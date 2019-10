MALATTIA ANDERSON-FABRYIl 19 ottobre a Firenze l’Incontro regionale medici-pazienti della Toscana promosso da Aiaf

(Firenze 10 ottobre 2019) – Firenze, 10 ottobre 2019: Un’intera giornata dedicata a pazienti Anderson-Fabry, familiari, medici e operatori della salute della Toscana, riuniti tutti insieme per confrontarsi e approfondire gli aspetti clinici e gestionali della malattia di Anderson-Fabry. E’ l’Incontro Regionale Medici-Pazienti della Toscana organizzato da Aiaf Onlus, l’associazione di riferimento dei pazienti, per sabato 19 ottobre 2019 a Firenze nel Centro Servizi e Formazione, ASP Firenze Montedomini, in via Faenza, 48 dalle 9.00 alle 17.30.