi, l’allora ministro del Lavoro Elsa Fornero li definì «choosy», cioè difficili, pignoli. Oggi, il politically correct impone che che si parli di «inattivi» o, tutt’al più, di «neet». Ma la sostanza non cambia: in qualsiasi caso, ci si riferisce ai giovani che hanno rinunciato agli studi, non lavorano e nemmeno hanno la minima voglia di trovare un’occupazione. Stanno bene a casa, mantenuti dai genitori finché possono. In Italia non sono soltanto una realtà ma un vero e proprio record continentale: Nell’Unione europea non c’è un Paese con più neet, choosy o bamboccioni che dir si voglia. Infatti, secondo l’Istat, i giovani italiani sono i più inattivi d’Europa.

Un esercito di oltre 2 milioni di ragazzi (2.116.000 per la precisione) compresi tra 15 e 29 anni, il che equivale al 23,4% del totale dei loro coetanei presenti sul territorio nazionale. Se proprio vogliamo dirla statisticamente in un altro modo, 1 su 4 passa la giornata a far niente. Cioè, niente di produttivo per sé stesso e per la società.

Dietro l’Italia, in questa particolare classifica, ci sono la Grecia (con il 19,5% di inattivi), la Bulgaria (il 18,1%) e la Romania (il 17%). Cifre ben superiori rispetto a quelle del Paesi Bassi, dove non si arriva al 6% di neet, della Svezia e di Malta, entrambe sotto l’8%. Considera che la media europea di ragazzi che non studiano, non lavoro e non si formano sfiora il 13%, cioè quasi la metà di quella registrata in Italia.

A fare oggi una riflessione su questo fenomeno è l’Unicef. Secondo il responsabile italiano dell’Agenzia Onu per l’Infanzia, Francesco Samengo, «essere neet è una condizione di disagio ed esclusione sociale, che priva i ragazzi e le ragazze di una possibilità di futuro, lasciandoli indietro. Una qualità della vita insufficiente».

Chi sono i neet in Italia?

L’Istat ha scattato una fotografia piuttosto dettagliata dei neet italiani, cioè dei ragazzi inattivi che non studiano, non lavorano e non seguono percorsi di formazione. Quasi la metà ha un’età compresa tra 26 e 29 anni e si è fermato al diploma di scuola secondaria superiore. Ma un 40% del totale ha un livello di istruzione più bassa. Solo l’11% è laureato.

La maggior parte dei ragazzi inattivi si concentra al Sud, siamo al 34%. Quasi il 20% si trova al Centro, mentre il 15,5% vive al Nord. In particolare, le regioni con maggiore incidenza di questo fenomeno sulla popolazione sono (nell’ordine) Sicilia, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna.

Il 41% dei neet è alla ricerca della prima occupazione, mentre 1 su 5 si dichiara indisponibile.