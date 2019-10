Sanità: esperti, dal ’78 Ssn cura gli italiani, ora ha bisogno di ‘check-up’

Creato da avvocati specializzati e personalizzato per te

Firenze, 10 ott. (Dall’inviato dell’AdnKronos Salute Francesco Maggi) – Lo stato di salute degli italiani è affidato dal 1978 dal Servizio sanitario nazionale, “un sistema che ha garantito in 40 anni le cure pubbliche alla popolazione”, portando l’età media dai 70 anni del 1978 agli oltre 80 del 2018. “Una sfida vinta”, ma che oggi occorre ripensare con un ‘check-up’ al Ssn “partendo dalla riprogrammazione e dalla certezza dei fondi”. E’ l’appello che arriva dagli esperti riuniti a Firenze per il Forum Sistema salute che si è aperto oggi alla Leopolda. Ad aprire i lavori della sezione ‘Lo stato di salute dei cittadini e del sistema salute in Italia’ è stato l’assessore al Diritto alla salute della Regione Toscana, Stefania Saccardi.